Rapport sur le marché des plateformes de marché alimentaire B2B 2021: taille pour atteindre 71628,0 millions de dollars d’ici 2028

Les plates-formes de marché alimentaire B2B sont propulsées par un nombre croissant de petites et moyennes entreprises. Les petites et moyennes entreprises se développent rapidement, en particulier en Inde, en Afrique du Sud et en Russie. Des initiatives telles que Make in India et Start-up India ont entraîné un nombre croissant de start-ups dans les pays qui utilisent le marché Internet pour faire des affaires, stimulant ainsi la croissance du marché. En raison de la baisse des coûts de communication et d’infrastructure, les organisations établies et les grandes entreprises se tournent vers le marché en ligne. Les plates-formes de marché alimentaire B2B permettent aux organisations d’atteindre plus de clients, ce qui se traduit par une exposition essentielle à l’entreprise. L’importance croissante des outils de marketing en ligne, tels que les publicités Google et les publicités Facebook, entraîne également la Marché des plateformes de marché alimentaire B2B

Valeur de la taille du marché en – 22728,6 millions de dollars américains en 2021

Valeur de la taille du marché de – 71628,0 millions de dollars américains d’ici 2028

Taux de croissance – TCAC de 17,8% par rapport à

la période de prévision 2021-2028 –

Année de base 2021-2028 – 2021

Nombre de pages – 173

Non Tableaux – 111

Nombre de graphiques et de figures – 81

Données historiques disponibles – Oui

Segments couverts – Taille de l’entreprise et catégorie d’aliments

Portée régionale – Amérique du Nord ; L’Europe ; Asie-Pacifique; L’Amérique latine; Portée des pays MEA

– États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Allemagne, France, Italie, Australie, Russie, Chine, Japon, Corée du Sud, Arabie saoudite, Brésil, Argentine

Couverture du rapport – Prévisions de revenus, classement des entreprises, paysage concurrentiel, facteurs de croissance et tendances

Selon notre dernière étude de marché sur «Prévisions du marché des plateformes de marché alimentaire B2B jusqu’en 2028 – Impact COVID-19 et analyse globale – par type, matériau, application», le marché était évalué à 22 728,6 millions de dollars américains en 2021 et il devrait atteindre 71 628,0 millions de dollars d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 17,8 % de 2022 à 2028.

De plus, l’utilisation des technologies 4G et 5G pour une connexion robuste est susceptible d’avoir une influence bénéfique sur la croissance du marché, car elle offre aux utilisateurs une expérience continue et transparente. De plus, l’utilisation des smartphones s’accélère à un rythme rapide, augmentant l’exposition du client à l’achat en ligne. En conséquence, l’utilisation croissante des smartphones stimule le développement du marché.

En fonction de la taille de l’entreprise, le marché est segmenté en grandes entreprises et PME. Le segment des grandes entreprises représentait la plus grande part du marché global en 2021. En termes de catégorie alimentaire, le marché est segmenté en réfrigéré et produits laitiers, épicerie, boissons et autres. En 2020, le segment de l’épicerie représentait la part substantielle du marché. Géographiquement, l’APAC détenait la plus grande part du marché des plateformes de marché alimentaire B2B en 2020, suivie de l’Amérique du Nord et de l’Europe. En outre, le marché de l’Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des plateformes de marché alimentaire B2B

Les acteurs du marché des plateformes de marketplace alimentaire B2B ont également connu un ralentissement des volumes imputable au fait que les unités de production fonctionnaient avec un effectif limité. Cela a eu un impact négatif sur le marché de la réfrigération des camions. L’industrie alimentaire et des boissons est l’une des principales industries souffrant de graves perturbations telles que des ruptures de la chaîne d’approvisionnement, des annulations d’événements technologiques, la fermeture d’usines de production, etc., à cause de cette pandémie. La fermeture de diverses usines et usines dans des régions de pointe telles que l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et centrale, le Moyen-Orient et l’Afrique a affecté la chaîne d’approvisionnement mondiale et a eu un impact négatif sur la fabrication, les calendriers de livraison et les ventes de diverses marchandises. Tous ces facteurs devraient affecter la nourriture et

Tarification contractuelle des produits alimentant la croissance du marché des plateformes de marché alimentaire B2B

Les entreprises d’approvisionnement attirent les consommateurs en accordant des remises ou des offres spéciales sur un produit spécifique ou lorsqu’un certain volume est acheté. Les fournisseurs et les entreprises concluent fréquemment des accords de prix au niveau de l’entreprise et le prix du marché d’un article donné est maintenu cohérent et la transparence des prix dans le secteur alimentaire B2B est maintenue. Cette dynamique profite généralement aux fournisseurs, qui peuvent pratiquer une discrimination par les prix en fonction de la capacité et de la volonté de payer des clients. Par exemple, eFoodChoice.com est une société de plate-forme alimentaire B2B en ligne qui aide les vendeurs et acheteurs alimentaires internationaux à étendre leurs canaux de marchandisage, à développer leur activité en ligne à l’international et à augmenter durablement leur rentabilité. En fonction de la quantité de marchandises, l’entreprise propose une gamme de prix exclusive aux acheteurs. La société a également défini des quantités minimales de commande (MOQ) pour chaque catégorie de produits. Grâce à cette tarification contractuelle des produits, les utilisateurs finaux peuvent sélectionner le nombre optimal de produits à un prix équitable, favorisant ainsi les plateformes de marché alimentaire B2B.

• En 2021, la start-up de livraison d’épicerie B2B Jumbotail Technologies a déclaré qu’elle avait levé 14,2 millions de dollars lors d’un cycle de financement baptisé « Série B3 », complétant ainsi un cycle d’investissement ciblé de 25 millions de dollars.

• En 2020, FoodMaven a annoncé un partenariat avec The Annex by Ardent Mills (The Annex), pour vendre sa farine de blé de transition aux clients de FoodMaven dans le secteur de la restauration. FoodMaven et Ardent Mills collaborent depuis plusieurs années pour proposer des céréales et des farines aux clients du Colorado.

