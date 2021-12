Rapport sur le Marché de la Microfluidique en Europe 2021; Taux de TCAC de 19,4% En Bonne santé, Les Activités de Recherche et de Développement en Cours devraient Prospérer la Croissance du Marché

Analyse de marché et perspectives : Marché Mondial du dépistage sanguin en Amérique du Nord

Analyse et perspectives du marché : Marché du dépistage sanguin en Amérique du Nord

Le marché du dépistage sanguin devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. L’étude de marché Data Bridge analyse le marché en croissance avec un TCAC de 10,3% au cours de la période de prévision susmentionnée. La prévalence croissante de nouveaux agents pathogènes et la prévalence croissante des maladies infectieuses contribueront à encourager la croissance du marché.

L’augmentation de la demande de dons de sang, l’augmentation du nombre de dons de sang et la prévalence croissante des maladies infectieuses stimuleront la croissance du marché. Les progrès technologiques dans le traitement ainsi que les économies en développement augmenteront en outre de nombreuses opportunités qui commenceront à la germination du marché du dépistage sanguin au cours de la période de prévision susmentionnée. Le manque d’utilisation de la technologie NAT dans les pays émergents, le coût élevé de la technologie et des instruments et les technologies alternatives émergentes sont les freins du marché du dépistage sanguin.

Analyse des Parts de Marché du Paysage Concurrentiel et du Dépistage Sanguin

Le paysage concurrentiel du marché du dépistage sanguin fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives sur le marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement de produits, la largeur et l’étendue du produit, la domination des applications. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’objectif des entreprises en matière de marché du dépistage sanguin.

Les principaux acteurs du rapport sur le marché du dépistage sanguin sont Enzo Biochem Inc., Meridian Bioscience, Inc., BD, Laboratoires Bio-Rad, Inc., Thermo Fisher Scientific Inc., bioMérieux SA, Beckman Coulter, Inc., Abbott, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Cepheid, GRIFOLS INTERNATIONAL, S.A., Siemens, Ortho Clinical Diagnostics, Immucor, Inc., Hologic Inc., DiaSorin, GFE, Trinity Biotech, Merck KGaA parmi d’autres acteurs nationaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud séparément. Les analystes de DBMR comprennent les forces concurrentielles et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Analyse du Marché du Dépistage Sanguin Au Niveau des Pays

Le marché du dépistage sanguin est segmenté en fonction des produits et services, de la technologie, du type de maladie et de l’utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du dépistage sanguin sont les États-Unis, le Canada, le Mexique et le reste de l’Amérique du Nord en Amérique du Nord.

Les États-Unis régissent l’industrie du dépistage du sang en raison de la sensibilisation accrue au don de sang et de la présence d’infrastructures de haute qualité pour les hôpitaux et les laboratoires cliniques, ainsi que de la présence d’acteurs majeurs du marché dans le pays.

La section pays du rapport sur le marché du dépistage sanguin fournit également des facteurs d’impact individuels sur le marché et des changements de réglementation sur le marché national qui ont une incidence sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse des chaînes de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, de l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données par pays.

Marché mondial du dépistage sanguin en Amérique du Nord : Analyse régionale

Amérique du Nord [États-Unis, Canada, Mexique]

Europe [Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Reste de l’Europe]

Asie-Pacifique [Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Asie du Sud-Est, Australie, Reste de l’Asie-Pacifique]

Amérique du Sud [Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique latine]

Moyen-Orient et Afrique [CCG, Afrique du Nord, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique]

