Rapport sur le marché de la protection de la charge de travail dans le cloud Acteurs clés, taille, part, analyse et prévisions d’ici 2029

Un nouveau rapport de veille économique publié par Data Bridge Market Research avec le titre » Rapport sur le marché de la protection de la charge de travail dans le cloud – Tendances de développement, menaces, opportunités et paysage concurrentiel » est conçu pour couvrir le niveau micro d’analyse par les acteurs clés et les segments commerciaux clés.

L’analyse de marché couverte par le rapport Cloud Workload Protection propose un examen des différents segments sur lesquels on s’appuie pour assister au développement le plus rapide dans le cadre de prévision estimé. Le rapport fournit également des évaluations basées sur le type de marché, la taille de l’organisation, la disponibilité sur site, le type d’organisation des utilisateurs finaux et la disponibilité dans des régions telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. Les données d’études de marché incluses dans ce rapport de marché sont analysées et évaluées à l’aide de modèles statistiques et cohérents du marché. Ce rapport de marché donne également des informations sur l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés.

Une étude analytique de ce rapport de marché aide à formuler des stratégies de croissance pour augmenter les ventes et renforcer l’image de marque sur le marché. Le rapport analyse et estime les moteurs généraux du marché sous la forme de la demande des consommateurs, de la politique gouvernementale et de la demande qui sont liés au modèle d’achat des consommateurs et, par conséquent, à la croissance et au développement du marché. Le rapport d’étude de marché sur la protection de la charge de travail dans le cloud est un élément essentiel de la planification d’une entreprise et d’une manière organisée de rassembler et de documenter des informations sur cette industrie, ce marché ou ces clients potentiels. Ce rapport d’étude de marché Cloud Workload Protection contient également un profilage stratégique des principaux acteurs du marché, analysant méticuleusement leurs compétences de base et dessinant un paysage concurrentiel pour le marché.

Le segment BFSI devrait détenir une plus grande part du marché de la protection de la charge de travail dans le cloud en raison des problèmes de sécurité croissants dans le secteur BFSI, la demande de protection de la charge de travail dans le cloud a augmenté. Data Bridge Market Research analyse que le marché de la protection de la charge de travail dans le cloud était évalué à 4,79 milliards USD en 2021 et devrait en outre atteindre 28,39 milliards USD d’ici 2029, et devrait croître à un TCAC de 24,9 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 .

Dynamique du marché de la protection de la charge de travail dans le cloud

Conducteurs

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché de la protection de la charge de travail dans le cloud au cours de la période de prévision sont les suivants :

Hausse de l’adoption de la stratégie multi-cloud

À mesure que les exigences de sécurité des entreprises augmentent, il est de plus en plus nécessaire de combiner la fonctionnalité de la plate-forme de protection de la charge de travail dans le cloud avec la fonctionnalité de la plate-forme de surveillance de la posture de sécurité dans le cloud, qui se concentre sur l’évaluation de la sécurité et de la conformité dans le cloud. Le passage à une stratégie multi-cloud a suscité un intérêt pour la protection de la charge de travail dans le cloud et accélérera encore la croissance du marché.

Demande accrue de données protégées et de fonctionnalités programmées

Demande accrue de données sécurisées, de fonctions préprogrammées et de gestion de charges de travail non autorisées et inconnues. Avec l’essor du big data dans les entreprises, la demande de plates-formes de sécurité devrait monter en flèche, propulsant le secteur vers l’avant, ce qui devrait encore propulser la croissance du marché.

Demande croissante pour une plate-forme de sécurité

Les menaces avancées peuvent être protégées par la protection de la charge de travail dans le cloud. L’identification et la résolution des problèmes de sécurité sont un jeu d’enfant grâce à la protection des charges de travail dans le cloud. En conséquence, des entreprises de premier plan s’appuient de plus en plus sur des mesures de sécurité dans le cloud, ce qui contribue davantage à la croissance du marché.

Opportunités

En outre, l’adoption croissante de la protection de la charge de travail dans le cloud devrait en outre offrir des opportunités potentielles pour la croissance du marché de la protection de la charge de travail dans le cloud dans les années à venir.

Contraintes / Défis Marché mondial de la protection de la charge de travail dans le cloud

D’autre part, le respect de multiples conformités réglementaires devrait observer une croissance significative au cours de la période ciblée. Cependant, l’expertise technique insuffisante pour gérer les charges de travail cloud complexes et distribuées pourrait remettre en question la croissance du marché de la protection des charges de travail cloud dans un avenir proche.

Ce rapport sur le marché de la protection de la charge de travail dans le cloud fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de la protection de la charge de travail dans le cloud, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché de la protection de la charge de travail dans le cloud

La pandémie de COVID-19 a eu un impact énorme sur le marché de la protection des charges de travail dans le cloud. À la suite de la pandémie, la dynamique de l’industrie mondiale a changé. L’épidémie de COVID 19 a également nui au marché de la protection des charges de travail dans le cloud. De plus, pendant la pandémie, l’adoption de la technologie est devenue plus compliquée. De plus en plus de PC du personnel étaient équipés d’une protection de la charge de travail dans le cloud en raison de l’utilisation croissante des solutions de travail à domicile. Les entreprises ont dû faire face à des menaces avancées et à des cybertâches. Cependant, dans le scénario post-COVID, le marché de la protection de la charge de travail dans le cloud devrait être impacté positivement.

Développement récent

En juin 2020, The Botnet Encyclopedia a été lancé par Guardicore, une entreprise spécialisée dans la sécurité des centres de données et du cloud. Le réseau mondial de capteurs Guardicore (GGSN), un réseau mondial de capteurs de détection installés dans des centres de données et des environnements cloud, peut capturer et enregistrer des flux d’attaque entiers à la plus haute résolution avec l’encyclopédie Botnet. Les équipes informatiques, les équipes de sécurité, les chercheurs et la communauté de la cybersécurité peuvent utiliser l’encyclopédie Botnet pour mieux comprendre et se protéger contre les menaces persistantes et avancées appelées campagnes.

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché de la protection de la charge de travail dans le cloud comprennent :

CLOUDPASSAGE (États-Unis), DOME9 SECURITY INC. (Israël), Guardicore (États-Unis), HYTRUST, INC. (États-Unis), LogRhythm, Inc. (États-Unis), McAfee, LLC (États-Unis), Sophos Ltd. (Royaume-Uni), Broadcom ( États-Unis), Trend Micro Incorporated (Japon), Tripwire, Inc. (États-Unis), Carbon Black, Inc. (États-Unis), CloudAware (États-Unis), Aqua Security Software Ltd. (États-Unis), Cloud Raxak Inc. (États-Unis), Illumio (États-Unis), AO Kaspersky Lab. (Russie), Microsoft Corporation (États-Unis)

Segments de marché clés :

Sur la base du service, le marché de la protection de la charge de travail dans le cloud est segmenté en formation, conseil et intégration, services gérés, support et maintenance.

Sur la base du modèle de déploiement, le marché de la protection de la charge de travail dans le cloud est segmenté en cloud public, cloud privé et cloud hybride.

Sur la base de la taille de l’organisation, le marché de la protection de la charge de travail dans le cloud est segmenté en petites et moyennes entreprises, grandes entreprises.

Sur la base de la verticale, le marché de la protection de la charge de travail dans le cloud est segmenté en banque, services financiers et assurance (BFSI), soins de santé et sciences de la vie, vente au détail et biens de consommation, fabrication, médias et divertissement, informatique et télécommunications, gouvernement et secteur public, l’énergie et les services publics, et autres.

Marché de la protection de la charge de travail dans le cloud, par région :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Russie, Italie et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, autres pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Points forts du rapport sur le marché Cloud Workload Protection :

La structure du marché et les projections pour les années à venir.

Moteurs, contraintes, opportunités et tendances actuelles du marché Cloud Workload Protection.

Données historiques et prévisions.

Développements et tendances du marché.

Scénario de marché par région, sous-région et pays.

Part de marché des acteurs du marché, profils des entreprises, spécifications des produits, analyse SWOT et paysage concurrentiel.

Analyse concernant les matières premières en amont, la demande en aval et la dynamique actuelle du marché.

Les politiques gouvernementales, les facteurs macroéconomiques et microéconomiques sont également inclus dans le rapport.

Raisons d’acheter le rapport sur le marché Cloud Workload Protection:

Le rapport comprend une pléthore d’informations telles que le scénario de dynamique du marché et les opportunités au cours de la période de prévision

Les segments et sous-segments comprennent des données quantitatives, qualitatives, de valeur (millions USD) et de volume (millions d’unités).

Les données régionales, sous-régionales et nationales incluent les forces de l’offre et de la demande ainsi que leur influence sur le marché.

Le paysage concurrentiel comprend la part des acteurs clés, les nouveaux développements et les stratégies au cours des trois dernières années.

Entreprises complètes offrant des produits, des informations financières pertinentes, des développements récents, une analyse SWOT et des stratégies de ces acteurs.

À propos de Data Bridge Market Research, Private Ltd

Data Bridge Market Research Pvt Ltd est une société multinationale de conseil en gestion avec des bureaux en Inde et au Canada. En tant que société d’analyse de marché et de conseil innovante et néotérique avec un niveau de durabilité inégalé et des approches avancées. Nous nous engageons à découvrir les meilleures perspectives de consommation et à favoriser les connaissances utiles pour que votre entreprise réussisse sur le marché.

Data Bridge Market Research is a result of sheer wisdom and practice that was conceived and built-in Pune in the year 2015. The company came into existence from the healthcare department with far fewer employees intending to cover the whole market while providing the best class analysis. Later, the company widened its departments, as well as expands their reach by opening a new office in Gurugram location in the year 2018, where a team of highly qualified personnel joins hands for the growth of the company. “Even in the tough times of COVID-19 where the Virus slowed down everything around the world, the dedicated Team of Data Bridge Market Research worked round the clock to provide quality and support to our client base, which also tells about the excellence in our sleeve.”

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Notre couverture des industries comprend

