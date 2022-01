Rapport sur l’application, la classification et la technologie de fabrication du marché des robots militaires 2021-2028

Le rapport sur les robots militaires simplifie la gestion efficace de la commercialisation des biens et services. Ici, un aperçu du marché est donné en termes de moteurs, de contraintes, d’opportunités et de défis où chacun de ces paramètres est étudié scrupuleusement. Toutes les données et statistiques fournies dans ce rapport de marché sont étayées par des outils et des techniques les plus récents et éprouvés tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Avec les informations de marché les plus récentes et mises à jour mentionnées dans le rapport, les entreprises peuvent se concentrer pour améliorer leurs stratégies de marketing, de promotion et de vente. Ce rapport sur les robots militaires est un guide formidable pour des idées concrètes, une prise de décision améliorée et de meilleures stratégies commerciales.

Le marché des robots militaires est tiré par l’utilisation de robots pour une nouvelle gamme d’applications militaires et de programmes de modernisation militaire, le marché mondial des robots militaires enregistrant un TCAC sain de 13,40% au cours de la période de prévision 2019-2026.

Paysage concurrentiel du marché des robots militaires

Northrop Grumman Corporation,

Société Lockheed Martin,

QinetiQ

ENDEAVOR ROBOTICS, INC.,

Cobham plc,

Société Générale Dynamique,

Elbit Systems Ltd.,

Usine de drones,

Rafael Advanced Defense Systems Ltd.,

AeroVironment, Inc.,

IMI Systems Ltd.,

Systèmes BAE.,

Saab AB.,

Boeing., et d’autres.

La robotique militaire est un robot autonome conçu pour des tâches telles que les tirs, le sauvetage, la surveillance aérienne et sous-marine. Tous ces progrès sont dus à l’automatisation dans l’industrie militaire qui contribue à fournir un meilleur service et une meilleure sécurité.

Dynamique du marché mondial des robots militaires :

Facteurs de marché:

Le développement de l’intelligence artificielle et de la technologie moderne stimule le marché des robots militaires L’augmentation des activités terroristes dans le monde est un autre facteur de croissance du marché



L’augmentation de la perfection due au remplacement des soldats par des robots stimule également la croissance du marché



Ces robots sont conçus pour fournir un excellent service dans des situations telles que des environnements dangereux et extrêmes sans aucun tracas, contribuant au développement industriel

Contraintes du marché :

La baisse du budget de la défense dans les économies développées du monde entier constitue une contrainte pour l’industrie

Coût élevé d’approvisionnement et de maintenance des robots

Segmentation du marché

Par plate-forme

Robots terrestres À roues Suivi à pattes Portable

Robots marins Véhicules de surface sans pilote (USV) Véhicules sous-marins autonomes (AUV) Véhicules télécommandés (ROV)

Robots aéroportés Petit drone UAV tactique UAV stratégique Véhicule aérien de combat sans pilote (UCAV)



Par paiement

Capteur

Radar

Arme

Autres

Par application

Renseignement, Surveillance et Reconnaissance (ISR)

Chercher et sauver

Soutien au combat

Transport

Elimination des explosifs et munitions (NEM)

Déminage

Lutte contre les incendies

Champ de guerre

Autres

Par utilisateur final

Marché militaire

Marché de la sécurité intérieure

Par mode de fonctionnement

Exploité par l’homme Attaché Non attaché Télécommandé Télé opéré Autonome Entièrement autonome Semi-Autonome



Analyse régionale du marché mondial des Robots militaires :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

