Rapport sur le marché des soins aux personnes âgées : taille, part, derniers développements, tendances, principaux acteurs clés et perspectives 2021 -2028

Toutes les données, statistiques et informations composées dans le rapport gagnant du marché des soins aux personnes âgées ont été étudiées et analysées avec les outils et techniques démontrés tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Ce rapport de l’industrie fournit un aperçu approfondi des spécifications du produit, de la technologie, du type de produit et de l’analyse de la production en tenant compte des principaux facteurs tels que les revenus, les coûts et la marge brute. Ce rapport de marché agit sur la collecte, l’enregistrement et l’analyse systématiques de données pour les préoccupations liées à la commercialisation de biens et de services et sert ainsi à l’industrie un excellent rapport d’étude de marché. Des informations granulaires sur le marché rassemblées dans le rapport de premier ordre sur le marché des soins aux personnes âgées seront utiles à l’industrie pour prendre des décisions commerciales compétentes.

Le marché des soins aux personnes âgées en Malaisie se développe avec des facteurs tels que l’augmentation de la population gériatrique et l’augmentation de la croissance des soins aux personnes âgées lorsqu’elles ne sont pas en mesure de répondre à leurs besoins quotidiens de base stimulent la croissance du marché.

Les progrès croissants de la technologie créent des opportunités pour le marché des soins aux personnes âgées. La prévalence croissante des maladies chroniques entraînera une utilisation élevée des soins aux personnes âgées en Malaisie, tandis que le coût élevé des services de soins aux personnes âgées pourrait freiner la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont Koninklijke Philips NV, Metro Eldercare Sdn Bhd, Homage, Noble care, Aged Care Group Sdn Bhd, Medtronic, Econ Healthcare Group, Care Concierge, Lyc Senior Living Sdn Bhd et Ig Care Centre. Les analystes DBMR comprennent les points forts de la concurrence et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Le rapport d’étude de marché sur les soins aux personnes âgées en Malaisie a été produit avec la collecte systématique d’informations sur le marché pour l’industrie. Toutes ces informations sont fournies de manière à expliquer correctement divers faits et chiffres à l’entreprise. Les données de marché fournies dans ce rapport permettent de découvrir diverses opportunités de marché présentes dans le monde entier pour l’industrie. Ce rapport donne des informations précises sur les tendances du marché, les changements industriels et le comportement des consommateurs, etc. L’utilisation d’un tel rapport d’étude de marché est toujours très avantageuse pour toute entreprise, qu’elle soit à petite ou à grande échelle, pour la commercialisation de produits ou de services. Une étude analytique du rapport sur le marché des soins aux personnes âgées en Malaisie aide à cartographier les stratégies de croissance pour augmenter les ventes et renforcer l’image de marque sur le marché.

Scénario du marché des soins aux personnes âgées en Malaisie

Selon Data Bridge Market Research, le marché des soins aux personnes âgées Noble Care Malaysia détient la part de marché la plus importante d’environ 10 % à 15 %. Noble Care a affiché sa meilleure position en termes de ventes dans le secteur des soins aux personnes âgées en Malaisie. La société est engagée dans le développement et la livraison de nouveaux produits en Malaisie, des produits de soins aux personnes âgées qui peuvent augmenter les revenus de l’entreprise. Le chiffre d’affaires des soins aux personnes âgées de Noble Care a augmenté de 4% pour générer un chiffre d’affaires de 106,56 millions USD en 2019 par rapport à 2018.

Par exemple,

en novembre 2018, The Noble Care Company a dévoilé de nouvelles maisons de retraite à Penang et Ipoh. Cela conduira à une expansion des affaires et également à la génération de revenus.

Tendances impactant le marché

Maintenant, la question est de savoir quelles autres régions Noble Care Malaysia, Homage, Econ Healthcare Group ciblent ? Data Bridge Market Research a prévu une forte croissance du marché malaisien des soins aux personnes âgées.

Le marché malaisien des soins aux personnes âgées devient chaque année plus compétitif avec des entreprises comme Noble Care, Homage, qui sont les leaders du marché des soins aux personnes âgées en Malaisie. Les nouveaux rapports d’étude de marché Data bridge mettent en évidence les principaux facteurs de croissance et opportunités sur le marché malaisien des soins aux personnes âgées.

Développement du marché des soins aux personnes âgées en Malaisie

En 2018, ECON Healthcare Group a reçu 31 prix d’argent et deux prix d’or au Singapore Health Quality Service Award (SHQSA) au MES Theatre de MediaCorp. Avec ce triomphe, la société a établi son nom dans le monde entier et fournira également des services de bonne qualité.

Portée du marché malaisien des soins aux personnes âgées

Toutes les analyses par pays du marché des soins aux personnes âgées sont analysées plus en détail sur la base d’une granularité maximale dans une segmentation plus poussée. Sur la base du type de produit, le marché des soins aux personnes âgées est classé en logements et appareils fonctionnels et produits pharmaceutiques. Sur la base des services, le marché des soins aux personnes âgées est classé en soins à domicile, soins institutionnels et soins de jour pour adultes. Sur la base de l’application, le marché des soins aux personnes âgées est classé en maladies cardiaques, respiratoires, diabète, ostéoporose, cancer, maladies neurologiques, rénales et arthrite.

Les services de soins aux personnes âgées et les appareils fonctionnels sont utilisés pour fournir des soins appropriés aux personnes âgées associées à diverses maladies, notamment les maladies chroniques, les maladies cardiaques, le diabète, les troubles mentaux tels que la démence et autres.

