Rapport sur le marché de la numérisation en Amérique du Nord de la chaîne d’approvisionnement logistique avec l’impact et l’analyse approfondie de COVID 19 jusqu’en 2027, y compris les meilleures entreprises comme Cognizant, Capgemini SE, IBM Corporation

La logistique joue un rôle crucial dans la gestion de la chaîne d’approvisionnement car elle implique la planification et la gestion des biens et services, ainsi que des informations de la source à la destination. Les concepts ou méthodes traditionnels adoptés par les prestataires de services logistiques sont inefficaces dans le scénario de marché actuel. Cela a conduit plusieurs géants de la logistique à adopter une approche de numérisation dans leurs processus pour dynamiser leurs activités.

Le « Numérisation en Amérique du Nord dans le marché de la chaîne d’approvisionnement logistique » 2019 par entreprise, régions, type et application, prévu jusqu’en 2027 publié par Business Market Insights décrit l’introduction du marché, la portée du produit, la vue d’ensemble du marché et une analyse méticuleuse du marché au cours de la période de prévision de 2019 à 2027. Le rapport couvre les aspects essentiels de la numérisation en Amérique du Nord dans la chaîne d’approvisionnement logistique, tels que les données de marché historiques et prévues, la taille du marché (valeur et volume), la part (valeur et volume), l’analyse de l’offre et la demande, la chaîne de valeur analyse et opportunités de marché.

Les principales entreprises examinées dans le rapport sur le marché sont :

• Advnatech Co. Ltd.

• Compétent

• Capgemini SE

• Hexaware Inc.

• IBM Corporation

• Oracle Corporation

• SAP SE

• Tata Consulting Services Limited

• Wipro Ltd.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur la numérisation sur le marché de la chaîne d’approvisionnement logistique – L’épidémie de virus COVID-19 affecte toutes les entreprises dans le monde depuis décembre 2019. La croissance continue du nombre de patients infectés a conduit les gouvernements à restreindre le transport des humains et des marchandises . Le secteur manufacturier a subi de lourdes pertes en raison de la fermeture temporaire d’usines et de faibles volumes de production, ce qui a eu un impact négatif sur le secteur de la logistique. De plus, les mesures de distanciation sociale ou physique imposées par les gouvernements ont amené les prestataires de services logistiques à limiter leurs opérations.

Questions répondues dans l’étude de marché sur la numérisation en Amérique du Nord dans la chaîne d’approvisionnement logistique :

• Quel est le taux de croissance du marché de la numérisation en Amérique du Nord sur le marché de la chaîne d’approvisionnement logistique de 2019 à 2027?

• Quelle sera la taille du marché mondial du marché de 2019 à 2027 ?

• Qui sont les principales entreprises manufacturières mondiales sur le marché de la numérisation en Amérique du Nord de la chaîne d’approvisionnement logistique?

• Quelles sont les grandes tendances actuelles et les tendances prévues ?

• Quels sont les défis rencontrés sur le marché de la numérisation en Amérique du Nord de la chaîne d’approvisionnement logistique?

• Comment faire la promotion de la numérisation nord-américaine dans la chaîne d’approvisionnement logistique à partir de différentes marques de fabrication ?

• Quelles seront les niches sur lesquelles les joueurs

profilage avec des plans détaillés, des données financières, ainsi que des avancées récentes devraient établir une présence ?

• Quels seront les taux de croissance anticipés pour votre propre économie de la numérisation de la chaîne d’approvisionnement logistique en Amérique du Nord et également pour chaque segment à l’intérieur ?

• Quels seront l’application et les types et prévisions de la numérisation de la chaîne d’approvisionnement logistique en Amérique du Nord accompagnées de près par les producteurs ?

• Quelles sont les conclusions du rapport sur le marché de la numérisation en Amérique du Nord de la chaîne d’approvisionnement logistique ?

