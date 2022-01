Rapport sur le marché des distributeurs de désinfectant pour les mains en Europe 2021 Analyse des principaux acteurs, mise à jour (COVID-19), taille de l’industrie et rapport sur le marché 2021 Croissance des moteurs d’ici 2027 | UMBRA, American Specialties.com, Shenzhen Svavo Intelligent Technology co., Ltd, Kingsway Technology

Le marché des distributeurs de désinfectant pour les mains en Europe devrait passer de 16,63 millions de dollars US en 2021 à 20,46 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il augmentera à un TCAC de 3,0 % de 2021 à 2028.

Le Distributeurs de désinfectant pour les mains Europe rapport d’étude de marché fournit des données pertinentes sur l’état du marché, les prévisions futures, les opportunités de croissance et les principaux acteurs sur la base d’un processus de recherche approfondi. Les lecteurs qui cherchent à identifier des aspects tels que les moteurs du marché, les contraintes, les faiblesses et les menaces peuvent obtenir toutes les informations souhaitées ici, ainsi que des chiffres et des faits à l’appui.

Le distributeur automatique de désinfectant pour les mains est défini comme un distributeur sans contact, composé de capteurs infrarouges avancés, qui minimise le besoin de toucher et assure un niveau d’hygiène maximal. Les distributeurs mécaniques, installés dans les bureaux, les hôpitaux, les centres commerciaux, les hôtels et restaurants et autres zones similaires, sont très vulnérables aux infections par des agents pathogènes. Par exemple, une étude publiée par le National Center for Biotechnology Information conclut qu’une personne infectée peut contaminer un distributeur mécanique et aggraver les infections nosocomiales. Cela a propulsé la demande de distributeurs automatiques de désinfectant pour les mains sur le marché mondial. L’utilisation de désinfectants automatisés sans contact a été étendue à plusieurs établissements de santé, en particulier dans les pays développés, car ce type de distributeur nécessite un contact humain limité et peut efficacement arrêter la propagation des maladies infectieuses.

Des méthodes d’analyse telles que S.T.E.E.P.L.E., S.W.O.T., l’analyse de régression, etc. ont été utilisées pour étudier les facteurs sous-jacents du marché. Alors que les aspects sous-jacents sont étudiés, des modèles de test sont utilisés pour étudier l’impact des facteurs sous-jacents sur le développement et les tendances du marché.

Principaux acteurs clés du marché Distributeurs de désinfectant pour les mains Europe :

UMBRA

American spécialités.com

Shenzhen Svavo Intelligent Technology co., Ltd

Kingsway Technology

Hokwang Industries co., Ltd.

GOJO Industries, Inc.

Essity AB

Remarque : La pandémie de Covid-19 (coronavirus) a un impact sur la société et l’économie en général à travers le monde. L’impact de cette pandémie s’accroît de jour en jour et affecte la chaîne d’approvisionnement. La crise du COVID-19 crée de l’incertitude sur le marché boursier, un ralentissement massif de la chaîne d’approvisionnement, une baisse de la confiance des entreprises et une panique croissante parmi les segments de clientèle. L’effet global de la pandémie a un impact sur le processus de production de plusieurs industries. Ce rapport sur Distributeurs de désinfectant pour les mains Europe Market fournit l’analyse de l’impact de Covid-19 sur divers segments commerciaux et marchés nationaux. Les rapports présentent également les tendances du marché et les prévisions jusqu’en 2026, en tenant compte de l’impact de la situation de Covid -19.

Géographiquement, le marché Distributeurs de désinfectant pour les mains Europe est conçu pour les marchés régionaux suivants : Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie), Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est), Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.), Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Les questions clés auxquelles répond le rapport de marché Distributeurs de désinfectant pour les mains Europe sont :

Quel est le potentiel de croissance du marché Distributeurs de désinfectant pour les mains Europe ?

Le marché régional deviendra un champion à intervalles réguliers dans les années à venir ?

La partie Application va croître à un rythme soutenu ?

Quelle unité les opportunités de croissance qui peuvent émerger à intervalles le Distributeurs de désinfectant pour les mains Europe commerce à intervalles les années à venir ?

À quelle unité les principaux défis auxquels le marché Distributeurs de désinfectant pour les mains Europe pourrait être confronté à l’avenir ?

Les entreprises leaders à intervalles sur le marché Distributeurs de désinfectant pour les mains Europe ?

Les tendances clés ayant un impact total sur la croissance du marché ?

Les stratégies de croissance envisagées par les acteurs pour maintenir à intervalles réguliers le Distributeurs de désinfectant pour les mains Europe marché ?

