Rapport sur le Marché des Dispositifs De Traitement de la Peau, Prévisions de Croissance, Statistiques De l’Industrie Jusqu’En 2028

Un marché compagnon exceptionnel des dispositifs de traitement de la peau devrait atteindre 23 378,96 millions de dollars américains d’ici 2028 contre 10 898,26 millions de dollars américains en 2021; il devrait croître à un TCAC de 11,5 % au cours de la période 2021-2028.

La prévalence croissante des troubles cutanés et la sensibilisation croissante aux appareils de beauté, ainsi que l’augmentation des lancements de nouveaux produits et l’augmentation des développements et des collaborations stratégiques, alimentent la croissance du marché.

La prévalence croissante de divers troubles tels que la dermatite, l’acné, le psoriasis et d’autres anomalies cutanées telles que les verrues, les grains de beauté et les lésions crée la demande de dispositifs de traitement des soins de la peau. Selon l’American Academy of Dermatology Association, l’acné est l’affection cutanée la plus courante aux États-Unis et touche environ 50 millions d’Américains chaque année. Ainsi, une augmentation de ces conditions d’acné crée le besoin de dispositifs de traitement de soins de la peau. De plus, l’évolution des normes de beauté et l’industrie de la beauté créent la demande d’appareils de traitement des soins de la peau, entraînant ainsi le marché des appareils de traitement des soins de la peau. De plus, l’augmentation de la population gériatrique sujette aux rides et au vieillissement stimule la demande de traitements anti-âge, tonifiants et de rajeunissement de la peau pour masquer les signes du vieillissement. Selon The Aesthetic Society, 41,

Les acteurs de premier plan / émergents sur le marché des appareils de traitement de soins de la peau compagnons comprennent:

Allergan, Cutera, Merz Pharma, Hologic, Inc., Candela Corporation, Panasonic Corporation, Michelson Diagnostics Ltd., Bausch Health Companies, Inc., Lumenis BE Ltd., Photomedex Inc figurent parmi les principales sociétés opérant dans ce rapport.

Aperçu du marché

Demande croissante de procédures cosmétiques et opportunités inexploitées des économies en développement

Il y a eu d’énormes changements dans l’industrie de la beauté et les normes chez les hommes et les femmes dans le monde. La prise de conscience croissante des consommateurs et pour se conformer à ces normes de beauté, la grande population opte pour des procédures cosmétiques. Outre la demande croissante d’esthétique, la demande accrue de diverses procédures telles que l’élimination des verrues ou des lésions, la réduction des taches, l’élimination des tatouages ​​et la réduction des cicatrices est également en demande, créant des opportunités pour les dispositifs de traitement des soins de la peau.

D’autre part, l’Asie-Pacifique devrait se développer de manière significative en raison des économies en développement telles que la Chine et l’Inde. Les économies en développement ont une large base de population, un revenu disponible accru et une sensibilisation des consommateurs aux soins de beauté et à l’esthétique. Selon la Société internationale de chirurgie plastique esthétique, 268 536 procédures cosmétiques non chirurgicales ont été réalisées en Inde en 2020. De plus, la demande croissante de traitements de soins de la peau peu invasifs ou non chirurgicaux devrait créer de nombreuses opportunités pour le marché des dispositifs de traitement de soins de la peau dans les années à venir.

Informations basées sur les produits

Sur la base du produit, le marché des appareils de traitement des soins de la peau est segmenté en appareils de luminothérapie / LED et de photorajeunissement, appareils de liposuccion, appareils de microdermabrasion, appareils à base de laser et appareils de cryothérapie. Le segment des appareils à base de laser détenait la plus grande part de marché en 2021 et devrait croître de manière significative et enregistrer le TCAC le plus élevé du marché au cours de la période de prévision en raison du nombre croissant de chirurgies esthétiques et de l’utilisation de lasers médicaux dans ces chirurgies.

Informations basées sur les applications

Sur la base de l’application, le marché des appareils de traitement des soins de la peau est segmenté en réduction de la cellulite, épilation, rajeunissement de la peau, raffermissement de la peau et remodelage du corps, etc. Le segment de l’épilation détenait la plus grande part du marché en 2021. En outre, le segment du raffermissement de la peau et du remodelage du corps devrait enregistrer le TCAC le plus élevé du marché au cours de la période de prévision.

Informations basées sur les canaux de distribution

Le marché des appareils de soin de la peau, basé sur le canal de distribution, est segmenté en commerces de détail en ligne, magasins spécialisés, supermarchés/hypermarchés et autres canaux de vente. Le segment des magasins spécialisés détenait la plus grande part du marché en 2021. De plus, on estime que le segment de la vente au détail en ligne enregistrera le TCAC le plus élevé du marché au cours de la période de prévision.

Informations basées sur l’utilisateur final

Le marché des appareils de traitement de la peau, basé sur l’utilisateur final, est segmenté en cliniques de dermatologie, hôpitaux, spas et salons de beauté, et autres utilisateurs finaux. Le segment des cliniques de dermatologie détenait la plus grande part du marché en 2021, tandis que le segment des hôpitaux devrait enregistrer le TCAC le plus élevé du marché au cours de la période de prévision.

Les entreprises opérant sur le marché des dispositifs de traitement des soins de la peau adoptent la stratégie d’innovation de produits pour répondre à l’évolution des demandes des clients dans le monde entier, leur permettant de conserver leur marque sur le marché mondial des dispositifs de traitement des soins de la peau.

Souligne les facteurs clés suivants :

1) Description de l’activité – Une description détaillée des opérations et des divisions commerciales de l’entreprise.

2) Stratégie d’entreprise – Résumé de l’analyste de la stratégie commerciale de l’entreprise.

3) Analyse SWOT-Une analyse détaillée des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces de l’entreprise.

4) Historique de l’entreprise – Progression des événements clés associés à l’entreprise.

5) Principaux produits et services-Une liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise.

6) Principaux concurrents – Une liste des principaux concurrents de l’entreprise.

7) Sites et filiales importants – Une liste et les coordonnées des principaux sites et filiales de l’entreprise.

8) Ratios financiers détaillés pour les cinq dernières années – Les derniers ratios financiers dérivés des états financiers annuels publiés par la société avec 7 ans d’histoire.

