Rapport sur le marché des produits chimiques renouvelables 2022-2030 Taille de l’industrie mondiale, tendances émergentes, perspectives de croissance, impact de Covid-19 sur le partage des revenus et stratégies clés avec analyse régionale

présente un rapport de recherche et les meilleures stratégies gagnantes pour le marché des produits chimiques renouvelables . Meilleurs experts en la matière, chercheurs et études de marché professionnels ont organisé ce rapport afin de s'assurer que les informations qu'il contient sont compilées à partir des sources les plus authentiques et que les prévisions sont de la plus grande précision.Pour prévoir la croissance du marché, les spécialistes emploient une variété de méthodologies et d'approches analytiques , y compris SWOT (méthodes d'analyse ), analyse PESTEL et analyse de régression . L'étude examine également les diverses réglementations et politiques mises en œuvre par l'entreprise. Ce rapport traite de l'industrie en termes de technologie de recherche et d'utilisation prospective précise, d'innovation et d'avancées futures sur le marché des produits chimiques renouvelables .

La taille du marché mondial des produits chimiques renouvelables était de 84,1 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial des produits chimiques renouvelables devrait atteindre 249,1 milliards de dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Les produits chimiques renouvelables, également appelés produits chimiques biosourcés, sont fabriqués à partir de matières premières naturelles et biosourcées. Ces produits chimiques sont spécifiquement dérivés de déchets agricoles, de matières premières agricoles, de déchets organiques, de biomasse et de micro-organismes. Les produits chimiques renouvelables sont apparus comme des substituts potentiels aux produits chimiques à base de pétrole, en raison de leur faible empreinte carbone et de leur plus grand respect de l’environnement. Les polymères et les monomères sont parmi les produits chimiques renouvelables les plus couramment utilisés. Ces produits chimiques trouvent une large gamme d’applications dans les tensioactifs et les lubrifiants, les biens de consommation, les résines et les plastiques. En dehors de cela, diverses industries, telles que les industries chimiques, le logement, les transports, la transformation des aliments, les produits pharmaceutiques, les textiles, etc., utilisent ces produits chimiques dans le processus.

Facteurs influençant le marché

Le marché mondial des produits chimiques renouvelables devrait se développer considérablement en raison de la sensibilisation des consommateurs à l’environnement. En outre, le soutien croissant du gouvernement aux sources et processus respectueux de l’environnement contribuera également à la croissance du marché.

Le marché mondial des produits chimiques renouvelables pourrait connaître des opportunités de croissance substantielles en raison d’une gamme croissante d’avancées technologiques, qui feront avancer le marché.

L’augmentation des émissions de gaz à effet de serre, combinée à la hausse des prix du carburant, sera également opportuniste pour le marché mondial des produits chimiques renouvelables. Au contraire, le coût de production élevé associé aux produits chimiques renouvelables peut limiter la croissance du marché mondial des produits chimiques renouvelables.

Analyse d’impact du COVID-19

En raison de la pandémie de COVID-19, le secteur des transports a connu une forte baisse dans divers pays, ce qui a finalement affecté le marché mondial des produits chimiques renouvelables. De plus, le coût élevé des produits chimiques renouvelables et leur effet sur le pouvoir d’achat des consommateurs ont considérablement ralenti la croissance du marché mondial des produits chimiques renouvelables. Après la pandémie, le marché enregistrera un taux de croissance substantiel car cette crise mondiale a mis en évidence la demande de sauver la nature et de veiller à la santé.

Analyse régionale

Le marché des produits chimiques renouvelables en Asie-Pacifique devrait enregistrer un taux de croissance substantiel, en raison de la disponibilité de matières premières abondantes et des faibles coûts de main-d’œuvre. En plus de cela, l’urbanisation et l’industrialisation rapides contribueront également à la croissance du marché des produits chimiques renouvelables. Une réglementation stricte sur l’utilisation des combustibles fossiles mettra également en évidence la nécessité d’utiliser le produit respectueux de l’environnement, qui à son tour sera opportuniste pour le marché des produits chimiques renouvelables.

Concurrents sur le marché

• Archer-Daniels-Midland Company

• Amyris Inc.

• BASF SE

• Bioamber Inc.

• Biométhanol Chemie Nederland BV

• Braskem

• Cargill Inc.

• DSM

• DU Pont DE Nemours & Company

• Evonik Industries AG

• Genomatica Inc

• Autres joueurs de premier plan

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial des produits chimiques renouvelables se concentre sur le produit, l’application et la région.

Par type de produit

• Alcools

• Éthanol

• Méthanol

• Biopolymères

• Cétones

• Produits chimiques de plate-forme

• Acides organiques

• Autres.

Par application

• Agriculture

• Textiles

• Environnement

• Transport

• Emballages alimentaires et boissons

• Communication

• Bio-médical

• Autres

Par région

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

