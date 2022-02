Rapport sur le marché de l’automatisation et de l’instrumentation de l’eau (analyse COVID-19) par tendances et opportunités du marché mondial et prévisions jusqu’en 2028

L’étude de marché de l’automatisation et de l’instrumentation de l’eau par «The Insight Partners» fournit des détails sur la dynamique du marché affectant le marché, la portée du marché, la segmentation du marché et les superpositions sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui prévalent au fil des ans.

Le rapport segmente le marché mondial de l’automatisation et de l’instrumentation de l’eau en fonction de l’application, du type, du service, de la technologie et de la région. Chaque chapitre de cette segmentation permet aux lecteurs de saisir les moindres détails du marché. Un regard agrandi sur l’analyse basée sur les segments vise à donner aux lecteurs un aperçu plus approfondi des opportunités et des menaces sur le marché. Il aborde également les scénarios politiques qui devraient avoir un impact sur le marché à la fois petit et grand. Le rapport sur le marché mondial de l’automatisation et de l’instrumentation de l’eau examine l’évolution des scénarios réglementaires pour faire des projections précises sur les investissements potentiels. Il évalue également le risque pour les nouveaux entrants et l’intensité de la rivalité concurrentielle.

L’optimisation de l’utilisation de l’eau dans les usines de fabrication est l’un des facteurs critiques pris en compte par les fabricants aujourd’hui. Les réglementations gouvernementales sur l’utilisation de l’eau et le traitement des eaux usées ont poussé les fabricants à rechercher diverses solutions de contrôle de la pollution et de contrôle de l’eau. L’automatisation et l’instrumentation de l’eau permettent aux fabricants d’améliorer le traitement des eaux usées et de minimiser les effluents d’eaux usées. Ce processus assure l’optimisation de l’utilisation de l’eau en maintenant des consommations d’eau minimales. La rareté des ressources en eau douce et la nécessité de contrôler la pollution de l’environnement ont été les principaux facteurs ayant un impact sur l’industrie de l’automatisation et de l’instrumentation de l’eau.

Les besoins croissants en systèmes d’eau intelligents en raison des problèmes de pénurie d’eau et l’augmentation des investissements dans le secteur des infrastructures par le biais de divers partenariats public-privé devraient stimuler la demande du marché mondial de l’automatisation et de l’instrumentation de l’eau. Le manque de techniciens qualifiés pour faire fonctionner ces solutions est l’un des principaux facteurs de restriction du marché de l’automatisation et de l’instrumentation de l’eau. Les tendances encourageantes à l’industrialisation dans les économies en développement du monde devraient en outre offrir de bonnes opportunités aux acteurs opérant sur le marché de l’automatisation et de l’instrumentation de l’eau.

Remarque – La pandémie de Covid-19 (coronavirus) a un impact sur la société et l’économie dans son ensemble à travers le monde. L’impact de cette pandémie augmente de jour en jour et affecte la chaîne d’approvisionnement. La crise du COVID-19 crée de l’incertitude sur le marché boursier, un ralentissement massif de la chaîne d’approvisionnement, une baisse de la confiance des entreprises et une panique croissante parmi les segments de clientèle. L’effet global de la pandémie a un impact sur le processus de production de plusieurs industries. Ce rapport sur le «marché de l’automatisation et de l’instrumentation de l’eau» fournit une analyse de l’impact de Covid-19 sur divers segments commerciaux et marchés nationaux. Les rapports présentent également les tendances du marché et les prévisions jusqu’en 2028, en tenant compte de l’impact de la situation de Covid -19.

Le marché mondial de l’automatisation et de l’instrumentation de l’eau est segmenté en fonction de la technologie d’automatisation, de la solution d’instrumentation et de l’utilisateur final. Sur la base de la technologie d’automatisation, le marché de l’automatisation et de l’instrumentation de l’eau est segmenté en DCS, SCADA, PLC, IAM, HMI et autres. Le marché de l’automatisation et de l’instrumentation de l’eau sur la base de la solution d’instrumentation est classé en transmetteur de pression, transmetteur de niveau, transmetteur de température, analyseurs de liquide, analyseurs de gaz, systèmes de détection de fuites, mesure de densité, etc. Basé sur l’utilisateur final, le marché de l’automatisation et de l’instrumentation de l’eau est segmenté en produits chimiques, fabrication, aliments et boissons, services publics, papier et pâte à papier, autres.

La liste des entreprises

1. ABB Ltd.

2. Compagnie d’électricité d’Emerson

3. Endress+Hauser SA

4. Eurotek Inde

5. Électrique générale

6. Mitsubishi Electric Corporation

7. Rockwell Automation Inc.

8. Schneider Electric SE

9. Siemens SA

10. Yokogawa Electric Corporation

