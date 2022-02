Rapport sur le marché des services géolocalisés d’entreprise en intérieur 2022: Type de pays des principaux acteurs et prévisions régionales d’application jusqu’en 2029

Un rapport d’analyse de grande envergure sur le marché des services géolocalisés d’entreprise en intérieur comprend les bonnes informations à portée de main, ce qui est la clé pour prendre des décisions plus rapides et plus éclairées. Le rapport peut obtenir des informations précises et détaillées sur les dernières tendances du marché, les orientations futures et les avenues inexplorées dans les secteurs verticaux de l’industrie. Ces rapports d’études de marché sur mesure aident les clients à renforcer leur image de marque et à réaligner les objectifs du marché pour une meilleure rentabilité. Avec un ensemble de compétences collectives de connaissances spécialisées basées sur le domaine, des techniques propriétaires et des logiciels exclusifs sont intégrés dans l’étude de marché afin que les clients puissent toujours s’attendre à un succès absolu avec le rapport d’activité du marché Enterprise Indoor Location-Based Services.

Le marché des services de géolocalisation en intérieur d’entreprise devrait connaître une croissance du marché à un taux de 38% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait en outre atteindre 8 milliards USD d’ici 2028. Rapport d’étude de marché de Data Bridge sur la localisation en intérieur d’entreprise- Le marché des services basés fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation de la demande de géomarketing accélère la croissance du marché des services de localisation à l’intérieur des entreprises.

Les services basés sur la localisation sont les services qui sont généralement offerts par les téléphones mobiles en fonction de l’emplacement de l’utilisateur afin qu’ils puissent fournir les informations et les services requis. Leur fonction principale est de détecter où se trouve l’utilisateur. Les services basés sur la localisation intérieure sont utilisés pour détecter la personne à l’intérieur de n’importe quel bâtiment à l’aide d’ondes radio, de signaux acoustiques, de lumières et autres. Différentes technologies telles que RFID et NIC, Wi-Fi/WLAN, technologie sensible au contexte et autres sont utilisées dans ce service. Leurs fonctionnalités suivent, approchent, naviguent et surveillent.

Facteurs de marché:

L’utilisation croissante des services de localisation intérieure pour la navigation stimulera la croissance du marché

Le développement de l’industrie 4.0 propulsera également la croissance de la croissance du marché

L’augmentation du positionnement intérieur à l’aide de la lumière accélérera également la croissance du marché

L’utilisation croissante de l’analyse pour l’optimisation des processus métier est également un facteur important contribuant à la croissance du marché

Contraintes du marché :

Le risque associé à la violation de données limitera la croissance du marché

La complexité associée à la maintenance des services basés sur la localisation intérieure entravera également la croissance

Segmentation: marché mondial des services de localisation en intérieur pour entreprises

Par produit

ou Matériel

Logiciels et services

Par technologie

o Technologie sensible au contexte

OTDOA et E-OTDOA

o RFID et NFC

o Satellite

o Micro-ondes et détection infrarouge

o Wi-Fi/WLAN

à propos de l’ULB

oBT/BLE

o Balises et A-GPS

Par application

o Surveillance

oNavigation

o Proximité

o Suivi

o Autres

Par utilisateur final

o Aéronautique & Défense

le BFSI

o Informatique & Télécommunication

o Énergie et puissance

Gouvernement

o Santé

o Hospitalité

Vente au détail

o Transport & Logistique

o Autres

Par géographie

Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

ou Mexique

L’Europe 

o Allemagne

o Italie

o Royaume-Uni

la France

o Espagne

o Pays-Bas

Belgique

Suisse

o Turquie

de Russie

o Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

o Japon

ou chinois

l’inde

o Corée du Sud

ou Australie

o Singapour

de Malaisie

o Thaïlande

o Indonésie

Philippines

o Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud

ou Brésil

ou Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

Moyen-Orient et Afrique

de l’Arabie Saoudite

o EAU

o Afrique du Sud

o Egypte

ou Israël

o Reste du Moyen-Orient et Afrique

Développements clés sur le marché :

En février 2019, Esri a annoncé avoir acquis indoo.rs qui fera partie de l’ArcGIS Indoors d’Esri. Ce nouveau produit est spécialement conçu pour permettre la cartographie intérieure des lieux de vente au détail, d’entreprise et commerciaux. Cette acquisition aidera l’entreprise à combiner le service de localisation IPS avec son produit afin qu’elle puisse également cartographier et analyser

En septembre 2018, le gouvernement municipal de Shanghai a annoncé le lancement de sa nouvelle plateforme de développement et de test pour les services basés sur la localisation. Sobey testera son outil d’analyse vidéo sur cette plateforme. L’objectif principal du lancement est de faire des services basés sur la localisation une partie importante de l’industrie technologique

Analyse compétitive

Le marché mondial des services de localisation en intérieur pour entreprises est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des services de géolocalisation en intérieur d’entreprise pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Principaux concurrents / acteurs du marché

Quelques-uns des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial des services de localisation en intérieur pour entreprises sont Airista Flow, Inc, ALE International, Cisco, Hewlett Packard Enterprise Development LP, indoo.rs, Aricent Inc, SPREO., ​​IBM Corporation, Wireless Broadband Alliance Ltd. CO., Connexient, Comtech Telecommunications Corp, Phunware Inc, iSpace, HERE, Zebra Technologies Corp, Polaris Wireless., Rishabh Software., Qubercomm., Esri et autres.

Informations clés dans le rapport :

Analyse complète et distincte des moteurs et contraintes du marché

Principaux acteurs du marché impliqués dans cette industrie

Analyse détaillée de la segmentation du marché

Analyse concurrentielle des principaux acteurs impliqués

Principaux faits saillants du marché des services de localisation en intérieur d’entreprise dans la pandémie de Covid-19 couverts dans le rapport :

Le rapport fournit l’impact de COVID-19 sur le marché des services géolocalisés d’entreprise ainsi que son impact sur l’industrie et l’économie globales du monde. En outre, cela ajoute des changements dans le comportement d’achat des consommateurs car cela a un impact majeur sur la croissance du marché et les ventes. Les distributeurs et les commerçants sur l’analyse de la stratégie marketing axée sur les besoins de la région dans la pandémie de covid-19 sont également ajoutés dans le rapport sur le marché des services géolocalisés d’entreprise en intérieur. Le dernier segment du chapitre sur l’impact du COVID-19 comprend la récupération et les changements majeurs optés par les principaux acteurs impliqués sur le marché des services de géolocalisation intérieurs d’entreprise.

