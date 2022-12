Rapport sur le marché de la thérapie par embolisation 2028, tendances récentes, applications et analyse régionale

Le rapport d’étude de marché sur la thérapie d’embolisation présente des données sur les modèles, les améliorations, les segments commerciaux cibles, les matériaux, les contraintes et les avancées. Ce rapport professionnel et complet se concentre sur les moteurs primaires et secondaires, les parts de marché, les segments clés et l’analyse géographique. Toutes les informations sur l’industrie dans le rapport sur le marché mondial conduiront à des informations exploitables et à de meilleures décisions. Les clients peuvent se fier en toute sécurité aux informations mentionnées dans ce rapport, car elles proviennent uniquement de sources authentiques et précieuses. La section sur le paysage concurrentiel du rapport d’activité sur les thérapies d’embolisation avancées fournit des informations claires sur l’analyse des parts de marché des principaux acteurs de l’industrie.

Les principaux acteurs clés sur le marché de la thérapie par embolisation comprennent : Terumo Corporation Merit Medical Systems, Inc. Simbionix USA Corporation Cook Boston Scientific Corporation Penumbra, Inc. Meril Life Sciences Pvt. Ltd Medtronic BTG International Limited ABK Biomedical Abbott AngioDynamics



Analyse et informations clés du marché :

Selon l’analyse de Data Bridge Market Research, le marché de la thérapie par embolisation enregistrera un TCAC d’environ 8,00 % au cours de la période de prévision 2021-2028. L’ application croissante des dispositifs d’embolisation , l’attention accrue des fabricants aux progrès technologiques et l’augmentation des dépenses pour l’amélioration des infrastructures de santé, en particulier dans les économies en développement, sont les principaux facteurs de croissance du marché de la thérapie par embolisation.

L’embolisation est une intervention chirurgicale mini-invasive utilisée pour prévenir et contrôler les saignements. L’embolisation est une intervention chirurgicale dans laquelle les artères sont bloquées par l’insertion de bobines, de ballons et d’autres méthodes pour traiter les ulcères hémorragiques et les défauts vasculaires.

La prévalence croissante du carcinome hépatocellulaire et du cancer du foie, associée à l’attention croissante portée aux avancées technologiques par les principaux fabricants, entraînera une croissance de la demande de traitement par embolisation. L’augmentation des dépenses consacrées aux infrastructures de santé, associée à l’augmentation des capacités de R&D dans les technologies de la santé, stimulera davantage la croissance de la valeur du marché de la thérapie par embolisation. L’augmentation de la préférence des patients pour les procédures mini-invasives et l’augmentation du revenu personnel disponible sont d’autres moteurs de la croissance du marché.

Étendue du marché mondial de la thérapie par embolisation et taille du marché

Le marché de la thérapie par embolisation est segmenté en fonction du produit, de l’indication de la maladie, de la procédure et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments en sous-croissance de l’industrie et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les meilleures applications du marché.

Sur la base du produit, le marché de la thérapie par embolisation est segmenté en agents emboliques et dispositifs de support. Le segment des agents emboliques est segmenté en microsphères, bobines emboliques, agents emboliques liquides, systèmes emboliques et ballonnets détachables. Le marché des bobines emboliques est en outre segmenté en bobines pouvant être poussées et en bobines détachables. Le segment des dispositifs de support est segmenté en microcathéters et fils de guidage.

Sur la base de l’indication de la maladie, le marché de la thérapie par embolisation est segmenté en cancer, maladie vasculaire périphérique, maladie neurologique, maladie du système urologique et rénal et maladie gastro-intestinale. Le cancer est subdivisé en cancer du foie, cancer du rein, etc. Les troubles neurologiques sont subdivisés en anévrismes cérébraux, malformations artério-veineuses et fistules.

Sur la base de la procédure, le marché de la thérapie par embolisation est segmenté en embolisation artérielle transcathéter (TAE), embolisation par rayonnement artériel transcathéter (TARE)/radiothérapie interne sélective (SIRT) et chimioembolisation transartérielle.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la thérapie par embolisation est segmenté en hôpitaux et cliniques, centres de chirurgie ambulatoire et autres utilisateurs finaux.

Marché de la thérapie par embolisation, par région:

Le marché mondial de la thérapie d’embolisation est analysé avec des informations sur la taille du marché et les tendances par pays, produit comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la thérapie par embolisation sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de la thérapie par embolisation en raison de l’augmentation des cas de troubles du rythme cardiaque, de politiques de remboursement adaptées aux patients, d’une forte demande de modalités de traitement avancées et d’une infrastructure de soins de santé bien développée dans la région. La région Asie-Pacifique devrait croître au cours de la période de prévision en raison de l’incidence élevée des maladies cardiovasculaires, de l’adoption croissante d’appareils numériques avancés, d’une population nombreuse et du lancement de nouveaux produits innovants.

