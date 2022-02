Rapport sur le marché des analyseurs d’haleine pour observer un développement significatif – Opportunités de l’industrie jusqu’en 2028

Le marché mondial des analyseurs d’haleine enregistre un TCAC sain de 31,21 % au cours de la période de prévision 2021-2028. Le rapport contient des données de l’année de base 2020 et de l’année historique 2020. La hausse du marché peut être attribuée en raison des progrès de la recherche et du développement qui ont élargi l’utilisation des appareils de test respiratoire dans le secteur des soins de santé pour le diagnostic, ce qui contribue à la croissance du marché.

Définition du marché: marché mondial des analyseurs d’haleine

Les analyseurs d’haleine sont les appareils qui sont utilisés pour analyser la concentration d’alcool dans le sang. Cela se fait par prélèvement de liquide buccal ou par prélèvement d’haleine. Les analyseurs d’haleine sont considérés comme les appareils les plus efficaces et les plus largement utilisés pour la détection des drogues, de l’alcool, de l’asthme et de la tuberculose. Il est largement utilisé par les forces de l’ordre et le gouvernement pour améliorer la sécurité routière. Il est également utilisé dans les hôpitaux pour la détection de diverses maladies.

Facteurs de marché

Les lois strictes en vigueur pour les tests d’alcoolémie stimulent la croissance du marché

L’augmentation de l’abus d’alcool alimente la croissance du marché

Les diverses initiatives gouvernementales pour les tests d’alcoolémie propulsent la croissance du marché

L’augmentation des approbations et des certifications de qualité des organismes d’approbation stimule la croissance du marché

La recrudescence des accidents dus à la consommation d’alcool dans le monde alimente la croissance du marché

Aperçu/synopsis du rapport :

1. Le rapport présente les tendances et les améliorations les plus récentes de l’industrie.

2. Sous le segment de l’entrée sur le marché, il décrit des données étendues sur les principaux acteurs de l’entreprise, leurs portefeuilles d’articles et leurs méthodologies clés.

3. Le rapport de marché prend en compte chacun des points centraux tels que les moteurs, les restrictions, les ouvertures et les difficultés qui affectent le développement du marché et des sous-marchés.

4. Il considère les morceaux du gâteau pour les nouveaux candidats à l’affût.

5. Le rapport intègre le profilage clé des membres centraux et des marques.

6. Il contient une enquête rapide sur le marché ainsi que sa compréhension approfondie et sa scène commerciale.

Abbott, Thermo Fisher Scientific, Lifeloc Technologies Inc., Quest Products, Inc., BACtrack, Drägerwerk AG & Co. KGaA, Intoximeters, Alcolizer Pty Ltd., Breathalyzers, Akers Biosciences, Inc., Alcohol Countermeasure Systems Corp, Bedfont Scientific Ltd., PAS Systems International Alcohol Sensor Systems, CMI Inc., MD Diagnostics Ltd – The Breath Test Experts, FAN GmbH, Newline Interactive Inc., Hanwei Electronics Group Corporation, Mangal Produits de sécurité, technologie de capteur électronique, groupe INTECH, société RTP et Amrutha Technologies, entre autres.

Segmentation: marché mondial des analyseurs d’haleine

Par équipement

Semi-conducteur

Infrarouge

Fluide buccal

Pile à combustible

Instruments de chromatographie

Par type d’échantillon

Échantillon de liquide buccal

Échantillon d’haleine

Par technologie

Technologie des piles à combustible

Technologie de capteur d’oxyde de semi-conducteur

Autres technologies

Éthylomètres infrarouges

Technologie des cristaux chimiques

Par demande

Détection d’alcool

Détection de l’abus de drogues

Applications médicales

Détection de la tuberculose

Détection de l’asthme

Les autres

Par utilisateur final

Les organismes d’application de la loi

Entreprises

Personnes

Hôpitaux

Par géographie

Amérique du Nord

nous

Canada

Mexique

Amérique du Sud

Brésil

Reste de l’Amérique du Sud

L’Europe 

Allemagne

La France

Royaume-Uni

Italie

Espagne

Russie

Turquie

la Belgique

Pays-Bas

la Suisse

Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Japon

Chine

Corée du Sud

Inde

Australie

Singapour

Malaisie

Indonésie

Thaïlande

Philippines

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Afrique du Sud

Reste du Moyen-Orient et Afrique

Analyse intérieure et extérieure du marché:

1. Un examen quantitatif exhaustif de l’entreprise est effectué entre 2022 et 2029 pour aider les partenaires à gagner par le marché prédominant des portes ouvertes étonnantes.

2. Un examen exhaustif des variables qui stimulent et limitent le développement du marché est présenté dans le rapport.

3. Les découvertes et suggestions critiques présentent des modèles industriels modérés essentiels sur le marché, permettant par conséquent aux acteurs de favoriser des méthodologies long-courriers viables

4. Examiner les portes ouvertes à la recherche de partenaires en reconnaissant les segments à fort développement du marché

5. Les différents portes ouvertes à l’affût.

