Rapport sur le marché des terminaux GNL à grande échelle Analyse complète par les principaux concurrents British Petroleum (BP) PLC, Tokyo Electric Power Company Holding Inc., Tokyo Gas Co. Ltd, Petronet LNG Ltd et autres

Ce rapport de recherche vous donnera des informations approfondies sur le marché des terminaux GNL à grande échelle et vous aidera également dans la prise de décision stratégique. Le document de recherche final est un document exhaustif de 150 pages.

Le rapport comprend également les profils des principales sociétés du marché des terminaux GNL à grande échelle, ainsi que leur analyse SWOT et leurs stratégies de marché. En outre, le rapport se concentre sur les principaux acteurs de l’industrie avec des informations telles que les profils d’entreprise, les composants et les services offerts, les informations financières des 3 dernières années, les développements clés au cours des cinq dernières années.

Principaux acteurs clés : – Cheniere Energy Inc., China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), Total SA, Exxon Mobil Corporation, Royal Dutch Shell PLC, Chevron Corporation, British Petroleum (BP) PLC, Tokyo Electric Power Company Holding Inc., Tokyo Gas Co. Ltd, Petronet LNG Ltd

En raison de la demande accrue de GNL dans le monde, le marché mondial est susceptible de se développer de manière significative. La demande croissante de terminaux GNL à petite et grande échelle stimule l’expansion du marché dans le monde entier. En outre, les propriétaires de flottes de véhicules long-courriers ont commencé à suivre une tendance à sélectionner le GNL comme carburant alternatif plus rentable, créant ainsi un potentiel de croissance du marché.

Les terminaux de gaz naturel liquéfié (GNL) sont des terminaux portuaires spécialement construits pour le chargement, le stockage et le déchargement de gaz naturel sur divers navires méthaniers. En d’autres termes, les terminaux sont fortement utilisés pour importer et exporter du GNL vers divers endroits à travers le monde. Les terminaux d’une capacité supérieure à 2 millions de tonnes métriques par an sont qualifiés de terminaux méthaniers à grande échelle (MMTPA). Le nombre de pays importateurs de GNL ayant une capacité de regazéification plus élevée dépasse ceux ayant une capacité de liquéfaction plus faible. Le nombre de terminaux et leurs capacités sont principalement contrôlés par la demande de gaz naturel dans les différents pays. Le gaz naturel est un carburant plus propre que le pétrole brut et il aide à minimiser la pollution de l’air, ce qui contribue à réduire les maladies véhiculées par de nombreuses macroparticules dangereuses dans l’air.

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial des terminaux GNL à grande échelle en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions de 2017 à 2028 pour cinq grandes régions, à savoir l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Le marché des terminaux GNL à grande échelle de chaque région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde, ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

Raison d’acheter

– Gagnez et réduisez le temps nécessaire pour effectuer des recherches d’entrée de gamme en identifiant la croissance, la taille, les principaux acteurs et segments du marché mondial des terminaux GNL à grande échelle

– Souligne les principales priorités commerciales afin d’aider les entreprises à réaligner leurs stratégies commerciales.

– Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché des terminaux GNL à grande échelle, permettant ainsi aux acteurs de développer des stratégies efficaces à long terme.

– Élaborer/modifier des plans d’expansion commerciale en utilisant une offre de croissance substantielle sur les marchés développés et émergents.

– Examiner en profondeur les tendances et les perspectives du marché mondial associées aux facteurs qui animent le marché, ainsi qu’à ceux qui l’entravent.

– Améliorer le processus décisionnel en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits, la segmentation et les marchés verticaux.

