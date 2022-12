Rapport sur le marché des appareils de densitomètre osseux en Amérique du Nord, aperçu de la croissance, type, application, acteurs clés, recherche approfondie et analyse de segment d’ici 2028

Ce rapport d’analyse de marché donne de meilleures informations sur les différents segments de marché dont les entreprises dépendent fortement pour prospérer sur le marché. Toutes les informations, statistiques et données incluses dans ce rapport ont été collectées à partir de sources véridiques telles que des sites Web, des journaux, des revues, des livres blancs, des fusions et des rapports annuels des entreprises. Un document commercial influent offre également des informations sur le marché de grande envergure pour explorer des stratégies de croissance pratiques et des recommandations. Ces informations sont à nouveau testées et vérifiées par les experts du marché avant de les fournir à l’utilisateur final.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des appareils de densitomètre osseux en Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 4,30 % au cours de la période de prévision 2021-2028.

Analyse et aperçu du marché: marché des appareils de densitomètre osseux en Amérique du Nord

Le densitomètre osseux est un appareil médical qui utilise les rayons X pour mesurer la concentration de calcium dans l’os afin d’étudier la densité osseuse et de préparer un plan de traitement. Ces dispositifs sont utiles dans la mesure précise de la densité osseuse et de la teneur en minéraux dans les os pour le diagnostic de l’ostéoporose ou d’autres troubles cliniques qui peuvent entraîner des os cassants et sont sujets aux fractures.

La croissance de la population gériatrique et l’augmentation de la prévalence de l’ostéoporose sont les principaux facteurs influençant la croissance du marché des appareils de densitomètre osseux. En outre, l’utilisation croissante de la technologie d’imagerie médicale et l’augmentation de l’utilisation des produits de densitomètre osseux pendant la thérapie orthopédique sont les principaux facteurs qui amélioreront la croissance du marché des dispositifs de densitomètre osseux. Les progrès technologiques et les innovations dans les dispositifs de densitomètre osseux offriront en outre des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché.

Cependant, le coût élevé associé à ces appareils et l’incapacité des fournisseurs à répondre à la demande de densitomètres osseux sont les facteurs qui entraveront la croissance du marché. Le manque de personnel qualifié mettra à l’épreuve le marché des appareils de densitomètre osseux.

Ce rapport sur le marché des appareils de densitomètre osseux en Amérique du Nord fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, l’analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches d’application et la domination, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des appareils de densitomètre osseux en Amérique du Nord, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée et taille du marché des appareils de densitomètre osseux en Amérique du Nord

Le marché des appareils de densitomètre osseux en Amérique du Nord est segmenté en fonction de l’application, de la technologie et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Le marché des appareils de densitomètre osseux est segmenté sur la base de l’application au balayage central et au balayage périphérique.

Sur la base de la technologie, le marché des appareils de densitomètre osseux est segmenté en absorptiométrie à rayons X à double énergie, absorptiométrie à rayons X unique, absorptiométrie radiographique, tomodensitométrie quantitative, ultrasons et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des appareils de densitomètre osseux est segmenté en hôpitaux , cliniques, centres de diagnostic, instituts universitaires et de recherche et autres.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des appareils de densitomètre osseux en Amérique du Nord sont GENERAL ELECTRIC, CompuMed, Inc., Hologic, Inc., BeamMed Ltd, DIGIRAD CORPORATION, OSI Systems, Inc., Tecnicare Healthcare Company, Dentsply Sirona, MedWrench, LLC, FURUNO ELECTRIC CO., LTD., CooperSurgical, Inc., Swissray et Trivitron Healthcare, entre autres. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Analyse au niveau du pays du marché des appareils de densitomètre osseux en Amérique du Nord

Le marché des appareils de densitomètre osseux en Amérique du Nord est segmenté en fonction de l’application, de la technologie et de l’utilisateur final.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des appareils de densitomètre osseux en Amérique du Nord sont les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Les États-Unis dominent le marché des appareils de densitomètre osseux en Amérique du Nord en raison des progrès technologiques. Le Canada devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de l’augmentation de la population gériatrique et de l’augmentation des innovations.

La section par pays du rapport sur le marché des appareils de densitomètre osseux en Amérique du Nord fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des appareils de densitomètre osseux en Amérique du Nord vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des appareils de densitomètre osseux en Amérique du Nord, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les soins de santé. scénarios réglementaires et leur impact sur le marché des appareils de densitomètre osseux en Amérique du Nord. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Appareils de densitomètre osseux en Amérique du Nord

Le paysage concurrentiel du marché des appareils de densitomètre osseux en Amérique du Nord fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des appareils de densitomètre osseux en Amérique du Nord.

Points clés couverts dans les tendances et prévisions de l’industrie du marché des appareils de densitomètre osseux en Amérique du Nord jusqu’en 2029

La taille du marché

Nouveaux volumes de ventes sur le marché

Volumes de ventes de remplacement du marché

Base installée sur le marché

Marché par marques

Volumes de procédure de marché

Analyse des prix des produits du marché

Résultats des soins de santé du marché

Analyse du coût des soins du marché

Cadre réglementaire du marché et changements

Analyse des prix du marché et des remboursements

Parts de marché dans différentes régions

Développements récents pour les concurrents du marché

Applications à venir sur le marché

Étude sur les innovateurs du marché

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

BeamMed Ltd.

Compu Med, Inc.

Hologic, Inc.

Compagnie générale d’électricité

Groupe DMS

OstéomètreMeditech Inc.

OSTEOSYS Corp.

Trivitron Santé

Swissray

Medonica Co. LTD

CooperSurgical, Inc.

Scanflex Healthcare AB

FURUNO ELECTRIC CO., LTD

Medilink Royaume-Uni

Demetech AB

KITA

MedWrench, LLC.

Dentsply Sirona

EcholightS.pa

Bien-être d’Asclépios

Entreprise de soins de santé Tecnicare

