Rapport sur le marché des systèmes de gestion des eaux usées des avions (analyse COVID-19) par tendances et opportunités du marché mondial et prévisions jusqu’en 2028

Les systèmes de gestion des eaux usées des aéronefs comprennent les systèmes d’eau portatifs, les systèmes de vide et les systèmes d’eau à recirculation. Cependant, la complexité du dispositif de gestion des eaux usées est déterminée par la taille de l’avion et le nombre de passagers à bord. Selon l’estimation moyenne, chaque passager produit plus de 1,45 kg de déchets d’eaux usées par vol. Plusieurs grandes compagnies aériennes internationales ont mis en place des systèmes de traitement des eaux usées de recyclage des déchets. En conséquence, la demande de systèmes de stockage d’aéronefs, tels que les réservoirs de déchets, augmente pour une bonne gestion des eaux usées. En outre, les principaux avionneurs prévoient de minimiser le poids des avions, ce qui nécessite l’utilisation de systèmes d’égouts composites plus légers plutôt que de systèmes traditionnels de gestion des eaux usées des avions.

La croissance des systèmes de gestion des eaux usées des aéronefs devrait s’accélérer au cours de la prochaine période d’évaluation en raison d’un certain nombre de facteurs, notamment l’augmentation du trafic aérien et l’augmentation du revenu disponible des passagers. En outre, à mesure que la taille de la flotte d’avions augmente, le besoin de systèmes qualifiés de gestion des eaux usées des aéronefs augmente également. Pour améliorer la qualité de la gestion des eaux usées, les grandes compagnies aériennes du monde entier se concentrent sur le recyclage des eaux usées. Cela devrait également élargir les perspectives de croissance du marché de la gestion des eaux usées des avions. Des fuites dans les systèmes de contrôle des eaux usées des aéronefs se produisent de temps à autre. De plus, les systèmes composites de gestion des eaux usées des aéronefs sont coûteux. Ces facteurs devraient freiner la croissance de la demande dans les années à venir.

Entreprises mentionnées:

Albany International Corp BLAUKAISER Collins Aerospace L3Harris Technologies, Inc. MT Aerospace LE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD. Schrader -T+A- Fahrzeugbau GmbH and Co. KG Safran von Oertzen GmbH W.R. DAVIS ENGINEERING LIMITED

Économisez et réduisez le temps consacré à la recherche d’entrée de gamme en identifiant la croissance, la taille, les principaux acteurs et segments du marché mondial des systèmes de gestion des eaux usées des avions. Souligne les priorités commerciales clés afin de guider les entreprises à réformer leurs stratégies commerciales et à s’établir dans la vaste géographie. Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressives cruciales de l’industrie sur le marché des systèmes de gestion des eaux usées des aéronefs, permettant ainsi aux acteurs de développer des stratégies efficaces à long terme afin de générer leurs revenus sur le marché. Élaborer/modifier des plans d’expansion d’affaires en utilisant une offre de croissance substantielle des marchés développés et émergents. Examinez en profondeur les tendances et les perspectives du marché mondial, associées aux facteurs qui animent le marché, ainsi qu’à ceux qui freinent la croissance dans une certaine mesure. Améliorer le processus décisionnel en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits, la segmentation et les secteurs verticaux de l’industrie.

