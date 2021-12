Rapport Sur le Marché des Appareils de Soins Respiratoires en Asie-Pacifique; Taux de TCAC sain de 10,20%, Les Activités de Recherche et de Développement en Cours devraient Prospérer la Croissance du Marché

Analyse et Perspectives du Marché: Marché des Appareils de Soins Respiratoires en Asie-Pacifique

Le marché des appareils de soins respiratoires en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance de 10,20% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport d’étude de marché de Data Bridge sur le marché des appareils de soins respiratoires fournit une analyse et des informations sur les divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision, tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. La hausse du tabagisme accentue la croissance du marché des appareils de soins respiratoires.

Les appareils de soins respiratoires sont connus pour être les instruments utilisés pour traiter, surveiller et diagnostiquer des maladies respiratoires telles que la pneumonie, l’asthme, la tuberculose et la bronchopneumopathie chronique obstructive (MPOC).

Des entreprises de premier plan Opérant à la fois au niveau régional et mondial:

Analyse des Parts de Marché des Appareils de Soins Respiratoires dans le Paysage Concurrentiel et en Asie-Pacifique

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des appareils de soins respiratoires sont Chart Industries, DeVilbiss Healthcare LLC, Drägerwerk AG & Co. La société KGaA, Fisher & Paykel Healthcare Limited., General Electric Company, Medtronic, Koninklijke Philips N.V., GlaxoSmithKline plc, ResMed, BD, Hamilton Medical, Masimo, Air Liquide, VYAIRE, Getinge AB, Abbott, 3M, AstraZeneca, Microaire Surgical Instruments LLC., Smith & Nephew Inc., InnAccel Technologies Pvt Ltd. et MedPrime Technologies Pvt. Ltd., entre autres. Les analystes de DBMR comprennent les forces concurrentielles et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Évolution du Marché des Appareils de Soins Respiratoires

En août 2019, Services Hill-Rom Inc. a annoncé qu’ils avaient accepté l’acquisition de Breathe Technologies, Inc. pour un montant approximatif de 130 millions de dollars. Les produits et technologies innovants acquis aideront l’entreprise à améliorer ses modèles d’affaires tout en utilisant les canaux de vente très efficaces existants dans les activités de Hill-Rom. L’acquisition témoigne clairement de la stratégie de la société d’utiliser son capital pour l’expansion de l’entreprise et l’amélioration de ses offres de produits.

Points forts du Marché:

Les dernières informations sur l’évolution du marché pour formuler leurs stratégies de vente et de marketing. Ce rapport sur le marché des carences en arginase a été créé pour fournir à ses lecteurs des informations et des analyses à jour afin de découvrir de nouvelles opportunités de croissance.

Le rapport sur le marché couvre les principaux défis, le paysage concurrentiel et l’analyse démographique qui peuvent aider les entreprises à mieux comprendre les variations propres à chaque pays.

Les analystes mettent également l’accent sur les tendances clés et les opportunités futures qui peuvent être explorées dans la région pour aider les entreprises à augmenter leurs revenus.

Pour obtenir des informations concurrentielles sur les entreprises leaders avec des informations sur leur part de marché et leurs taux de croissance.

Amérique du Nord [États-Unis, Canada, Mexique]

Europe [Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Reste de l’Europe]

Asie-Pacifique [Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Asie du Sud-Est, Australie, Reste de l’Asie-Pacifique]

Amérique du Sud [Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique latine]

Moyen-Orient et Afrique [CCG, Afrique du Nord, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique]

Avantages de l’étude

– Pour représenter et estimer le marché des packs de test à domicile, dans la mesure de leur valeur, par mesure, type d’article et industrie.

– Pour profiler délibérément les participants vitaux et décomposer complètement leur position sur le marché en ce qui concerne le positionnement et les capacités de centre, et détailler la scène sérieuse pour les pionniers du marché

– Développement / Innovation d’articles: Informations détaillées sur les approbations d’articles, les exercices de R & D et les envois d’articles sur le marché des unités de test à domicile

– Méthodologies des participants centraux et contributions aux articles

– Division de marché de haut en bas

