Rapport sur le marché des attelles orthopédiques 2022 Prévisions 2029 par 3M, Otto Bock Healthcare, DeRoyal Industries

Les dernières recherches sur le marché des attelles orthopédiques sont intitulées Rapport mondial sur le marché des attelles orthopédiques 2022 par type, par application, par région et par les principaux fournisseurs. Dans cette étude, nous avons fourni une analyse détaillée du marché mondial des attelles orthopédiques. Il fournit en outre un bref aperçu du marché mondial des attelles orthopédiques à l’aide d’une segmentation globale qui illustre des détails perspicaces essentiels liés à une certaine industrie.

Selon la récente enquête, la taille du marché mondial des attelles orthopédiques était évaluée à 1,87 milliard USD en 2021 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,4% de 2021 à 2029.

Quelques-uns des principaux acteurs du marché opérant sur le marché des attelles orthopédiques sont: Essity, 3M, Otto Bock Healthcare, DeRoyal Industries, Inc., Medi GmbH & Co. KG, Zimmer Biomet, Stryker, Orthosys, United Medicare, Sam Médical

Le membre des rubans de fibre de verre comptait pour la part de profit maximale de plus de 39 en 2021. La croissance de la demande est attribuée aux avantages colorés des rubans de fibre de verre par rapport aux autres types de rubans. Ils pèsent moins, sont plus perméables et durables, et sont donc faciles à utiliser. De même, ils constituent un choix privilégié au cas où la zone blessée aurait besoin d’être radiographiée pendant le processus de réparation. De plus, il est disponible dans des couleurs colorées, ce qui en fait une volonté privilégiée parmi les jeunes.

On s’attend à ce que le membre de flocon de cataplasme assiste à un TCAC important au cours de la période de coulée. C’est parce que c’est une volonté moins chère que la fibre de verre et d’autres types de rubans. Il peut également être moulé dans des formes colorées couramment. Des avancées technologiques colorées et une forte préférence, en particulier dans les zones pastorales des pays en développement, devraient contribuer à la croissance des membres.

Perspectives du produit (chiffre d’affaires, millions USD, 2016 – 2028)

Attelles en fibre de verre

Attelles de plâtre

Outils et accessoires

Autres

Perspectives des applications (chiffre d’affaires, millions USD, 2016 – 2028)

Membre inférieur

-Hanche

-Le genou

-Cheville et pied

Extrémité supérieure

-Coude

-Poignet

-Épaule

-Cou

Perspectives de l’utilisateur final (Chiffre d’affaires, millions USD, 2016 – 2028)

Hôpitaux

Centres spécialisés

Autres

Le rapport sur le marché mondial des attelles orthopédiques contient un aperçu complet des derniers événements de l’industrie et des événements industriels, y compris les fusions de fournisseurs à grande échelle, les programmes d’acquisition, les collaborations vitales réalisées par plusieurs entités au niveau de l’industrie pour augmenter la performance globale ainsi que la force potentielle de le marché mondial des attelles orthopédiques.

Le paysage concurrentiel du marché mondial des attelles orthopédiques a été largement évalué pour reconnaître en profondeur le classement le plus élevé des fabricants de l’industrie des attelles orthopédiques ainsi que les contributions aux revenus les plus élevées, une infrastructure puissante et une implantation solide dans l’environnement concurrentiel ainsi que l’élaboration de l’empreinte géographique. L’étude analyse les fabricants de l’industrie Attelles orthopédiques ainsi que la démonstration de leur profil d’entreprise et des initiatives stratégiques actuelles élargissant les perspectives de croissance pour le développement complet de l’industrie mondiale Attelles orthopédiques.