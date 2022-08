Rapport sur le marché des soins aux personnes âgées en Amérique du Nord : tendances, portée, demande, opportunité

Un rapport absolu sur les soins aux personnes âgées en Amérique du Nord comprend une analyse complète de l’industrie avec des estimations et des prévisions précises qui permettent d’obtenir des solutions de recherche complètes avec une clarté maximale de l’industrie. Toutes les données et informations incluses dans ce rapport aident les entreprises à améliorer leur prise de décision stratégique. De plus, les informations collectées et traitées dans ce rapport sont travaillées avec les outils idéaux, à savoir l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter, sur lesquelles on peut compter en toute confiance. Une équipe d’experts composée d’analystes innovants, de prévisionnistes enthousiastes, de chercheurs compétents et d’experts expérimentés de l’industrie déploient des efforts méticuleux, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour organiser cet excellent rapport sur le marché des soins aux personnes âgées en Amérique du Nord .

Le marché des soins aux personnes âgées en Amérique du Nord devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 7,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 1 155 255,03 millions de dollars d’ici 2029.

Scénario de marché des soins aux personnes âgées en Amérique du Nord

Le paysage concurrentiel du marché des soins aux personnes âgées en Amérique du Nord fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit et souffle, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données fournis ne sont liés qu’à l’orientation de l’entreprise sur le marché nord-américain des soins aux personnes âgées. Les principaux acteurs et fabricants du marché mondial des soins aux personnes âgées en Amérique du Nord sont étudiés pour donner une brève idée des compétitions.

Dans les pays développés, les services de soins aux personnes âgées sont très demandés et, avec la technologie croissante des sciences médicales, les pays en développement optent également pour ces services. Les services de soins aux personnes âgées sont divisés en services médicaux et non médicaux. Après des chirurgies ou des blessures, les services offerts aux aînés sont principalement médicaux, tandis que les problèmes émotionnels ou les maladies neurodégénératives comprennent à la fois des services médicaux et non médicaux.

Dynamique du marché des soins aux personnes âgées en Amérique du Nord

Conducteurs

Augmentation de la population gériatrique : La proportion de personnes âgées (personnes âgées de 60 ans et plus) augmente dans le monde. La population gériatrique a plus de problèmes de santé où les soins de santé à domicile offrent des services pour offrir un meilleur traitement aux patients. Ainsi, l’augmentation de la population gériatrique dans le monde aide le marché des soins aux personnes âgées à se développer.

Augmentation des cas de maladies chroniques : Le fardeau des maladies chroniques telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires, l’obésité, le cancer, l’ostéoporose et les maladies dentaires a augmenté dans le monde. Ces maladies peuvent être évitées grâce à un traitement, un régime alimentaire et une nutrition appropriés, ainsi que des suggestions appropriées des médecins. Mais ces derniers temps, le traitement peut également être pris assis à la maison avec l’aide de services de soins à domicile dans lesquels il n’est pas nécessaire de se rendre dans les hôpitaux.

Les fabricants suivants sont couverts dans ce rapport :

LHC Group, Inc, Encompass Health Corporation, EXTENDICARE, Amedisys, Koninklijke Philips NV, Medtronic, ORPEA GROUPE, Exceptional Living Centers, Trinity Health, Right at Home, LLC, FC Compassus LLC, Home Replace, Inc., Interim HealthCare Inc., Living Assistance Services, BAYADA Home Health Care, ElderCareCanada, entre autres

Segmentation du marché mondial des soins aux personnes âgées en Amérique du Nord par :

Par type de produit (produits pharmaceutiques et logement et appareils fonctionnels)

Par service (soins institutionnels, soins à domicile, soins de jour pour adultes)

Par application (maladies cardiaques, cancer, maladies rénales, diabète, arthrite, maladies neurologiques, ostéoporose, maladies respiratoires, autres)

Points couverts dans le rapport

Les points abordés dans le rapport sont les principaux acteurs du marché impliqués sur le marché des soins aux personnes âgées en Amérique du Nord, tels que les acteurs du marché, les fournisseurs de matières premières, les fournisseurs d’équipements, les utilisateurs finaux, les commerçants, les distributeurs, etc.

Le profil complet des entreprises est mentionné. Et la capacité, la production, le prix, les revenus, le coût, le brut, la marge brute, le volume des ventes, le chiffre d’affaires, la consommation, le taux de croissance, l’importation, l’exportation, l’approvisionnement, les stratégies futures et les développements technologiques qu’ils réalisent sont également inclus dans le rapport.

Ce rapport a analysé l’historique et les prévisions des données sur 12 ans.

Les facteurs de croissance du marché sont discutés en détail et les différents utilisateurs finaux du marché des soins aux personnes âgées en Amérique du Nord sont expliqués en détail.

Des données et des informations par acteur du marché, par région, par type, par application, etc., et des recherches personnalisées peuvent être ajoutées en fonction d’exigences spécifiques.

Le rapport contient l’analyse SWOT de la part de marché des soins aux personnes âgées en Amérique du Nord .

Enfin, le rapport contient la partie conclusion où les opinions des experts industriels sont incluses.

Impact post-COVID-19 sur le marché des soins aux personnes âgées en Amérique du Nord

Le COVID-19 a affecté le marché dans une certaine mesure. En raison du confinement, l’admission des personnes âgées a été interrompue et la demande des services de santé a également diminué, ce qui a affecté le marché. Post-COVID, la demande de soins aux personnes âgées est accrue en raison des modifications de la réglementation et des mesures préventives, et autres.

Développement récent

En octobre 2021, The Exceptional Living Centers a acquis Park View Care Center, qui est un établissement de soins infirmiers qualifié anciennement connu sous le nom de Solivita à Park View. Cette nouvelle propriété augmentera le portefeuille de l’entreprise, y compris 15 autres centres de soins de santé à travers les États

En novembre 2020, ElderCareCanada a élargi son portefeuille de résidences pour personnes âgées. Les préposés aux services de soutien à la personne (PSW) sont des professionnels formés qui prodiguent des soins à toute personne qui a besoin d’une aide particulière pour les activités de la vie quotidienne (AVQ). Les PSSP fournissent à la fois des tâches de soins personnels et des activités connexes de la vie quotidienne telles que l’entretien ménager, la préparation des repas, la socialisation et la compagnie. Ainsi, avec l’aide de cela, l’entreprise fournira des soins appropriés à son client en répondant à toutes les attentes

