Rapport sur le marché de la transformation post-récolte des fruits et légumes: analyse de la portée du produit, aperçu, opportunités, forces motrices et risques prévus jusqu’en 2028

Le marché de la transformation post-récolte des fruits et légumes devrait connaître un taux de croissance du marché de 6,8 % au cours de la période de prévision 2021 à 2028. Le rapport d’étude de marché sur le traitement des ponts de données Le marché du traitement post-récolte des fruits et légumes offre une analyse et des informations sur: Divers facteurs qui devraient prévaloir au cours de la période de prévision fournissent leur impact sur la croissance du marché. La croissance démographique alimente la croissance de la transformation post-récolte pour les marchés des fruits et légumes.

La post- récolte est un processus qui prolonge la durée de conservation et améliore la qualité de nombreux fruits et légumes. Il couvre les procédés biotechnologiques et l’utilisation du dioxyde de chlore gazeux pour protéger et améliorer la qualité des fruits et légumes.

Les principaux acteurs du marché couverts dans ce rapport sont:

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la transformation post-récolte des fruits et légumes sont DECCO – UPL, Pace International, LLC, XEDA International, JBT., AgroFresh, Syngenta AG, Bayer AG, DuPont, Nufarm, FMC Corporation, Futureco Bioscience SA. , Corteva., BASF SE, Carrier., Janssen Pharmaceutica, Inc, Colin Campbell (Chemicals) Pty Ltd, Valent BioSciences LLC, RPM International Inc. Les données sur les parts de marché sont fournies séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie-Pacifique (APAC). ), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Traitement post-récolte pour le marché des fruits et légumes: l’analyse régionale comprend:

Asie-Pacifique (Vietnam, Chine, Malaisie, Japon, Philippines, Corée, Thaïlande, Inde, Indonésie, Australie)

Europe (Turquie, Allemagne, Russie, Royaume-Uni, Italie, France, etc.)

Amérique du Nord (États-Unis, Mexique, Canada)

Amérique du Sud (Brésil, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (pays du CCG et Égypte)

Un profilage complet des principales transformations post-récolte pour l’analyse stratégique des principaux concurrents du marché des fruits et légumes, du paysage concurrentiel et des développements actuels, des capacités clés et de la faisabilité de l’investissement est spécifié. L’utilisation, la valeur, le prix de vente, l’analyse des importations et des exportations pour différentes régions pour la période 2020-2027 sont répertoriées. Le volume de production, les revenus, la marge brute et le prix unitaire dans différentes régions sont pris en compte. Déterminé en termes de statut d’utilisation post-récolte des marchés de fruits et légumes tels que l’utilisation, la valeur, le prix de vente et l’importation/exportation vers des régions telles que l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, la MEA, l’Afrique du Sud et le reste du monde.

Attractivité du rapport sur le marché de la transformation post-récolte pour les fruits et légumes: –

Les dernières dynamiques du marché, les tendances de développement et les opportunités de croissance sont présentées ainsi que les obstacles de l’industrie, les menaces et les risques de développement.

Le traitement prédictif post-récolte des données du marché des fruits et légumes aidera à l’analyse de faisabilité, à l’estimation de la taille du marché et au développement.

Ce rapport sert de guide complet pour le micro-suivi de toutes les transformations post-récolte importantes sur le marché des fruits et légumes.

Une vue concise du marché vous aidera à comprendre.

Une vision concurrentielle du marché de la transformation post-récolte des fruits et légumes aidera les acteurs à aller dans la bonne direction.

Principaux points saillants du rapport :

Évaluation complète des marchés clés

Évolution des aspects importants du marché

Recherche à l’échelle de l’industrie sur les segments de marché

Évaluation de la valeur marchande et du volume pour les années passées, en cours et projetées

Évaluation de la part de marché

recherche de l’industrie de niche

L’approche tactique du leader du marché

Une stratégie rentable qui aide les entreprises à renforcer leur position sur le marché

