Rapport sur le marché de la gestion du cycle des revenus (RCM) en Amérique du Nord 2022: croissance exponentielle par taille, part, tendances et analyse du marché jusqu’en 2028

Le rapport persuasif sur le marché North America Revenue Cycle Management (RCM) analyse l’état du marché, la part de marché, les tendances actuelles, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente et les distributeurs. Le rapport fournit une analyse stratégique des études de marché et des informations commerciales perspicaces sur les marchés pertinents des clients. Cela aide également à acquérir de meilleures solutions en termes de tendances de produits, de futurs produits, de stratégie marketing, d’événements futurs, d’actions ou de comportements. Cette étude de marché identifie de nouvelles opportunités et les clients les plus importants afin d’augmenter les revenus et la croissance de l’entreprise. Avec l’utilisation efficace de la technologie,

Le marché de la gestion du cycle des revenus (RCM) devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse le marché pour représenter 56,22 milliards USD d’ici 2027, avec un TCAC de 12,13% dans les prévisions susmentionnées. point final. La conformité croissante au mandat réglementaire pour l’adoption des dispositifs EHR / EMR contribuera à stimuler la croissance du marché de la gestion du cycle de revenus (RCM).

Téléchargez un échantillon exclusif gratuit (PDF de 350 pages) du rapport : Pour connaître l’impact du COVID-19 sur cette industrie @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=north-america-revenue-cycle- gestion-marché&AS

Principales entreprises du marché nord-américain de la gestion du cycle des revenus (RCM):

McKesson Corporation

Société Cerner

Quest Diagnostics Incorporé

athenahealth, Inc

Allscripts Healthcare, LLC

eClinicalWorks, CareCloud Corporation

Le groupe SSI, LLC

COMPAGNIE GENERALE D’ELECTRICITE

Epic Systems Corporation

Siemens Healthcare GmbH

Karéo, Inc.

Segmentation du marché :

Par produit (solutions intégrées, solutions autonomes)

Par fonction (gestion des réclamations et des refus, codage et facturation médicaux, vérification de l’admissibilité à l’assurance patient, remise des paiements, dossier de santé électronique (DSE), amélioration de la documentation clinique (CDI), autre)

Par étape (Front Office, Mid Office, Back Office)

Par déploiement (basé sur le Web, sur site, basé sur le cloud)

Par composant (logiciels, services)

Par utilisateur final (hôpitaux, médecins généralistes, laboratoires, autres)

L’initiative gouvernementale visant à stimuler l’adoption des solutions RCM, la perte de revenus due aux erreurs de facturation et l’amélioration des processus dans les organisations de soins de santé devraient accélérer la croissance du marché de la gestion du cycle des revenus (RCM) au cours de la période de prévision 2020-2027. D’autre part, la demande croissante de solutions RCM basées sur le cloud et la consolidation croissante entre les fournisseurs fournissant des solutions de bout en bout stimuleront encore diverses opportunités qui conduiront à la croissance du marché de la gestion du cycle de revenus (RCM) au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Le rapport complet est disponible (y compris la table des matières complète, la liste des tableaux et des figures, les graphiques et le graphique) @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=north-america-revenue-cycle-management-market&AS

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de la gestion du cycle des revenus (RCM) en Amérique du Nord

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la gestion du cycle des revenus (RCM) sont McKesson Corporation, Cerner Corporation., Quest Diagnostics Incorporated., athenahealth, Inc., Allscripts Healthcare, LLC, eClinicalWorks, CareCloud Corporation., The SSI Group, LLC, GENERAL ELECTRIC COMPANY, Epic Systems Corporation., Siemens Healthcare GmbH, Kareo, Inc., et parmi d’autres acteurs nationaux et nord-américains. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Segmentation de la taille du marché de la gestion du cycle des revenus (RCM) en Amérique du Nord par région et par pays (personnalisable):

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la gestion du cycle des revenus (RCM) sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord.

Certaines questions clés auxquelles répond ce rapport sont :

Quelle est la portée du marché sur le marché avec des moteurs de croissance, des contraintes, des opportunités et d’autres défis connexes?

Quelles sont les menaces auxquelles les clients doivent faire face pour se développer sur le marché de la gestion du cycle des revenus (RCM) en Amérique du Nord?

Quelle est la part de marché en termes de chiffre d’affaires, de ventes, de taille, de valeur et de volume dans des régions géographiques particulières ?

Quels sont les grands noms de l’industrie sur le marché qui dominent ?

Quel segment du marché a le plus de croissance, comme les lancements de nouveaux produits, les accords, les fusions et acquisitions, les expansions géographiques et les coentreprises ?

Quelles sont plusieurs méthodologies commerciales stratégiques et aide à prendre des décisions commerciales éclairées ?

Qu’est-ce que l’examen systématique des données et la méta-analyse du marché basé sur les fabricants et identifie tous les segments possibles présents sur le marché nord-américain de la gestion du cycle des revenus (RCM) pour soutenir les organisations dans la planification stratégique des activités?

Comment classer les avancées technologiques du marché avec une prévision de TCAC en hausse dans le monde jusqu’en 2027?

Quels sont les problèmes clés, les développements de produits, la chaîne d’approvisionnement, l’analyse des principaux acteurs et les solutions pour influencer la menace de progrès ?

Enfin, le rapport sur le marché de la gestion du cycle de revenu en Amérique du Nord (RCM) étudie en profondeur le marché et l’industrie en tenant compte de plusieurs aspects. Selon ce rapport de marché, le marché devrait observer un taux de croissance modérément plus élevé au cours de la période de prévision. Cette métamorphose peut être soumise aux mouvements d’acteurs ou de marques clés qui incluent des développements, des lancements de produits, des coentreprises, des fusions et acquisitions qui, à leur tour, changent la vision du visage de l’industrie. Grâce aux informations exploitables sur le marché incluses dans ce rapport, les entreprises peuvent élaborer des stratégies durables et rentables. Le document de marché North America Revenue Cycle Management (RCM) fournit une étude complète sur la capacité de production, la consommation, l’importation et l’exportation pour toutes les grandes régions du monde.

À propos de Data Bridge Market Research Private Ltd :

Data Bridge Market Research Pvt Ltd est une société multinationale de conseil en gestion avec des bureaux en Inde et au Canada. En tant que société d’analyse de marché et de conseil innovante et néotérique avec un niveau de durabilité inégalé et des approches avancées. Nous nous engageons à découvrir les meilleures perspectives de consommation et à favoriser les connaissances utiles pour que votre entreprise réussisse sur le marché.

Data Bridge Market Research est le résultat d’une sagesse et d’une pratique pures qui ont été conçues et intégrées à Pune en 2015. La société a vu le jour à partir du département de la santé avec beaucoup moins d’employés ayant l’intention de couvrir l’ensemble du marché tout en fournissant la meilleure analyse de classe. . Plus tard, la société a élargi ses départements, ainsi que sa portée en ouvrant un nouveau bureau à Gurugram en 2018, où une équipe de personnel hautement qualifié se donne la main pour la croissance de la société. « Même dans les moments difficiles de COVID-19 où le virus a tout ralenti dans le monde, l’équipe dédiée de Data Bridge Market Research a travaillé 24 heures sur 24 pour fournir qualité et assistance à notre clientèle, ce qui témoigne également de l’excellence de notre manche. »

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde.

Contact:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : Corporatesales@databridgemarketresearch.com