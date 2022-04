Rapport sur le marché de la gestion des services sur le terrain Analyse, partage, revenus, taux de croissance avec aperçu des prévisions 2030

Le besoin croissant de suivre les activités sur le terrain, la demande croissante de mobilité pour une visibilité en temps réel et l’adoption croissante de l’IoT sont quelques-uns des principaux facteurs à l’origine de la croissance des revenus du

marché. Tendance – Croissance rapide de l’utilisation des smartphones

mondial de la gestion des services sur le terrain devrait atteindre 23,46 milliards USD en 2030 et enregistrer un TCAC des revenus de 19,3 % sur la période de prévision. L’augmentation de la demande de mobilité pour une visibilité en temps réel est un facteur clé qui devrait stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision.

La surveillance des techniciens de service sur le terrain devrait faciliter l’envoi rapide des techniciens les plus proches pour résoudre un problème. Au lieu de se rendre sur place, les techniciens peuvent utiliser les systèmes de gestion du service sur le terrain (FSM) pour réinitialiser une machine à distance ou installer de nouvelles applications et logiciels, tandis que les clients peuvent suivre les mouvements des techniciens via une application mobile. La gestion des services sur le terrain peut bénéficier aux clients en fournissant des services rapidement, ce qui devrait accroître leur adoption et, par conséquent, stimuler la croissance des revenus du marché.

Les entreprises de services sur le terrain reconnaissent la nécessité d’assurer une utilisation optimale de toutes les ressources à des fins commerciales et que les travailleurs/techniciens sur le terrain effectuent correctement leur travail. Cependant, les entreprises de services sur le terrain peuvent trouver cela problématique, car elles ne sont pas en mesure de suivre le lieu de travail en raison de leur absence réelle sur le chantier. En mettant en œuvre une solution appropriée de gestion des services sur le terrain pouvant être intégrée au CRM, à l’ERP et à d’autres systèmes pertinents établis dans l’organisation, il est possible d’atteindre une efficacité maximale des processus commerciaux et une meilleure productivité parmi les fournisseurs de services sur le terrain.

La mise en œuvre d’un logiciel de gestion des services sur le terrain, qui permet un suivi simplifié des progrès des agents des services sur le terrain et garantit l’achèvement en temps voulu des activités allouées, stimule la croissance du marché mondial de la gestion des services sur le terrain. En outre, la demande croissante des organisations de services sur le terrain pour mettre en œuvre des solutions FSM pour différencier les services, améliorer la satisfaction des clients, minimiser les coûts de main-d’œuvre et améliorer la productivité globale, stimule la croissance des revenus du marché mondial.

Les fournisseurs mettent en œuvre une variété de stratégies de tarification afin de rester compétitifs sur le marché. Par exemple, les éditeurs de logiciels adoptent des stratégies de tarification centrées sur le client rendues possibles par les développements technologiques, tandis que plusieurs fournisseurs du marché FSM se concentrent sur la fourniture de modèles de tarification basés sur la valeur en fonction des besoins des clients et de la perception de la valeur. La tarification des solutions logicielles est déterminée par les caractéristiques distinctives de la solution, ainsi que par les services à valeur ajoutée fournis aux clients.

La préférence pour les logiciels en tant que service (SaaS) par rapport aux logiciels traditionnels sur site devrait augmenter de manière significative au cours de la période de prévision, aidée par la demande croissante de meilleurs services. De nombreuses entreprises passent à des systèmes de gestion des services sur le terrain basés sur le cloud à mesure que le marché du cloud computing se développe. Ces solutions contribuent à réduire la charge de travail du service informatique tout en permettant aux prestataires de services externes d’offrir un support et une maintenance à leurs clients.

Les entreprises décrites dans le rapport de marché incluent Oracle Corporation, Microsoft Corporation, com, Inc., Zinier Inc., ServiceMax, SAP SE, Infor, Trimble Inc., Comarch SA et Geoconcept India Private Ltd.

Certains faits saillants du

segment Report Solutions devraient enregistrer un taux de croissance rapide des revenus au cours de la période de prévision, car les solutions de gestion des services sur le terrain permettent aux entreprises d’utiliser efficacement leurs activités de production en fournissant une plate-forme centralisée. Ces solutions contribuent également à réduire les coûts de garantie et à améliorer les flux de trésorerie afin de maximiser la productivité, ce qui devrait accroître leur adoption et, par conséquent, stimuler la croissance des revenus du marché. L’optimisation des services sur le terrain, l’utilisation croissante de la connectivité IoT à distance et l’essor de l’AR/VR dans les secteurs basés sur le terrain, notamment l’énergie et les services publics, la fabrication, le pétrole et le gaz, la construction et l’immobilier, stimulent la demande de solutions de gestion des services sur le terrain.

Le segment sur site devrait représenter la plus grande part des revenus sur le marché mondial de la gestion des services sur le terrain au cours de la période de prévision, en raison de la sécurité et de la flexibilité qu’il offre lors de la récupération des données. Les entreprises de service sur le terrain utilisent des solutions de gestion de service sur site pour maintenir un contrôle total sur la sécurité des informations des clients et de l’entreprise, car elles traitent des données sensibles et confidentielles des clients et de l’entreprise.

Le segment des grandes entreprises représentait la plus grande part des revenus sur le marché mondial en 2020, ce qui peut être attribué à l’augmentation de l’utilisation des solutions de gestion des services sur le terrain par les entreprises pour obtenir un avantage stratégique et concurrentiel sur leurs concurrents. FSM permet aux grandes entreprises d’acquérir un accès rapide et facile aux opérations sur le terrain, et par conséquent, ces solutions sont utilisées par les grandes entreprises pour surveiller et contrôler l’activité et la main-d’œuvre sur le terrain. Les grandes entreprises utilisent largement le logiciel FSM en raison de la présence d’une main-d’œuvre énorme, car il aide à maintenir les renouvellements de contrat, les dossiers des employés, la sous-traitance, les statistiques de performance et la maintenance des documents, entre autres.

Le marché en Asie-Pacifique devrait représenter la plus grande part des revenus du marché mondial de la gestion des services sur le terrain au cours de la période de prévision. La croissance rapide du marché APAC peut être attribuée à l’augmentation du revenu disponible et à la pénétration d’Internet dans la région, à l’augmentation du nombre de processus commerciaux, à l’émergence de startups avec des budgets informatiques limités et à l’adoption croissante des technologies cloud.

Pour ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial de la gestion des services sur le terrain en fonction des composants, du mode de déploiement, de la taille de l’organisation, de l’utilisation finale et de la région :

Composants Perspectives (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2030)

Solutions Optimisation du calendrier, de l’expédition et de l’itinéraire Gestion des clients Gestion des ordres de travail Gestion des stocks Gestion des contrats de service Rapports et analyses Autres

Services Intégration et mise Formation et assistance Conseil



Mode de déploiement Perspectives (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2030)

cloud

sur

Taille de l’organisation Perspectives (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2030)

Grandes entreprises

Petites et moyennes entreprises

Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2030)

Télécom

IT & ITeS

BFSI

Santé & Sciences de la vie

Fabrication

Construction & Immobilier

Transport &

Logistique Services publics

Pétrole et gaz

Autres

Perspectives régionales (Revenus, milliards USD ; 2018-2030)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

MEA

Principaux avantages du rapport de gestion des services sur le terrain :

identification et analyse de la taille du marché et de la concurrence

Analyse qualitative et quantitative des données du marché

Données validées par des experts du secteur après une analyse primaire approfondie et recherche secondaire

Analyse régionale approfondie de l’industrie de la gestion des services sur le terrain

Profilage des principaux acteurs ainsi que leur aperçu des activités, leurs stratégies commerciales, leurs accords et partenariats, et leur portefeuille de produits

Analyse SWOT et cinq forces de Porter pour une compréhension approfondie du paysage concurrentiel

Analyse de faisabilité et analyse des investissements pour permettre des décisions d’investissement stratégiques

Analyse des opportunités, des moteurs, des contraintes, des défis, des risques et des limites

En conclusion, tous les aspects du marché de la gestion des services sur le terrain sont évalués quantitativement et qualitativement pour étudier le marché mondial et régional de manière comparative. Cette étude de marché présente des informations critiques et des données factuelles sur le marché fournissant une étude statistique globale de ce marché sur la base des moteurs du marché, des limites et de ses perspectives d’avenir.

