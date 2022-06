Rapport sur le marché des solutions de mutualisation des risques cliniques: dimensionnement et croissance, dynamique, paysage concurrentiel, analyse SWOT et prévisions jusqu’en 2028

Le marché des solutions de mutualisation des risques cliniques devrait connaître une croissance du marché à un taux de 14,15% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Les solutions de mutualisation des risques cliniques fournissent une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. La numérisation rapide dans le secteur de la santé accélère la croissance du marché des solutions de mutualisation des risques cliniques.

Les solutions de mutualisation des risques cliniques font référence au type de solutions logicielles conçues pour améliorer les opérations cliniques globales d’un établissement. Cela se fait en catégorisant les patients en groupes en fonction de la gravité de leurs besoins et de la disponibilité des ressources disponibles dans l’établissement. Cette solution se concentre sur l’analyse des données de l’établissement, la disponibilité des ressources et les données des patients. Il fournit également des informations concluantes sous forme d’information.

Portée du marché des solutions de mutualisation des risques cliniques et taille du marché

Le marché des solutions de mutualisation des risques cliniques est segmenté en fonction du produit, du modèle de déploiement et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type de produit, le marché des solutions d’agrégation des risques cliniques est segmenté en tableaux de bord et outils de visualisation, solutions d’analyse de tableau de bord et solutions de reporting des risques.

Basé sur le modèle de déploiement, le marché des solutions de mutualisation des risques cliniques est segmenté en cloud privé , cloud public et cloud hybride.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des solutions de mutualisation des risques cliniques est segmenté en hôpitaux, payeurs, centres de soins ambulatoires, centres de soins de longue durée et autres.

Analyse au niveau des pays du marché mondial des solutions de mutualisation des risques cliniques

Le marché Solutions de mutualisation des risques cliniques est analysé, et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, modèle de déploiement et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus. Les pays couverts par le rapport de marché Solutions de mutualisation des risques cliniques sont les États-Unis, le Canada et le Mexique Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du milieu Est et Afrique (MEA) sous Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des solutions de mutualisation des risques cliniques en raison de l’infrastructure de soins de santé bien établie dans la région. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de la présence d’une plus grande population de patients et d’une importante population gériatrique dans la région.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des solutions de mutualisation des risques cliniques

Le paysage concurrentiel du marché Solutions de mutualisation des risques cliniques fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les emplacements et les installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, l’étendue du produit et la dominance des applications. . Les points de données fournis ci-dessus ne sont liés qu’à l’orientation des entreprises sur le marché des solutions d’agrégation des risques cliniques.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des solutions de mutualisation des risques cliniques sont 3M; Optum, Inc. ; Nuance Communications, Inc. ; Conduent, Inc. ; Société Cerner ; HBI Solutions, Inc. ; logiciel clinique 4S DAWN ; Université Johns Hopkins; Solutions de santé Lightbeam, LLC ; Dynamic Healthcare Systems, Inc. ; PeraHealth ; Catalyseur de la santé ; Evolent Health, Inc. ; Indegene; Intalère ; Changer les soins de santé; Milliman, Inc. ; COTIVITI, INC. ; Episource et Med-IQ, Inc., entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud.

