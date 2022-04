Rapport sur le marché des soins personnels pour bébés | Connaître la situation de l’industrie post-pandémique jusqu’en 2027

Le marché mondial des soins personnels pour bébés devrait atteindre 9,31 milliards USD d’ici 2027. Le marché des soins personnels pour bébés augmente rapidement sur le marché mondial en raison de l’augmentation de l’autonomisation des femmes et de l’augmentation du développement économique et de la prolifération de sensibilisation aux soins et à la nutrition du bébé. L’amélioration de la science médicale a également réduit le taux de mortalité infantile, principalement dans les pays en développement, ce qui contribue également à accélérer considérablement la croissance globale du marché des produits pour bébés.

Les projections de marché précises du rapport sont basées sur les contextes de marché historiques, actuels et futurs. En outre, le rapport met en évidence la valeur marchande mondiale prévue, les tendances du marché à venir, la génération de revenus bruts, le paysage des fabricants et des acheteurs, les produits et services disponibles, les percées technologiques et les industries d’utilisation finale. Le rapport offre en outre une couverture complète de la pandémie de COVID-19 sur cette industrie et ses principaux segments. Il met ainsi en lumière les changements profonds qui ont eu lieu dans cette sphère d’activité suite à l’épidémie de coronavirus.

L’étude analyse également les aspects cruciaux du marché, notamment la R&D, les lancements de produits et les promotions de marques, les fusions et acquisitions, les collaborations, les coentreprises et le modèle de croissance des deux niveaux régional et mondial. Le rapport propose une évaluation approfondie de facteurs tels que le coût, la capacité, les taux de production et de consommation, le revenu brut, la marge bénéficiaire, le rapport demande/offre, l’importation/exportation, la part de marché, la taille du marché et les tendances du marché.

Ce rapport d’étude mondial est une analyse complète de l’industrie offrant une évaluation historique et prévisionnelle du marché mondial. Outre l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter, le rapport couvre également l’analyse de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement. Les principales données statistiques ont été organisées en graphiques, diagrammes, graphiques à barres, figures et autres représentations graphiques. Le rapport propose également des recommandations stratégiques aux acteurs clés et aux nouveaux entrants pour surmonter les défis et acquérir une assise solide sur le marché.

Principaux participants :

Les principaux participants sont Procter & Gamble Company, Abbott Nutrition, Marks & Spencer, Nestlé, Dabur, Johnson & Johnson, Unilever, L’Oréal, Kimberly-Clark Corporation et Carter’s. entre autres.

Market-O-Nomics :

L’augmentation de l’autonomisation des femmes dans les pays en développement permet aux femmes de s’engager dans leur travail professionnel. Les mères qui travaillent ont à peine du temps libre pour allaiter leurs enfants. En conséquence, les mères doivent compter sur le lait maternisé ou d’autres produits nutritifs disponibles sur le marché. C’est une raison importante pour laquelle le marché des aliments pour bébés est stimulé.

Il a été observé dans la plupart des pays en développement et sous-développés que les parents préféraient généralement nourrir et utiliser des produits faits maison ou ordinaires pour leurs bébés en raison de restrictions financières. Désormais, en raison de l’enrichissement économique drastique des dernières décennies dans les pays en développement, les parents sont désormais enclins à acheter des produits nutritifs et sains pour leurs bébés. De plus, la sensibilisation croissante aux soins et à la nutrition des bébés aide le marché à croître régulièrement.

Le marché des produits pour bébés est entièrement limité aux pays développés et à quelques pays en développement. L’utilisation des produits pour bébés pour leurs enfants dans les familles vivant en dessous du seuil de pauvreté dans les pays sous-développés et les pays en développement est encore une sorte de luxe. L’abordabilité des produits pour bébés est encore difficile pour eux, ce qui constitue un facteur de restriction pour le marché des produits pour bébés.

segment

des ventes finales sur le marché des produits pour bébés, le segment des hypermarchés devrait continuer à dominer le marché avec près de 26,8 % de possession du marché d’ici 2027 et augmenterait avec un TCAC de 6,9 ​​% au cours de la période de prévision.

Le segment du commerce électronique au cours des dernières années a gagné beaucoup de clientèle en raison de la prolifération des internautes et des acheteurs en ligne. Le sous-segment atteindra le taux de croissance le plus élevé de 9,2 % au cours de la période de prévision.

Les nouveau-nés sont des nouveau-nés âgés de moins de 4 mois. Le segment des nouveau-nés nécessite principalement les segments des cosmétiques et articles de toilette et des aliments pour bébés. Le segment des nouveau-nés aura une part de marché de 26,8 % d’ici 2027 et croîtra avec un TCAC de 6,5 % au cours de la période de prévision.

Le segment Baby Home Décor comprend tous les meubles pour bébé et les produits de décoration ludiques pour chambre de bébé. Ce segment devrait obtenir une part de marché de 6,5 % d’ici 2026.

L’APAC, en raison de son augmentation massive des consommateurs de commerce électronique pour les produits pour bébés en Chine, au Japon et en Inde, et de l’augmentation des hypermarchés en Inde, devrait connaître la croissance la plus élevée. sur le marché des produits pour bébés avec un TCAC de 8,7 % au cours de la période de prévision.

En mars 2019, Motherland a lancé un magasin de produits pour bébés à Hyderabad, en Inde. Le magasin proposera tous les produits pour bébés haut de gamme pour répondre aux besoins des parents modernes pour leurs bébés.

Type Outlook (Revenu, USD Billion; 2017-2027)

Cosmétiques et articles de toilette

Sécurité et accessoires de divertissement

Soins primaires Médicaments

Papeterie Kits

Bébé Décoration d’intérieur

Autres

Groupe d’âge Outlook (Revenu , milliards USD ; 2017-2027)

nouveau

–

petits

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Hypermarchés

Supermarchés

Grands magasins

gros

Détaillants

Magasins médicaux Commerce

électronique

Autres

La segmentation régionale du marché offre des informations clés sur le marché et sa dynamique dans les principales régions géographiques du monde. La section d’analyse régionale couvre les tendances et les demandes des produits du marché, le rapport de l’offre et de la demande, les modèles de production et de consommation, l’importation/exportation et la présence d’acteurs de premier plan dans chaque région.

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Amérique du Nord Unis

Europe Uni France

Asie-Pacifique Chine Inde Japon

MEA

Amérique latine Brésil



Objectif des études :

Fournir une analyse du marché au niveau national en ce qui concerne la taille actuelle du marché et les perspectives futures.

Fournir une analyse du marché au niveau national pour les segments par application, type de produit et sous-segments.

Fournir un profilage stratégique des principaux acteurs du marché, en analysant de manière approfondie leurs compétences de base et en dessinant un paysage concurrentiel pour le marché.

Suivre et analyser les développements concurrentiels tels que les coentreprises, les alliances stratégiques, les fusions et acquisitions, les développements de nouveaux produits et la recherche et les développements sur le marché mondial des soins personnels pour bébés.

Merci d’avoir lu cet article. Vous pouvez également obtenir des sections par chapitre ou une couverture de rapport par région pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

