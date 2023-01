Rapport sur le marché de la purée de légumes avec des informations utiles sur les secteurs détenant la plus grande part de l’industrie

Le rapport d’analyse du marché de la purée de légumes donne une évaluation des différents segments sur lesquels on s’appuie pour assister au développement le plus rapide dans le cadre de prévision approximatif. L’étude de marché comprend une analyse de l’attractivité du marché, dans laquelle chaque segment est comparé en fonction de la taille de son marché, de son taux de croissance et de son attractivité générale. Toutes les informations, faits et statistiques couverts dans le rapport conduisent à des idées concrètes, à une prise de décision améliorée et à de meilleures stratégies commerciales. Le rapport sur le marché de la purée de légumes contient des données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des purées de légumes était évalué à 11,851 milliards USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 17,38 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 4,9 % au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production, analyse des brevets et comportement des consommateurs.

Définition du marché

La purée de légumes, également connue sous le nom de purée, est fabriquée à partir de légumes cuits qui ont été broyés et pressés avant d’être mélangés ou tamisés pour obtenir une consistance liquide ou une texture pâteuse crémeuse. La purée est une façon nutritive de conserver ou de consommer la forme complète de nutrition. Il peut être conservé et congelé plus longtemps sans perdre sa valeur nutritive. Les purées sont des aliments cuits ou non cuits qui sont broyés, mélangés et pressés en une pâte molle et solide, généralement des fruits, des légumes et des haricots.

Dynamique du marché des purées de légumes

Conducteurs

Les avantages nutritionnels de la consommation de purée de légumes ainsi que le nombre croissant de chirurgies neurologiques dans le monde

Les avantages nutritionnels de la consommation de purée de légumes sont le principal moteur du marché mondial. Les purées sont riches en nutriments et en vitamines et ont une faible teneur en sucre, ce qui est l’un des principaux moteurs du marché des purées de légumes. De plus, la purée de légumes convient aux personnes qui ont besoin d’un régime en purée ou liquide en raison de chirurgies ou de troubles neurologiques.

Application croissante dans les aliments pour bébés ainsi que commodité offerte par les purées de légumes

Avec l’utilisation accrue d’aliments pour bébés, le marché des purées de légumes se développe rapidement. Les couples qui comptent sur des aliments sains pour bébés sur le marché pour leurs enfants sont touchés par une vie professionnelle occupée et une main-d’œuvre croissante. L’utilisation croissante de la purée de légumes dans les smoothies et autres boissons contribue également à la croissance du marché de la purée de légumes. De plus, la demande accrue de soupe végétarienne propulse la croissance du marché.

Occasion

Différentes purées de légumes contiennent différents nutriments et peuvent stimuler la croissance du marché en offrant une variété d’options. La purée de légumes est également une alternative moins coûteuse aux légumes frais, ce qui stimule le développement du marché. La popularité croissante des aliments biologiques parmi les consommateurs soucieux de leur santé devrait alimenter le marché des purées de légumes biologiques. De plus, il existe de nombreux types de purée de légumes disponibles sur le marché, élargissant la portée du marché dans les années à venir.

Contraintes

Certaines personnes peuvent trouver la purée de légumes peu attrayante en apparence et en goût, ce qui limite la croissance du marché. Les défis de l’emballage et du transport de l’industrie des aliments en purée devraient constituer un défi majeur au cours de la période de prévision.

Ce rapport sur le marché de la purée de légumes fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des purées de légumes, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Développement récent

En janvier 2020, Keytone Dairy a lancé sa nouvelle gamme SuperFood Frozen Purees sous sa marque Super Cubes récemment acquise. Les saveurs de purée comprennent des baies mélangées, de la mangue et de la banane.

En avril 2019, le groupe Dohler a acquis une participation majoritaire dans Zucasa, un transformateur espagnol de fruits sucrés. Dohler bénéficiera de l’expertise de Zucasa dans la production de jus, purées et concentrés de fruits et légumes pour aliments et boissons.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché Purée de légumes sont:

• JBS SA (États-Unis)

• Kraft Foods (États-Unis)

• BRF SA (Pays-Bas)

• Astral Foods (Inde)

• Hormel Foods (Hongrie)

• 2 Sisters Food (France)

• Waitrose (Colombie)

• Wm. Supermarchés Morrison (Royaume-Uni)

• Samworth Brothers (États-Unis)

• General Mills Inc (Royaume-Uni)

• Conagra Brands, Inc. (États-Unis)

• Nestlé (États-Unis)

• Unilever (Inde)

• Kellogg Co (États-Unis)

• McCain Foods Ltd. (États-Unis)

• La société Kraft Heinz. (NOUS)

• Associated British Foods plc (Royaume-Uni)

• Aliments Ajinomoto (Japon)

• LantmännenUnibake (Allemagne)

Raisons d’obtenir ce rapport :

Analyse de la segmentation du marché, y compris la recherche qualitative et quantitative intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché

Valeur marchande Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Des profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Résumé des points clés du rapport sur le marché :

Le rapport souligne les tendances récentes et l’analyse SWOT

Le rapport se concentre sur les opportunités de croissance du marché Purée de légumes dans les années à venir

Il fournit une analyse concurrentielle avec une part de marché des principaux acteurs du marché, ainsi que des lancements de projets et des approches tactiques mises en œuvre par les acteurs au cours des cinq dernières années

Principaux faits saillants de TOC: marché mondial de la purée de légumes

Aperçu du marché mondial de la purée de légumes

Concurrence sur le marché mondial de la purée de légumes par les fabricants

Capacité mondiale de purée de légumes, production, revenus (valeur) par région

Approvisionnement mondial en purée de légumes (production), consommation, exportation, importation par région

Production mondiale de purée de légumes, revenus (valeur), tendance des prix par type

Analyse du marché mondial de la purée de légumes par application

Profils / Analyse des fabricants mondiaux de purée de légumes

Analyse des coûts de fabrication de purée de légumes

Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Analyse de la stratégie marketing, Distributeurs/Traders

Analyse des facteurs d’effet de marché

Prévisions du marché mondial de la purée de légumes

Résultats de la recherche et conclusion

annexe

Portée du marché mondial de la purée de légumes :

Le marché des purées de légumes est segmenté en fonction du type, de la catégorie et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Tomate

Carotte

Betterave

Citrouille

Petit pois

Épinard

Courge butternut

Courgette

Poivron

Autres

Catégorie

Biologique

Conventionnel

Application

Alimentation du bébé

Breuvages

Desserts laitiers et glacés

Soupes

Sauces

Pansements

Autres

Ce rapport d’étude/d’analyse du marché de la purée de légumes contient des réponses à vos questions suivantes

Quelle technologie de fabrication est utilisée pour purée de légumes? Quels sont les développements en cours dans cette technologie ? Quelles tendances sont à l’origine de ces évolutions ?

Quels sont les principaux acteurs mondiaux de ce marché mondial Purée de légumes? Quels sont le profil de leur entreprise, leurs informations sur les produits et leurs coordonnées?

Quel était le statut du marché mondial de la purée de légumes du marché de la purée de légumes? Quels étaient la capacité, la valeur de production, le coût et le bénéfice du marché Purée de légumes?

Quel est le statut actuel du marché des purées de légumes de l’industrie des purées de légumes? Quelle est la concurrence sur le marché dans cette industrie, à la fois par entreprise et par pays ? Qu’est-ce que l’analyse du marché du marché Purée de légumes en tenant compte des applications et des types?

Quelles sont les projections de l’industrie mondiale de la purée de légumes compte tenu de la capacité, de la production et de la valeur de la production? Quelle sera l’estimation du coût et du profit ? Quelle sera la part de marché, l’offre et la consommation ? Qu’en est-il de l’importation et de l’exportation ?

Qu’est-ce que l’analyse de la chaîne du marché Purée de légumes par matières premières en amont et industrie en aval ?

Quel est l’impact économique sur l’industrie de la purée de légumes? Quels sont les résultats de l’analyse de l’environnement macroéconomique mondial ? Quelles sont les tendances de développement de l’environnement macroéconomique mondial ?

8. Quels sont le marché de la purée de légumes dynamique du marché de la purée de légumes? Quels sont les défis et les opportunités ?

Quelles devraient être les stratégies d’entrée, les contre-mesures à l’impact économique et les canaux de commercialisation pour l’industrie des purées de légumes ?

