Rapport sur le marché de la fabrication d’aliments en conserve 2022-2030 Taille de l’industrie, tendances émergentes, perspectives de croissance, impact de Covid-19 sur le partage des revenus et stratégies clés avec analyse régionale

Report Ocean a publié le dernier rapport de recherche sur le marché Fabrication d’aliments en conserve . Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’ étude de marché sur la fabrication d’aliments en conserve présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

La taille du marché mondial de la fabrication d’aliments en conserve était de 94,1 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial de la fabrication d’aliments en conserve devrait atteindre 121,2 milliards de dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

La mise en conserve est le processus de conservation des aliments dans des récipients hermétiques pendant de longues périodes. Les aliments en conserve ont une longue durée de conservation car ils sont désinfectés et tenus à l’écart de l’environnement ouvert, ce qui inhibe la contamination microbienne. Les aliments qui ont été mis en conserve avec un scellage de haute qualité ont une longue durée de conservation, tandis que les aliments qui ont été mis en conserve avec un scellage de mauvaise qualité ont une courte durée de conservation.

Facteurs influençant le marché

Le marché mondial de la fabrication d’aliments en conserve est principalement tiré par l’augmentation de la population mondiale à travers le monde. Selon les données de l’UNICEF, le taux de personnes sous-développées en Afrique, celles âgées de 1 à 24 ans, devrait augmenter de près de 50 % d’ici 2050. En outre, les lancements de produits croissants et la demande des consommateurs pour essayer de nouveaux produits alimenteront la croissance du marché de la fabrication d’aliments en conserve au cours de la période d’analyse.

La forte demande d’aliments riches en protéines contribuera également à la croissance du marché de la fabrication d’aliments en conserve au cours de la période d’analyse. De plus, la forte demande en produits alimentaires sains riches en protéines, en fibres efficaces, en vitamines, etc., profitera au marché de la fabrication d’aliments en conserve au cours de la période d’étude.

Le marché de la fabrication d’aliments en conserve est également tiré par le rythme de vie effréné des gens, ce qui entraîne une croissance de la demande de plats cuisinés. En conséquence, il offrira des opportunités de croissance lucratives pour le marché de la fabrication d’aliments en conserve. D’un autre côté, les préoccupations croissantes liées à la pollution de l’environnement peuvent limiter la croissance du marché de la fabrication d’aliments en conserve.

Les acteurs de l’industrie, tels que Nestlé et Process Expo, investissent massivement dans la fabrication d’aliments en conserve. Par exemple, Nestlé a investi près de 220 millions de dollars US dans la construction de son usine de boissons en Indonésie en 2021. Ainsi, cela offrira des opportunités de croissance importantes pour le marché de la fabrication d’aliments en conserve.

Analyse d’impact COVID-19

L’industrie de l’emballage est confrontée à des perturbations de la chaîne d’approvisionnement en raison de l’épidémie de COVID-19. Ainsi, les installations de fabrication déclinent à un rythme important. L’industrie de la fabrication d’aliments en conserve a également connu une baisse de la demande de produits en raison de changements dans le pouvoir d’achat des consommateurs. En conséquence, cela a entravé la croissance du marché de la fabrication d’aliments en conserve.

Analyse régionale

Le marché de la fabrication d’aliments en conserve en Asie-Pacifique devrait détenir la part de marché la plus élevée. La croissance du marché de la fabrication d’aliments en conserve est attribuable à la présence d’économies à croissance rapide, comme l’Inde et la Chine. En plus de cela, la grande disponibilité de ressources brutes adéquates et d’une main-d’œuvre compétitive dévoilera un potentiel important pour l’industrie dans la région.

Concurrents sur le marché

• Marque Ayam

• The Kraft Heinz Company

• Campbell Soup Company

• Conagra Brands, Inc

• Nestlé

• Danish Crown Amba

• Del Monte Foods, Inc

• JBS USA Holdings, Inc.

• Holyland Marketing Private Limited

• Autres acteurs importants

Segmentation du marché

La segmentation mondiale de la fabrication d’aliments en conserve se concentre sur la catégorie, les variantes de produit, le mode de commercialisation et la région.

Par catégorie

• Biologique

• Conventionnel

Par variantes de produits

• Fruits et légumes en

conserve • Viande et fruits de mer en

conserve • Plats cuisinés en

conserve • Desserts en

conserve • Soupes en conserve

• Sauces de cuisson en conserve

Par mode de commercialisation

• Dépanneur

• Supermarché

• Ventes par Internet

• Hors ligne

Par région

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

