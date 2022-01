Rapport sur le marché de la reconstruction 3D par photogrammétrie pour observer un développement significatif – Opportunités de l’industrie jusqu’en 2029

La recherche et l’analyse menées dans Photogrammétrie 3D Reconstruction Market Report aident les clients à prédire l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit à l’aide d’une analyse d’étude de marché mondiale. Ce rapport a été conçu de manière à fournir une compréhension très évidente de l’environnement commercial et de l’industrie de la reconstruction 3D par photogrammétrie. Néanmoins, ce rapport d’étude de marché mondial résout de nombreux problèmes commerciaux très rapidement et facilement. En raison de la forte demande et de la valeur des études de marché pour le succès de différents secteurs, le rapport sur le marché de la reconstruction de photogrammétrie 3D est fourni et couvre de nombreux domaines de travail.

Le marché mondial de la reconstruction 3D de la photogrammétrie devrait connaître un TCAC stable au cours de la période de prévision 2019-2026. La demande croissante de photogrammétrie est le facteur majeur de la croissance de ce marché.

La photogrammétrie est une science qui permet de mesurer les positions exactes des photographies. Il utilise généralement la télédétection afin qu’ils puissent détecter et enregistrer les champs de mouvement 3D et 2D. L’optique et la géométrie projective est la méthode utilisée par la photogrammétrie pour produire ces modèles 2D et 3D.

Facteurs de marché:

Les progrès et le développement technologiques de la photogrammétrie stimulent la croissance de ce marché

La demande croissante de photogrammétrie stimule la croissance de ce marché

Contraintes du marché :

L’augmentation des risques technologiques freine la croissance de ce marché

Le manque de professionnels de l’informatique qualifiés freine la croissance du marché

Segmentation : Marché mondial de la reconstruction 3D par photogrammétrie

Par type

Photogrammétrie

Autres

Par application

Culture Patrimoine et Musée

impression en 3D

Drones et robots

Films et jeux

Par géographie

Amérique du Nord nous Canada Mexique

Amérique du Sud Brésil Argentine Reste de l’Amérique du Sud

L’Europe  Allemagne La France Royaume-Uni Italie Espagne Russie dinde Belgique Pays-Bas la Suisse Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Japon Chine Corée du Sud Inde Australie Singapour Malaisie Indonésie Thaïlande Philippines Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique Afrique du Sud Egypte Arabie Saoudite Emirats Arabes Unis Israël Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique



Développements clés sur le marché :

En novembre 2018, 3D Systems a annoncé le lancement de ses deux studios mobiles à la pointe de la technologie – Juggernaut I et Juggernaut II, qui fourniront une photogrammétrie plein format et auront des lumières et des caméras afin qu’ils puissent fournir une ressemblance à 100 % à permettre une capture de conception rapide. L’objectif principal est de fournir de nouvelles technologies aux personnes qui réduiront le temps d’escroquerie et le temps de traitement des données.

En octobre 2018, SimActive a annoncé le lancement de sa version 8.0 pour Correlator3D qui sera utilisée pour créer des modèles photoréalistes. L’objectif principal du lancement était de répondre à la demande croissante de l’industrie pour les fonctions de modélisation 3D. Il créera également des données géospatiales de haute qualité à partir d’images satellitaires et aériennes.

Analyse compétitive

Le marché mondial de la reconstruction 3D par photogrammétrie est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché de la reconstruction 3D par photogrammétrie pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Sud.

Principaux concurrents/acteurs du marché

Quelques-uns des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché de la reconstruction 3D par photogrammétrie sont Pix4D SA, Agisoft, Autodesk Inc., Capturing Reality sro, BENTLEY SYSTEMS, INCORPORATED, PhotoModeler Technologies, Photometrix Photogramtry Software, Intel Corporation, Skyline Software Systems Inc., DroneDeploy, SimActive Inc., up2metric, EOS Systems Inc., Capturing Reality sro, 3Dflow SRL.

Les principaux acteurs du marché, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales sont passés en revue dans le rapport Reconstruction 3D de photogrammétrie tout compris. Ce rapport vise à examiner le marché en ce qui concerne les conditions générales du marché, l’amélioration du marché, les scénarios de marché, le développement, les coûts et les bénéfices des régions de marché spécifiées, la position et les prix comparatifs entre les principaux acteurs. Il s’agit d’un rapport professionnel et détaillé axé sur les moteurs principaux et secondaires, la part de marché, la taille du marché, le volume des ventes, les principaux segments et l’analyse géographique. Le rapport sur le marché mondial de la reconstruction 3D de la photogrammétrie contient des informations complètes et approfondies basées sur la veille économique.

