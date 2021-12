Rapport sur le marché de l’alumine activée 2022 Prévision 2029 par Sumitomo Chemical Co., Honeywell International Inc., Porocel Industries LLC

Les dernières recherches sur le marché de l’alumine activée sont intitulées Rapport mondial sur le marché de l’alumine activée 2022 par type, par application, par région et par les principaux fournisseurs. Dans cette étude, nous avons fourni une analyse détaillée du marché mondial Alumine activée. Il fournit en outre un bref aperçu du marché mondial de l’alumine activée à l’aide d’une segmentation globale qui illustre des détails perspicaces essentiels liés à une certaine industrie.

Selon la récente enquête, la taille du marché mondial de l’alumine activée était évaluée à 988,3 millions USD en 2020 et devrait connaître un TCAC de 7,2% de 2021 à 2029.

Obtenez un exemple de rapport sur le marché de l’alumine activée 2022-2029 : https://calibreresearch.com/report/activated-alumina-market-172791#request-sample

Quelques-uns des principaux acteurs du marché opérant sur le marché Alumine activée sont : BASF SE ; Sumitomo Chemical Co. ; Honeywell International Inc. ; Porocel Industries LLC ; et Adsorbants Dynamiques Inc.

Le rapport sur le marché mondial de l’alumine activée contient un aperçu complet des derniers événements de l’industrie et des événements industriels, y compris les fusions de fournisseurs à grande échelle, les programmes d’acquisition, les collaborations vitales réalisées par plusieurs entités au niveau de l’industrie pour augmenter la performance globale ainsi que la force potentielle de le marché mondial de l’alumine activée.

Perspectives des applications (volume, tonnes, chiffre d’affaires, millions USD, 2017-2029)

Catalyseur

Déshydratant

Adsorbant de fluorure

Bio Céramique

Autres

Perspectives d’utilisation finale (volume, tonnes, chiffre d’affaires, millions USD, 2017-2029)

Traitement de l’eau

Gaz de pétrole

Plastiques

Soins de santé

Autres

Dans l’assiduité canvas & gas, le produit est utilisé dans l’adsorption de l’eau des aqueducs de gaz naturel. Le gaz naturel est considéré comme la source d’énergie domestique à croissance rapide. L’établissement de nouveaux systèmes de raffinerie devrait être le moteur crucial de la croissance des membres. Le membre Plastics devrait assister à un TCAC de 5,6 de 2020 à 2029. Le polyéthylène est le plastique le plus courant et est utilisé dans un large éventail d’opérations. On s’attend à ce que la demande croissante de polyéthylène propulse l’opération du produit au cours de la période de coulée.

Le membre de Healthcare devrait également enregistrer un taux de croissance sain de 2020 à 2029. Les biocéramiques d’alumine activées ont été développées en tant que volonté de mélanges d’essences chirurgicales et pour une utilisation dans les implants dentaires et les prothèses de hipstérisme en raison de leurs parcelles anti-corrosion, de leur faible désunion et de leur dureté. L’autre membre de l’opération comprend la diligence chimique, alimentaire et libation, et nucléaire. Il est également utilisé dans les opérations de vide poussé, de la même manière qu’un matériau de charge dans les pièges avant pour aider le canevas généré par les pompes rotatives à retourner dans le système.

Obtenez plus d’informations détaillées sur le marché de l’alumine activée 2022-2029 : https://calibreresearch.com/report/activated-alumina-market-172791

Le paysage concurrentiel du marché mondial de l’alumine activée a été largement évalué pour reconnaître en profondeur le classement le plus élevé des fabricants de l’industrie de l’alumine activée ainsi que les contributions aux revenus les plus élevées, une infrastructure puissante et une solide implantation dans l’environnement concurrentiel ainsi que l’élaboration de l’empreinte géographique. L’étude analyse les fabricants de l’industrie Alumine activée ainsi que la démonstration de leur profil d’entreprise et des initiatives stratégiques actuelles élargissant les perspectives de croissance pour le développement complet de l’industrie mondiale Alumine activée.