Rapport sur le marché des localisateurs de services publics – Tendances, opportunités, paysage concurrentiel et prévisions 2029

Une étude influente sur le marché des localisateurs de services publics comprend une analyse de l’attractivité du marché, dans laquelle tous les segments sont comparés en fonction de la taille de leur marché, de leur taux de croissance et de leur attractivité générale. Le rapport donne des détails sur les tendances du marché, les perspectives d’avenir, les contraintes du marché, les principaux moteurs du marché, plusieurs segments de marché, les développements clés, les principaux acteurs du marché et les stratégies des concurrents. Pour comprendre le paysage concurrentiel du marché, une analyse du modèle des cinq forces de Porter pour le marché a également été incluse. De plus, les entreprises peuvent décider des stratégies concernant le produit, le client, l’acteur clé, les ventes, la promotion ou le marketing en acquérant une analyse détaillée des marchés concurrentiels.

Le marché mondial de la localisation des services publics peut être défini comme un outil permettant d’identifier et de cartographier les services publics souterrains tels que la distribution de câbles électriques, les conduites d’eau, les lignes de télécommunication, les gazoducs et bien d’autres.

Le localisateur de services publics utilise diverses tactiques pour prévenir les dommages tels que lors de l’excavation, divers marquages ​​et localisations sont utilisés pour identifier et étiqueter les réseaux et les câbles des services publics souterrains, une peinture de couleur différente est utilisée pour marquer les différents services publics tels que le rouge pour les lignes électriques, bleu pour l’eau potable, jaune pour le gaz, orange pour les lignes de communication ou de signalisation, violet pour l’eau récupérée, vert pour les égouts, blanc pour la construction proposée et rose pour les marques d’arpentage.

Certains des facteurs qui stimulent le marché sont la demande accrue de cloud computing pour les entreprises et la demande de solutions prédictives et la reconnaissance d’images est considérée comme une application majeure pour les réseaux de neurones d’apprentissage en profondeur. Cependant, une adoption moindre des technologies basées sur l’intelligence artificielle entraîne une numérisation lente, ce qui entrave la croissance du marché.

Le marché mondial des localisateurs de services publics devrait enregistrer un TCAC substantiel de 6,2 % au cours de la période de prévision de 2019 à 2026.

Portée et segmentation du marché du localisateur de services publics:

Le marché mondial des localisateurs de services publics est segmenté en quatre segments notables qui sont les techniques, l’offre, la cible et l’industrie des utilisateurs finaux.

Sur la base de la technique, le marché est segmenté en radar à pénétration de sol (GPR), champ électromagnétique, autres

Sur la base de l’offre, le marché est segmenté en équipements et services

Sur la base de la cible, le marché est segmenté en métaux et non métalliques

Sur la base de l’industrie des utilisateurs finaux, le marché est segmenté en télécommunications, électricité, eau et égouts, pétrole et gaz, transport et autres

Analyse au niveau du pays du marché du localisateur de services publics

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, pays d’Asie du Sud-Est et Australie, etc.)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Russie, Pays-Bas et Belgique, etc.)

Amérique centrale et du Sud (Brésil, Argentine, LATAM, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Émirats arabes unis, Qatar, Arabie saoudite, Israël et Afrique du Sud, etc.)

Pour des informations détaillées sur la taille du marché mondial du localisateur de services publics, le paysage concurrentiel est fourni, c’est-à-dire l’analyse de la part des revenus (en millions USD) par les joueurs, la part de marché des revenus (%) par les joueurs et, en outre, une analyse qualitative est effectuée sur le taux de concentration du marché, la différenciation des produits, les nouveaux entrants. sont également pris en compte dans la concentration de la carte thermique.

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché des localisateurs de services publics comprennent:

Certains des principaux acteurs opérant sur ce marché sont Radiodetection Ltd., Vivax-Metrotech Corp., Guideline Geo., EMERSON ELECTRIC CO., The Charles Machine Works, Inc., Sensors & Software Inc., Leica Geosystems AG, 3M, USIC , multiVIEW., ON TARGET UTILITY SERVICES, GSSI Geophysical Survey Systems, Inc., Vivax-Metrotech Corp., RHD Services, Inc., OneVision Utility Services., Sidewinder Utility Locators., US Radar et Olameter, entre autres.

DEVELOPPEMENTS récents

En mai 2018, GSSI Geophysical Survey Systems, Inc. a annoncé un partenariat avec Blinken Tools AB pour la distribution de leurs produits. Cet alignement contribue à alimenter la croissance globale de GSSI. Cela aide en outre l’entreprise à améliorer sa présence dans la région scandinave avec les ventes et le soutien de Blinken Tools AB dans la fourniture de produits de qualité aux secteurs gouvernementaux, de la construction et industriels.

En juin 2018, GSSI Geophysical Survey Systems, Inc. a présenté son dernier équipement de radar à pénétration de sol (GPR) lors de la Conférence internationale sur le radar à pénétration de sol, qui s’est tenue du 18 au 21 juin 2018. Le nouveau système UtilityScan GPR est plus efficace pour marquer et l’identification de la profondeur et de l’emplacement des services publics. L’UtilityScan est géré par un système basé sur une tablette.

En avril 2018, GSSI Geophysical Survey Systems, Inc. avait conclu un accord de licence avec le MIT Lincoln Laboratory pour fabriquer et vendre un prototype commercial du système Localized Ground Penetrating Radar (LGPR). Le partenariat se traduira par une industrie améliorée et improvisée des véhicules autonomes. Le radar à pénétration de sol localisé (LGPR) crée une carte de base de la surface de la route en utilisant des capteurs radar à haute fréquence.

L’étude de marché du localisateur de services publics couvre une analyse complète des faits suivants :

Projections historiques et futures du marché Localisateur de services publics

Catégorisation du marché Localisateur de services publics pour mettre en évidence les opportunités de croissance et les tendances influençant ces segments

Modèle de consommation variable des clients dans différentes régions

Analyse géographique en termes de perspectives de croissance, de part de marché de Localisateur de services publics et de principaux pays

Lancements de produits, partenariats, fusions et acquisitions et projets de recherche et développement de différents acteurs du marché de la localisation des services publics

