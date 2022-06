Rapport sur le marché de la médecine de précision au Moyen-Orient et en Afrique 2022 Tendances du secteur, part, taille, demande et portée future 2030

Quadintel a publié un nouveau rapport sur le marché de la médecine de précision au Moyen-Orient et en Afrique . Le rapport de recherche contient des informations détaillées sur la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. En outre, il fournit une analyse approfondie de la structure et de la possibilité des industries mondiales et régionales.

Le marché de la médecine de précision dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique devrait connaître une croissance significative car l’adoption de l’IoMT et des technologies de la santé s’est accélérée au cours des dernières années. Les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques tentent d’améliorer les solutions de médicaments et de médecine de précision dans la région Les entreprises de diagnostic tentent d’améliorer le secteur de la santé en adoptant diverses technologies. L’adoption de technologies telles que le séquençage de nouvelle génération et la thérapie génique crée des opportunités pour la croissance du marché de la médecine de précision dans la région.

Le marché de la médecine de précision au Moyen-Orient et en Afrique devrait se développer à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,96 %, générant un chiffre d’affaires de 2,51 milliards USD d’ici 2023.

Le marché de la médecine de précision au Moyen-Orient et en Afrique est classé en trois segments principaux : basés sur les acteurs de l’écosystème (sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, laboratoires cliniques, sociétés de diagnostic et spécialistes de l’informatique de santé/sociétés de mégadonnées) ; basée sur la thérapeutique (cancer, cardiovasculaire, système nerveux central, trouble psychiatrique et maladies infectieuses) ; basée sur la technologie (analyse de données volumineuses, bioinformatique, séquençage de gènes, pharmacogénomique et diagnostics compagnons).

Les sociétés de diagnostic détiennent la plus grande part du segment des acteurs de l’écosystème et devraient également croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision 2018-2023. L’augmentation de l’incidence du cancer dans le monde implique que les thérapeutiques du cancer seront recherchées pour sa prévention ainsi que pour le traitement, en raison desquelles il aura la plus grande part du segment thérapeutique. En raison des progrès technologiques, l’analyse des mégadonnées devrait croître au TCAC le plus élevé en ce qui concerne les technologies de médecine de précision.

Principaux facteurs de croissance

Dans les pays africains, la prévalence croissante de maladies comme le VIH, le paludisme, la tuberculose, etc., justifie l’utilisation de la médecine de précision, qui à son tour propulsera le marché. La capacité des populations du Moyen-Orient à s’offrir la médecine de précision est un autre facteur qui peut être attribué à sa croissance. La demande croissante de médecine personnalisée ainsi que l’adoption de la technologie dans la région stimulent la croissance du marché de la médecine de précision.

Menaces et acteurs clés

Au Moyen-Orient et dans les pays africains, les dépenses personnelles représentent près de la moitié des dépenses totales de santé. Ainsi, de nombreuses personnes sont couvertes par une assurance maladie, notamment dans les zones rurales et parmi celles qui travaillent dans les secteurs informels.

Les pays africains ont des chaînes d’approvisionnement sous-développées pour les médicaments et ont souvent du mal à maintenir un personnel médical adéquat. L’un des défis les plus urgents et les plus uniques auxquels sont confrontés les systèmes de santé africains est la pénurie de travailleurs de la santé correctement formés en raison du manque de programmes de formation, associée à de mauvaises conditions de travail. Ces facteurs peuvent entraver la recherche et le développement sur le marché de la médecine de précision.

Les principaux acteurs opérant sur le marché de la médecine de précision au Moyen-Orient et en Afrique sont Pfizer, Novartis, Teva Pharmaceutical Induistries, etc.

Qu’est-ce qui est couvert dans le rapport ?

1. Aperçu du marché de la médecine de précision au Moyen-Orient et en Afrique.

2. Moteurs du marché et défis sur le marché de la médecine de précision au Moyen-Orient et en Afrique.

3. Tendances du marché sur le marché de la médecine de précision au Moyen-Orient et en Afrique.

4. Données historiques, actuelles et prévues sur la taille du marché pour la segmentation du marché de la médecine de précision au Moyen-Orient et en Afrique par acteurs de l’écosystème (sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, laboratoires cliniques, sociétés de diagnostic, spécialistes de l’informatique de santé/sociétés de mégadonnées) par chiffre d’affaires (en milliards de dollars).

5. Données historiques, actuelles et prévues sur la taille du marché pour la segmentation du marché de la médecine de précision au Moyen-Orient et en Afrique par thérapeutique (cancer, cardiovasculaire, système nerveux central, troubles psychiatriques, maladies infectieuses) par chiffre d’affaires (en milliards de dollars).

6. Données historiques, actuelles et prévues sur la taille du marché pour la segmentation du marché de la médecine de précision au Moyen-Orient et en Afrique par technologie (analyse de données volumineuses, bioinformatique, séquençage de gènes, pharmacogénomique, diagnostics compagnons) – par chiffre d’affaires (en milliards de dollars).

7. Données historiques, actuelles et prévues sur la taille du marché par pays (EAU et Arabie saoudite) (en milliards USD) pour le marché de la médecine de précision au Moyen-Orient et en Afrique et ses segmentations par acteurs de l’écosystème (sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, laboratoires cliniques, sociétés de diagnostic, spécialistes de l’informatique de santé/sociétés du big data), par thérapeutique (cancer, cardiovasculaire, système nerveux central, troubles psychiatriques, maladies infectieuses) et par technologie (big data analytics, bioinformatique, séquençage de gènes, pharmacogénomique, diagnostic compagnon).

8. Analyse du paysage concurrentiel et des profils des principales entreprises opérant sur le marché.

Pourquoi acheter ?

1. Comprendre la demande du marché de la médecine de précision pour déterminer la viabilité du marché.

2. Déterminer les marchés développés et émergents où le marché de la médecine de précision est fourni.

3. Identifiez les défis et relevez-les.

4. Développer des stratégies basées sur les pilotes, les tendances et les faits saillants pour chacun des segments.

5. Évaluez la chaîne de valeur pour déterminer le flux de travail et avoir une idée de la position actuelle où vous êtes placé.

6. Reconnaître les principaux concurrents de ce marché et réagir en conséquence.

7. Connaître les initiatives et les stratégies de croissance prises par les grandes entreprises et décider de l’orientation de la croissance future.

8. Définir le positionnement concurrentiel en comparant les produits et services avec les principaux acteurs du marché.

Le rapport traite en outre des opportunités de marché, du taux de croissance annuel composé (TCAC), de la concurrence, des innovations technologiques, de l'analyse des acteurs du marché, des directives gouvernementales, de l'analyse des exportations et des importations (EXIM), des revenus historiques, des prévisions futures, etc.

Amérique du Nord (États-Unis et Canada) Taille du marché, croissance annuelle, analyse des acteurs du marché et perspectives des opportunités

Amérique latine (Brésil, Mexique, Argentine, reste de l’Amérique latine) Taille du marché, croissance annuelle et analyse des acteurs du marché et perspectives des opportunités

Europe (Royaume-Uni, Allemagne , France, Italie, Espagne, Hongrie, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg, NORDIQUE (Finlande, Suède, Norvège, Danemark), Irlande, Suisse, Autriche, Pologne, Turquie, Russie, Reste de l’Europe), Pologne, Turquie, Russie, Reste d’Europe) Taille du marché, croissance annuelle Analyse des acteurs du marché et perspectives d’opportunités

Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Singapour, Indonésie, Malaisie, Australie, Nouvelle-Zélande, reste de l’Asie-Pacifique) Taille du marché, croissance annuelle et Analyse des acteurs du marché et perspectives d’opportunités

Moyen-Orient et Afrique (Israël, CCG (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Bahreïn, Koweït, Qatar, Oman), Afrique du Nord, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique) Taille du marché, croissance annuelle Analyse des acteurs du marché et perspectives d’opportunités

Table des matières:

Aperçu du marché

Définition et portée du marché

Dynamique du marché

Analyse de l’industrie du marché

Marché, analyse régionale

Analyse des entreprises leaders

Veille concurrentielle

Processus de recherche

Analyse et prévision du marché, par types de produits

