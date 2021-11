Rapport sur le marché des équipements de soins intensifs au Moyen-Orient et en Afrique et étude analytique avec un chiffre d’affaires élevé de 2 816,13 millions de dollars US en 2027 et un TCAC de 7,3% | Aperçu du marché des entreprises

Le marché des équipements de soins intensifs au Moyen-Orient et en Afrique devrait atteindre 2 816,13 millions de dollars US en 2027, contre 1 517,48 millions de dollars US en 2019. Le marché devrait croître avec un TCAC de 7,3% de 2020 à 2027. La croissance du marché est attribuée à certains facteurs clés tels que de meilleures initiatives gouvernementales et des établissements de santé et un nombre croissant de cas de covid-19 dans la région. Cependant, le coût élevé des équipements de soins intensifs devrait entraver dans une certaine mesure la croissance du marché au cours des années de prévision.

Équipements de soins intensifs comprend une assistance cardiaque, la surveillance du patient, une assistance respiratoire, dispositifs de réanimation d’urgence, la gestion de la douleur , et d’ autres équipements de survie destiné aux soins pour les patients gravement malades ou qui ont subi une intervention chirurgicale majeure, ce qui nécessite une surveillance de 24 heures de soins. Ces dispositifs aident à prévenir toute blessure grave ou décès du patient. Ils sont essentiels dans tous les établissements de santé comme les hôpitaux, les cliniques et autres.

Les grandes entreprises sont-

Compagnie générale d’électricité

Medtronic

Braun Melsungen SA

Baxter International Inc

Centre médical de Hamilton

Getinge AB

Koninklijke Philips NV

Le rapport de recherche sur les équipements de soins intensifs au Moyen-Orient et en Afrique prend également en compte l’analyse du marché et intègre des caractérisations, des définitions et des applications. En outre, il contient une enquête complète sur divers angles, par exemple, les ouvertures, les limites, les moteurs, les défis et les dangers, et les principaux secteurs d’activité miniatures. De plus, le rapport isole le marché des équipements de soins intensifs au Moyen-Orient et en Afrique en fonction de quelques parties et sous-sections ainsi que des modèles de développement des chiffres passés, actuels et imaginables pour chaque fragment et sous-parties enveloppés dans le rapport.

Années prises en compte pour ce rapport :

Années historiques : 2016-2018

Année de référence : 2019

Année estimée : 2020

Période de prévision : 2020-2027

Points clés traités dans le rapport de recherche sur les équipements de soins intensifs au Moyen-Orient et en Afrique :

Aperçu: dans c ette section, la signification du marché des équipements de soins intensifs au Moyen-Orient et en Afrique est donnée tout au long de l’examen approfondi du rapport pour présenter un point de vue complet sur la qualité et la substance de l’étude d’exploration.

ette section, la signification du marché des équipements de soins intensifs au Moyen-Orient et en Afrique est donnée tout au long de l’examen approfondi du rapport pour présenter un point de vue complet sur la qualité et la substance de l’étude d’exploration. Analyse des stratégies des acteurs de l’industrie : Cet examen profitera aux acteurs économiques pour prendre le dessus sur leurs rivaux.

Analyse fragmentaire : Un chiffre solide et précis a été donné en ce qui concerne la part du gâteau des lieux importants du marché.

Analyse régionale: le rapport sur le marché des équipements de soins intensifs au Moyen-Orient et en Afrique couvre les cinq districts les plus importants et leurs pays. Cet examen aidera les acteurs du marché à faire des conjectures sur les secteurs d’activité locaux non découverts et les différents points focaux.

Tendances clés du marché : un examen de haut en bas des modèles les plus récents et futurs du marché est abordé dans cette partie.

Prévisions du marché : les experts en examen donnent des estimations légitimes et exactes de la taille du marché en termes de valeur et de volume. L’utilisation, la création, les offres et les différentes estimations pour le marché des équipements de soins intensifs au Moyen-Orient et en Afrique sont également rappelées pour ce rapport.

Segments du marché des équipements de soins intensifs au Moyen-Orient et en Afrique –

Par produit

Systèmes de surveillance des patients

Ventilateurs Ventilateurs invasifs Ventilateurs non invasifs

Pompes à perfusion

Autres

Par application

Cardiologie

Pneumologie

Neurologie

Orthopédique

Autres

Par utilisateur final

Hôpitaux

Centres de soins ambulatoires

Soins à domicile

Autres

Le marché des équipements de soins intensifs au Moyen-Orient et en Afrique comprend 15 chapitres clés :

Partie 1, aperçu de l’industrie du marché des équipements de soins intensifs au Moyen-Orient et en Afrique ;

Section 2, Classification, spécifications et définition du segment de marché des équipements de soins intensifs au Moyen-Orient et en Afrique par régions ;

Partie 3, Fournisseurs de l’industrie, Processus de fabrication et structure des coûts, Structure de la chaîne, Matière première ;

Partie 4, Informations spécialisées et analyse des usines de fabrication des équipements de soins intensifs au Moyen-Orient et en Afrique, taux de production limite et commerciale, distribution des usines de fabrication, état de la R&D et analyse des sources d’innovation ;

Partie 5, Étude de marché complète, analyse de la capacité, des ventes et des prix de vente avec le segment de l’entreprise ;

Partie 6, Analyse du marché régional qui contient les États-Unis, l’Europe, l’Inde, la Chine, le Japon, la Corée et Taïwan ;

Parties 7 et 8, analyse du marché des équipements de soins intensifs au Moyen-Orient et en Afrique par les principaux fabricants, analyse du marché du segment des équipements de soins intensifs au Moyen-Orient et en Afrique (par type) et (par application);

Partie 9, analyse des tendances du marché régional, tendance du marché par type de produit et par application :

Partie 10 et 11, analyse de la chaîne d’approvisionnement, analyse du type de marketing régional, analyse du type de commerce ;

Section 12, Analyse des acheteurs de l’industrie Équipement de soins intensifs au Moyen-Orient et en Afrique ;

Section 13, Résultats de la recherche/Conclusion, Moyen-Orient et Afrique Équipement de soins intensifs canal des bonnes affaires, courtiers, grossistes, examen des vendeurs ;

Partie 14 et 15, annexe et source d’informations du marché des équipements de soins intensifs au Moyen-Orient et en Afrique.

