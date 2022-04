Rapport sur l’application, la classification et la technologie de fabrication du marché de l’IA des centres d’appels

Ce rapport de marché est étudié très judicieusement pour acquérir une idée claire de tous les facteurs qui influencent la croissance du marché et l’industrie. Lorsqu’une entreprise cherche à dominer le marché ou à se faire une place sur le marché en tant que nouvelle entreprise émergente, le rapport d’étude de marché est toujours central. En tant que rapport d’étude de marché mondial approfondi, il identifie, analyse et estime également les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités du secteur. Ce rapport analyse également les détaillants, les régions géographiques, les types et les applications.

Paysage concurrentiel Le marché mondial de l’intelligence artificielle des centres d’appels est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché de l’IA des centres d’appels pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Call Center AI Market 2027 Principaux acteurs (analyse de marché, opportunités, demande, prévisions)

IBM Corporation ; Google; Microsoft ; Oracle; SAP SE ; Amazon Web Services, Inc. ; Nuance Communications, Inc. ; Avaya Inc. ; Haptik, Inc. ; solutions artificielles ; Zendesk ; Conversica, Inc. ; Rulaï ; Inbenta Technologies Inc. ; Kore.ai, Inc. ; EdgeVerve Systems Limited ; Typestream Inc. ; Avamo ; Talkdesk, Inc ; Creative Virtual Ltd. ; SmartAction LLC ; Motif lumineux, Inc. ; RankMiner ; Genesys, entre autres.

Le rapport propose des données statistiques en termes de valeur (USD) ainsi que de volume (unités) jusqu’en 2027. Un aperçu exclusif des principales tendances affectant l’industrie de l’IA des centres d’appels, bien que les principales menaces, opportunités et technologies perturbatrices qui pourraient façonner l’offre et la demande du marché mondial de l’IA des centres d’appels. Le rapport suit les principaux acteurs du marché qui façonneront et auront le plus d’impact sur le marché mondial de l’IA des centres d’appels. L’analyse des données présente dans le rapport Call Center AI est basée sur la combinaison des ressources principales et secondaires. Le rapport vous aide à comprendre les effets réels des principaux moteurs ou contraintes du marché sur les activités Call Center AI.

Segmentation : Marché mondial de l’IA des centres d’appels

Par composant

Plateformes de calcul

Solutions

Prestations de service Consultant Intégration et déploiement de système Assistance & Entretien



Par type de déploiement

Sur site

Nuage

Par verticale

Banque, services financiers et assurances (BFSI)

Commerce de détail et commerce électronique

Soins de santé

Télécom

Médias et divertissement

Voyage et hospitalité

Les autres

Par géographie

Amérique du Nord nous Canada Mexique

Amérique du Sud Brésil Argentine Reste de l’Amérique du Sud

L’Europe  Allemagne La France Royaume-Uni Italie Espagne Russie Turquie la Belgique Pays-Bas la Suisse Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Japon Chine Corée du Sud Inde Australie Singapour Malaisie Indonésie Thaïlande Philippines Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique Afrique du Sud Egypte Arabie Saoudite Emirats Arabes Unis Israël Reste du Moyen-Orient et Afrique



Table des matières:

Partie 01 : Résumé analytique

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Méthodologie de la recherche

Partie 04 : Paysage du marché de l’IA des centres d’appels

Écosystème de marché

Caractéristiques du marché

Analyse de la segmentation du marché

Partie 05 : Dimensionnement du marché

Définition du marché

Dimensionnement du marché 2018

Taille du marché et prévisions 2020-2027

Partie 06 : Paysage client

Partie 07: Paysage régional du marché mondial de l’IA des centres d’appels

Segmentation géographique

Comparaison régionale

Amériques – Taille du marché et prévisions 2020-2027

EMEA – Taille du marché et prévisions 2020-2027

APAC – Taille du marché et prévisions 2020-2027

Partie 08 : Cadre de décision

Partie 09 : Pilotes et défis

Facteurs de marché

Défis du marché

Partie 10 : Tendances du marché de l’IA des centres d’appels

Partie 11 : Paysage des fournisseurs

Aperçu

Perturbation du paysage

Fournisseurs couverts

Classement des fournisseurs

Positionnement sur le marché des fournisseurs

Pour chacune des régions et des pays susmentionnés, une analyse détaillée et des données sur les revenus annuels (demande et production) sont disponibles pour 2020-2027. La répartition de tous les marchés régionaux par pays et des principaux marchés nationaux par technologie, composant et industrie verticale au cours des années de prévision est également incluse.

Conclusion: Le rapport sur le marché de l’IA des centres d’appels est une source précieuse de conseils et d’orientation. Il est utile pour les entreprises établies, les nouveaux entrants sur le marché de l’IA des centres d’appels ainsi que les personnes intéressées par le marché. L’analyse de la faisabilité d’un nouvel investissement est incluse dans le rapport.

