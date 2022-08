Rapport sur le marché des plateformes de centre de contact Acteurs clés, taille, part, analyse et prévisions d’ici 2029

Le document d’étude de marché des plateformes de centre de contact est généré avec les meilleurs outils avancés de collecte, d’enregistrement, d’estimation et d’analyse des données de marché. Le rapport d’activité peut être utilisé à la fois par les acteurs établis et les nouveaux acteurs du secteur pour une compréhension complète du marché. L’analyse de ce rapport à grande échelle a été utilisée pour examiner divers segments sur lesquels on s’appuie pour assister au développement le plus rapide sur la base du cadre de prévision estimé. Avec un dévouement et un engagement de niveau suprême de résilience et d’approches intégrées, ce rapport d’étude de marché a été structuré. De plus, le rapport sur les plateformes de centre de contact a été structuré en gardant à l’esprit tous les principaux aspects de l’étude de marché qui mettent simplement en évidence le paysage du marché.

L’analyse du marché et la segmentation du marché ont été examinées ici en termes de marchés, d’étendue géographique, d’années considérées pour l’étude, de devise et de prix, de méthodologie de recherche, d’entretiens primaires avec des leaders d’opinion clés, de la grille de position du marché DBMR, de la matrice des défis du marché DBMR, des sources secondaires , et hypothèses. Ce rapport fiable joue un rôle très important dans la réalisation d’une croissance et d’un succès commerciaux élevés sur ce marché concurrentiel pour cette industrie. Un bon mélange d’informations sur le marché et d’expertise de l’industrie utilisé dans ce rapport d’activité aide certainement à atteindre les objectifs commerciaux. Les entreprises peuvent se référer avec assurance à ce rapport de haute qualité sur le marché des plateformes de centre de contact pour obtenir un succès suprême.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des plateformes de centres de contact était évalué à 36,41 milliards en 2021 et atteindra 1166,91 milliards USD d’ici 2029, et devrait croître à un TCAC de 15,70% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En plus de les informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, analyse de la consommation de la production et analyse du pilon.

Dynamique du marché des plateformes de centre de contact

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Accroître l’adoption des appareils connectés dans les entreprises

L’adoption croissante des appareils connectés par les entreprises est l’un des principaux moteurs de la croissance du marché des plates-formes de centres d’appels. Par exemple, il a été estimé qu’il y aura environ 400 millions d’appareils IoT d’ici la fin de 2022, avec une augmentation prévue à 1,5 milliard d’ici 2029, ce qui représente environ 70 % de la catégorie étendue.

Fidélisation de la clientèle

L’adoption croissante des appareils connectés profite aux agents des centres d’appels en leur permettant d’aider les clients avec autant d’appareils que possible, ce qui permet à l’entreprise de fidéliser ses clients plus longtemps.

Contraintes

Une bande passante réseau inadéquate dans les économies émergentes limite l’adoption de la VoIP et de la téléphonie basée sur le cloud ; les coûts élevés et les contrats à long terme associés aux services téléphoniques PRI ; et l’impact des fraudes IVR et des cyberattaques sur les opérations commerciales sont tous des obstacles majeurs à la croissance du marché des plates-formes de centres de contact.

Opportunités

D’autre part, les transitions constantes vers les centres de contact basés sur le cloud et la forte demande d’analyse des conversations audio et vidéo en temps réel créeront plusieurs opportunités qui conduiront à la croissance du marché des plateformes de centre de contact au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Principaux acteurs clés du marché des plateformes de centre de contact:

NICE (Royaume-Uni), Genesys (États-Unis), Cisco Systems Inc (États-Unis), Avaya Inc (États-Unis), Five9 Inc (États-Unis), Talkdesk (États-Unis), Vonage (États-Unis), 8×8 Inc (États-Unis), Amazon Web Services , Inc. (États-Unis), Atos SE (France), ALE International (France), SAP SE (Suède), Oracle (États-Unis), RingCentral Inc (États-Unis), IBM (États-Unis), Lifesize (États-Unis), Content Guru Limited ( Royaume-Uni), Aspect Software Inc (États-Unis), Enghouse Interactive (États-Unis), 3CLogic (États-Unis), Ameyo (Inde), Verizon (États-Unis), Intrado Corporation (États-Unis), AT&T Intellectual Property (États-Unis), BT (Royaume-Uni), Twilio Inc (États-Unis), Vocalcom (France), NEC Corporation (Japon), Evolve IP LLC (États-Unis), Mitel Networks Corp (Canada) et ZTE Corporation (Chine)

Segmentation du marché mondial des plateformes de centre de contact :

Offre

Logiciel

Prestations de service

Plateforme

Numéroteur sortant

Voix entrante

Chat Web

Agent omnicanal

Des médias sociaux

E-mail

Messagerie

Les autres

Taille de l’organisation

Petit

Moyen

grand

Modèle de déploiement

Nuage

Sur place

Hybride

Utilisateur final

Informatique et télécommunication

Voyage et accueil

Transport et Logistique

Énergie et services publics

Éducation

Fabrication

Gouvernement

Banques et Institution Financière

Les autres

Analyse au niveau du pays du marché des plates-formes de centre de contact

Les pays couverts par le rapport sur le marché des plateformes de centre de contact sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Table des matières : Marché mondial des plateformes de centre de contact

Partie 01 : Résumé exécutif

Partie 02: Portée du rapport sur le marché des plateformes de centre de contact

Partie 03 : Paysage du marché mondial des plateformes de centre de contact

Partie 04 : Dimensionnement du marché mondial des plateformes de centre de contact

Partie 05 : Segmentation du marché mondial des plateformes de centre de contact par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

Avantages clés du marché des plates-formes de centre de contact par rapport aux concurrents mondiaux:

Le rapport fournit une analyse qualitative et quantitative des tendances, des prévisions et de la taille du marché des plateformes de centre de contact pour déterminer de nouvelles opportunités.

L’analyse des cinq forces de Porter met en évidence la capacité des acheteurs et des fournisseurs à permettre aux parties prenantes de prendre des décisions commerciales stratégiques et de déterminer le niveau de concurrence dans l’industrie.

Les principaux facteurs d’impact et les principales poches d’investissement sont mis en évidence dans la recherche.

Les principaux pays de chaque région sont analysés et leur contribution aux revenus est mentionnée.

Le segment de positionnement des acteurs du marché permet de comprendre la position actuelle des acteurs du marché actifs dans les plateformes de centre de contact

Certaines des questions clés auxquelles ces rapports sur le marché des plateformes de centre de contact ont répondu:

Quel sera le taux de croissance du marché, la dynamique de croissance ou l’accélération du marché au cours de la période de prévision?

Quels sont les facteurs clés qui animent les plates-formes de centre de contact ?

Quelle était la taille des plates-formes de centre de contact émergentes en valeur en 2021 ?

Quelle sera la taille des plates-formes de centres de contact émergentes en 2029 ?

Quelle région devrait détenir la part de marché la plus élevée dans les plateformes de centre de contact ?

Quels tendances, défis et obstacles auront un impact sur le développement et le dimensionnement des plateformes mondiales de centres de contact ?

Quel est le volume des ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants de plates-formes de centre de contact ?

Quelles sont les opportunités et les menaces des plateformes de centre de contact auxquelles sont confrontés les fournisseurs de l’industrie mondiale des plateformes de centre de contact ?

