Rapport sur le marché des articles sanitaires en Europe 2021: COVID-19, analyse qualitative et scénario de l’industrie concurrentielle 2028

Analyse de marché et informations sur le marché européen des appareils sanitaires

Le marché européen des articles sanitaires devrait augmenter la croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 6,9% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre le USD. 15 589 millions d’ici 2028

Le rapport d'activité à grande échelle sur le marché des articles sanitaires en Europe est l'un des rapports d'études de marché les plus remarquables, uniques et méritoires, structuré en mettant l'accent sur des besoins commerciaux spécifiques. Analyse et estimations des principales tendances de l'industrie, des moteurs du marché, des contraintes du marché, de la taille du marché, de la part de marché et du volume des ventes de dispositifs médicaux en Europe.

L'important rapport sur le marché européen des appareils sanitaires couvre divers marchés à l'échelle internationale, notamment l'Asie, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Afrique, en fonction des demandes des clients.

par exemple,

En décembre 2020, Duravit AG a annoncé le lancement de la série de robinets C&B avec les systèmes de douche universels. Il est si bien conçu avec une conception universelle. Cela a permis à l’entreprise d’élargir ses offres existantes pour offrir un ensemble équilibré de produits à usage résidentiel et commercial.

En octobre 2020, LIXIL Corporation a annoncé avoir signé un protocole d’accord (MoU) avec l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) afin de s’associer à Reckitt Benckiser pour développer le marché de l’assainissement. Cette collaboration permet à l’entreprise de fournir aux communautés mal desservies des produits d’hygiène indispensables.

Marché européen des articles sanitaires et portée du marché

Les principaux acteurs opérant sur le marché sanitaire sont AGC Inc., Ceramica Catalano SpA, GROHE AG, Eczacıbaşı Holding A.Ş., LIXIL Corporation, Jaquar, Geberit AG, Roca Sanitario, SA, Kohler Co, Cersanit, Lecico Egypt. TOTO LTD., LAUFEN Bathroom AG, Villeroy & Boch, Ideal Standard International, Creavit, Saudi Ceramics, Duravit AG et bien d’autres. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Aperçu régional :

Les régions importantes couvertes par le rapport sur le marché mondial des articles sanitaires en Europe sont l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe de l’Est, l’Europe de l’Ouest, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. L’Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial des appareils sanitaires en Europe au cours de l’année de prévision . Les régions d’Asie-Pacifique telles que la Chine et l’Inde devraient contribuer à la croissance du marché mondial des appareils sanitaires en Europe dans un proche avenir.

Index : Marché mondial des articles sanitaires en Europe

Portée de ce rapport :

Ce rapport décompose de manière exhaustive le marché mondial des articles sanitaires européens et fournit les estimations de revenus les plus proches pour l’ensemble du marché et ses sous-segments dans différents secteurs verticaux et régions.

Ce rapport aide les parties prenantes à comprendre le pouls du marché européen des produits d’hygiène en fournissant des informations sur les principaux moteurs du marché, les contraintes, les défis et les opportunités.

Ce rapport aidera les parties prenantes à mieux comprendre leurs concurrents et à obtenir plus d’informations pour améliorer leur position dans l’entreprise. La section Paysage concurrentiel comprend l’écosystème concurrentiel, le développement de nouveaux produits, les transactions et les acquisitions.

Réponses aux questions clés dans le rapport

