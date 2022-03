Rapport sur le marché des réseaux neuronaux d’apprentissage profond (DNN) – Tendances, opportunités, paysage concurrentiel et prévisions 2029

Deep Learning Neural Networks (DNNs) Market est un rapport professionnel et méticuleux qui se concentre sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, les principaux segments et l’analyse géographique. Il est doté d’une mesure analytique des principaux défis auxquels l’entreprise est confrontée actuellement et dans les années à venir.

En outre, les développements récents, les lancements de produits, les coentreprises, les fusions et acquisitions employées par les différents acteurs clés sont bien expliqués par les profils systémiques des entreprises couverts dans ce rapport de marché de grande envergure. En tant que rapport d’étude de marché détaillé, le rapport sur le marché des réseaux de neurones d’apprentissage profond (DNN) donne aux entreprises un avantage concurrentiel. Toutes ces données et informations sont très importantes pour les entreprises lorsqu’il s’agit de définir les stratégies de production, de commercialisation, de vente, de promotion et de distribution des produits et services. Le rapport sur le marché des réseaux de neurones d’apprentissage profond (DNN) donne des mesures clés, le statut des fabricants et constitue une source d’orientation importante pour les entreprises et les organisations.

Le marché mondial des réseaux de neurones d’apprentissage en profondeur (DNN) devrait enregistrer un TCAC sain de 44,2 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2029.

Le marché mondial des réseaux de neurones d’apprentissage en profondeur (DDN) est une technologie basée sur l’apprentissage automatique qui est essentiellement utilisée pour la prise de décision, la résolution de diagnostic, la prédiction, la décision et les problèmes basés sur une architecture de calcul bien définie. Ces technologies sont largement adoptées dans diverses applications telles que la sécurité informatique, la reconnaissance vocale, la reconnaissance d’images et de vidéos, la détection de pannes industrielles, les diagnostics médicaux et la finance.

La numérisation en croissance rapide stimule le marché mondial des réseaux de neurones d’apprentissage en profondeur. La transformation numérique aide à adapter la technologie de pointe qui offre la facilité de collecter les données, alors que les données sont une partie importante et essentielle de l’intelligence artificielle. Les données aident les réseaux de neurones d’apprentissage en profondeur à reconnaître le modèle et à faire la prédiction.

Pour comprendre comment l’impact du COVID-19 est couvert dans ce rapport. Obtenez un exemple de copie du rapport @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-deep-learning-neural-networks-dnns-market

Certains des facteurs qui stimulent le marché sont la demande accrue de cloud computing pour les entreprises et la demande de solutions prédictives et la reconnaissance d’images est considérée comme une application majeure pour les réseaux de neurones d’apprentissage en profondeur. Cependant, une adoption moindre des technologies basées sur l’intelligence artificielle entraîne une numérisation lente est la contrainte qui entrave la croissance du marché.

Segmentation : marché mondial des réseaux de neurones d’apprentissage en profondeur (DNN)

Le marché mondial des réseaux de neurones d’apprentissage en profondeur (DNN) est segmenté en trois segments notables qui sont les composants, les applications et les utilisateurs finaux.

Sur la base des composants, le marché est segmenté en matériel, logiciels et services

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en reconnaissance d’images, reconnaissance vocale, traitement du langage naturel, exploration de données

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en banque, services financiers et assurance (BFSI), informatique et télécommunications, soins de santé, vente au détail, automobile, fabrication, aérospatiale et défense, sécurité et autres

Analyse concurrentielle: marché mondial des réseaux de neurones d’apprentissage en profondeur (DNN)

Certains des principaux acteurs opérant sur ce marché sont ALYUDA RESEARCH, LLC, ALPHABET INC. google, IBM, MICRON TECHNOLOGIES, INC., Neural Technologies Limited, NEURODIMENSION, INC., NEURALWARE, NVIDIA CORPORATION, SKYMIND INC, SAMSUNG, Qualcomm Technologies, Inc., Intel Corporation, Amazon Web Services, Inc., Microsoft, GMDH, LLC., Sensory Inc., Ward Systems Group, Inc., Xilinx Inc., Starmind et entre autres.

DEVELOPPEMENTS récents:

En janvier 2018, Universal Electronics Inc., leader des technologies universelles de contrôle et de détection, s’est associé à Sensory. Le partenariat est formé pour développer le produit Nevo Butler doté de capacités de commande vocale TrulyHandsfree.

En mars 2019, Google et Udacity ont lancé un cours gratuit d’apprentissage en profondeur, ce cours est conçu pour qu’il puisse être accessible aux développeurs sans avoir de formation en mathématiques. Cela aidera à créer aussi rapidement que possible des applications d’IA de pointe, qui ne nécessitent pas de formation en mathématiques.

En juin 2019, Microsoft a annoncé le lancement d’un nouveau produit dans la série Flight Simulator. Le nouveau produit a été brièvement présenté lors du discours d’ouverture de l’E3 de Microsoft, qui est propulsé par Azure de Microsoft. La vidéo 4K s’affichera avec une vue plus améliorée sur l’appareil.

Demande de TOC avec impact de COVID19 : https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-deep-learning-neural-networks-dnns-market

Le rapport d’étude de marché sur les réseaux de neurones d’apprentissage profond (Dnns) couvre la définition, la classification, la classification des produits, l’application du produit, la tendance de développement, la technologie du produit, le paysage concurrentiel, la structure de la chaîne industrielle, la vue d’ensemble de l’industrie, la politique nationale et l’analyse de la planification de l’industrie, la dernière dynamique analyse, etc., et comprend également majeur. L’étude comprend les moteurs et les contraintes du marché mondial. Il couvre l’impact de ces facteurs et contraintes sur la demande au cours de la période de prévision. Le rapport met également en évidence les opportunités du marché au niveau mondial.

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de la segmentation du marché, y compris la recherche qualitative et quantitative intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Valeur marchande Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Des profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Renseignez-vous avant d’acheter ce rapport de recherche : https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-deep-learning-neural-networks-dnns-market

Rapports associés:

https://www.marketwatch.com/press-release/construction-robot-market-annual-growth-rate-at-162-industry-analysis-report-by-size-and-share-recent-development-and-outlook-by-2028-2022-03-04

https://www.marketwatch.com/press-release/radio-frequency-identification-rfid-and-barcode-printer-market-size-expected-to-grow-at-598-of-cagr-by-forecast-2028-with-swot-analysis-global-share-trends-growth-2022-03-04

https://www.marketwatch.com/press-release/critical-communication-market-annual-growth-rate-at-816-industry-analysis-report-by-size-and-share-recent-development-and-outlook-by-2028-2022-03-04

https://www.marketwatch.com/press-release/lasers-quantum-dots-market-registered-at-cagr-2460-new-business-opportunities-growth-rate-development-trend-and-feasibility-studies-by-2027-2022-03-04

https://www.marketwatch.com/press-release/remote-sensing-infrared-led-market-growth-at-a-rate-of-1580-industry-size-trends-growth-insights-and-forecast-by-2027-2022-03-04

https://www.marketwatch.com/press-release/solar-cells-quantum-dots-market-expected-to-growth-2410-and-future-demand-business-strategies-industry-growth-regional-outlook-challenges-and-analysis-by-2027-2022-03-04

https://www.marketwatch.com/press-release/photodetectors-cells-quantum-dots-market-analysis-and-growth-at-a-rate-of-2390-trends-opportunity-market-size-and-segment-forecast-by-2027-2022-03-04