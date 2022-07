Rapport sur le marché de la vision industrielle 3D 2022 – Taille, part, prix, tendance et prévisions

Selon MRH, le marché mondial de la vision industrielle 3D représente XX milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre XX milliards de dollars d’ici 2030, avec un TCAC de XX % au cours de la période de prévision. L’intégration de cadres de vision 3D avec des contrôleurs de robot, l’intérêt croissant pour les investigations d’objets 3D dans les applications de fabrication et les conditions préalables élevées des cadres de vision industrielle 3D non industriels sont quelques-uns des facteurs qui alimentent la croissance du marché. Cependant, l’évolution des exigences des clients et le manque de sensibilisation et de connaissances techniques freinent la croissance du marché. De plus, la forte demande de systèmes de vision industrielle spécifiques aux applications offre de nombreuses opportunités de croissance.

La vision industrielle 3D comprend le développement de modèles 3D informatisés d’articles à l’intérieur d’une machine, par exemple un PC, et le contrôle qui s’ensuit du modèle à diverses fins. Le modèle 3D implique de nombreux foyers d’informations discrets qui trouvent généralement une partie d’un article dans l’espace et peuvent contenir des données supplémentaires sur l’article, par exemple, l’ombrage, la réflectivité et la surface. Le modèle suivant peut être contrôlé et modifié en utilisant n’importe quel nombre de projets de dessin 3D.

Sur la base de l’offre, le segment du matériel devrait acquérir une croissance considérable au cours de la période de prévision en raison des progrès technologiques dans le domaine des caméras 3D et des techniques de détection d’images. Par géographie, l’Asie-Pacifique connaîtra une croissance lucrative au cours de la période de prévision en raison de l’adoption croissante de l’automatisation dans tous les secteurs verticaux de l’industrie, en particulier dans l’automobile et l’électronique grand public.

Certains des acteurs clés présentés sur le marché de la vision industrielle 3D incluent Tordivel As, Stemmer Imaging, Sick AG, Point Gray Research, Inc., Omron Corporation, National Instruments Corporation, Mvtec Software GmbH, LMI Technologies, Keyence Corporation, Isra Vision AG, Hermary Opto Electronics Inc., Coherent, Inc., Cognex Corporation, Canon Inc. et Basler AG.

Offres couvertes :

• Logiciels

• Services

• Matériel

Produits couverts :

• Systèmes basés sur une caméra intelligente • Systèmes basés sur

un ordinateur personnel

Applications couvertes :

• Guidage et automatisation robotiques

• Assurance qualité et inspection

• Positionnement et guidage

• Mesure

• Cartographie

• Identification

Utilisateurs finaux couverts :

• Industriels

• Non industriels

Régions couvertes :

• Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

• Europe

o Allemagne

o Royaume-Uni

o Italie

o France

o Espagne

o Reste de l’Europe

• Asie-Pacifique

o Japon

o Chine

o Inde

o Australie

o Nouvelle-Zélande

o Corée du Sud

o Reste de l’Asie-Pacifique

• Amérique du Sud

o Argentine

o Brésil

o Chili

o Reste de l’Amérique du Sud

• Moyen-Orient et Afrique

o Arabie saoudite

o Émirats arabes unis

o Qatar

o Afrique du Sud

o Reste du Moyen-Orient et Afrique

Ce que propose notre rapport :

– Évaluations des parts de marché pour les segments régionaux et nationaux

– Recommandations stratégiques pour les nouveaux entrants

– Prévisions du marché pour un minimum de 9 ans de tous les segments, sous-segments et marchés régionaux mentionnés

– Tendances du marché (pilotes, Contraintes, Opportunités, Menaces, Défis, Opportunités d’investissement et recommandations) – Analyse stratégique

: moteurs et contraintes, analyse produit/technologie, analyse des cinq forces de Porter, analyse SWOT, etc. aménagement paysager cartographiant les principales tendances communes – Profilage de l’entreprise avec des stratégies détaillées, des données financières et des développements récents

– Tendances de la chaîne d’approvisionnement cartographiant les dernières avancées technologiques

Offres de personnalisation gratuites :

tous les clients de ce rapport auront le droit de recevoir l’une des options de personnalisation gratuites suivantes :

• Profilage de l’entreprise

o Profilage complet d’autres acteurs du marché (jusqu’à 3)

o Analyse SWOT des principaux acteurs (jusqu’à 3)

• Segmentation régionale

o Estimations du marché, prévisions et TCAC de tout pays de premier plan selon l’intérêt des clients (Remarque : dépend de la vérification de faisabilité)

• Analyse comparative concurrentielle

o Analyse comparative des principaux acteurs en fonction du portefeuille de produits, de la présence géographique et des alliances stratégiques