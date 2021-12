Rapport sur le marché des moteurs à courant continu sans balais 2022 Prévisions 2029 par Johnson Electric, ABB Ltd., Ametek

Les dernières recherches sur le marché des moteurs à courant continu sans balais sont intitulées Rapport sur le marché mondial des moteurs à courant continu sans balais 2022 par type, par application, par région et par les principaux fournisseurs. Dans cette étude, nous avons fourni une analyse détaillée du marché mondial des moteurs à courant continu sans balais. Il fournit en outre un bref aperçu du marché mondial des moteurs à courant continu sans balais à l’aide d’une segmentation tout compris qui illustre des détails perspicaces essentiels liés à une certaine industrie.

Selon la récente enquête, la taille du marché mondial des moteurs à courant continu sans balais était évaluée à 18,3 milliards USD en 2021 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,2% de 2021 à 2029.

En termes de bénéfices, le membre automobile a dominé la demande avec une part de 29,5 en 2021. Il est également prévu de devenir le membre à croissance rapide avec un TCAC de plus de 7 de 2021 à 2029. L’assiduité de la machine utilise des moteurs de différents types et spécifications pour de nombreuses opérations. Les moteurs à courant continu sans balais sont préférés aux groupes motopropulseurs conventionnels, principalement en raison de l’absence d’escarmouches se produisant dans une moindre désunion.

La réduction de la désunion garantit une usure et une entaille moindres du moteur BLDC, ce qui permet finalement de réduire la conservation nécessaire. Ces moteurs sont donc idéaux pour des opérations multiples dans des véhicules motorisés. Le membre est plus loin sous-segmenté en sécurité, confort et performance. Le membre confort a acquis la part la plus élevée en 2021 et devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 2021 à 2029.

Les moteurs de confort sont principalement utilisés dans le fonctionnement automatique des fenêtres, les sélecteurs de toit ouvrant, les dispositifs de réglage des vitres, les efforts d’air et les systèmes CVC. Plusieurs groupes motopropulseurs sont nécessaires pour chacune des opérations mentionnées ci-dessus, qui devraient stimuler la demande de produits dans les véhicules d’ici 2029. Le membre artificiel du ministère a acquis une part substantielle des bénéfices en 2021 et devrait croître régulièrement de 2021 à 2029.

Cette croissance est attribuée au déploiement d’équipements similaires dans des opérations artificielles complexes, similaires aux lecteurs confluents, aux extrudeuses et à la robotique. De plus, les progrès technologiques ont accru l’efficacité de ces moteurs, ce qui devrait davantage stimuler la demande au cours de la période de coulée.

Les principaux acteurs du marché opérant sur le marché DC sans balais sont

ABB SA

Ametek, Inc.

Johnson Électrique

Allied Motion Technologies, Inc.

Baldor Electric Company, Inc.

Électrique nord-américain, Inc.

Schneider Electric

Regal Beloit Corp.

Perspectives de la puissance de sortie (revenus, millions USD, 2017 – 2029)

0 – 750 watts

750 watts à 3 kW

3 kW – 75 kW

Au-dessus de 75 kW

Perspectives d’utilisation finale (revenus, millions USD, 2016 – 2028)

Machinerie industrielle

Véhicules à moteur

-Sécurité

-Confort

-Performance

Équipement de CVC

Aéronautique et transport

Appareils ménagers

Autres

Le paysage concurrentiel du marché mondial des moteurs à courant continu sans balais a été largement évalué pour reconnaître en profondeur le classement le plus élevé des fabricants de l’industrie des moteurs à courant continu sans balais ainsi que les contributions aux revenus les plus élevées, une infrastructure puissante et une implantation solide dans l’environnement concurrentiel ainsi que l’élaboration de l’empreinte géographique . L’étude analyse les fabricants de l’industrie des moteurs à courant continu sans balais ainsi que la démonstration de leur profil d’entreprise et des initiatives stratégiques actuelles élargissant les perspectives de croissance pour le développement complet de l’industrie mondiale des moteurs à courant continu sans balais.

Le rapport sur le marché mondial des moteurs à courant continu sans balais contient un aperçu complet des derniers événements de l’industrie et des événements industriels, y compris les fusions de fournisseurs à grande échelle, les programmes d’acquisition, les collaborations vitales réalisées par plusieurs entités au niveau de l’industrie pour augmenter les performances globales ainsi que la force potentielle du marché mondial des moteurs à courant continu sans balais.