Rapport sur la taille, l’analyse et les prévisions du marché mondial des dispositifs de fermeture vasculaire 2022-2030

Scénario de marché

Le marché mondial des dispositifs de fermeture vasculaire était évalué à XX millions de dollars américains en 2022 et devrait atteindre XX millions de dollars américains d’ici 2030, à un TCAC de XX % au cours d’une période de prévision.

Le marché des dispositifs de fermeture vasculaire est segmenté en produit, utilisateur final, accès, taille de trou et région.

En termes de produit, le marché des dispositifs de fermeture vasculaire est segmenté en approximateurs passifs et approximateurs actifs. Sur la base du segment des utilisateurs finaux, le marché des dispositifs de fermeture vasculaire est classé en cardiologie interventionnelle, radiologie interventionnelle et chirurgie vasculaire. En outre, le marché des dispositifs de fermeture vasculaire est divisé en fémoral et radial. En termes de taille de trou, le marché des dispositifs de fermeture vasculaire est classé en petit trou et grand trou. Sur la base des régions, le marché mondial des dispositifs de fermeture vasculaire est divisé en cinq régions principales : l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Marché mondial des dispositifs de fermeture vasculaire

Les dispositifs de fermeture vasculaire sont utilisés pour obtenir une hémostase après une intervention cardiovasculaire. En termes de produit, les approximateurs actifs ont dominé l’industrie des VCD en raison de leur taux d’efficacité élevé et de la présence d’un large portefeuille de produits dans ce segment. En outre, de nombreuses entreprises se concentrent sur ce segment pour la sortie de nouveaux produits. Les approximateurs passifs sont le segment qui connaît la croissance la plus rapide car ils fournissent une hémostase fiable et rapide du site d’accès vasculaire.

Sur la base de l’utilisateur final, le segment de la cardiologie interventionnelle devrait dominer le marché en raison de la forte prévalence des maladies cardiovasculaires et de l’augmentation rapide de la population lourde.

Sur la base de l’accès, on estime que le segment de l’accès fémoral représente la plus grande part du marché en raison du nombre croissant de cardiologues et de médecins optant pour l’accès fémoral dans les procédures interventionnelles, le marché devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision.

La forte prévalence des maladies cardiovasculaires, la forte incidence de l’obésité et le besoin croissant de procédures peu invasives stimulent la croissance du marché mondial des dispositifs de fermeture vasculaire. De plus, l’augmentation des dépenses de santé et la demande de nouvelles options de traitement ainsi que l’augmentation du soutien gouvernemental devraient stimuler la croissance du marché.

L’augmentation des procédures interventionnelles utilisant un accès radial, le coût élevé des dispositifs de fermeture vasculaire et les risques associés aux dispositifs de fermeture vasculaire sont les principales contraintes du marché.

Le besoin de professionnels hautement qualifiés est le défi majeur pour le marché mondial des dispositifs de fermeture vasculaire. Géographiquement, l’Asie-Pacifique est le marché qui connaît la croissance la plus rapide pour les dispositifs de fermeture vasculaire en raison de l’augmentation de la population et de l’augmentation du niveau de vie. L’Inde et la Chine sont les principaux contributeurs à la croissance du marché en raison du développement rapide des infrastructures de santé dans ces régions et de la demande croissante de services de diagnostic.

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des dispositifs de fermeture vasculaire sont Medtronic WL Gore, Cook Medical, Boston Scientific, CR Bard, Terumo, Abbott Vascular, BTG, Cardinal Health, Philips, Cardiovascular Systems Inc., Sirtex, Maquet et Endologix.

Portée du marché mondial des dispositifs de fermeture vasculaire:

Marché mondial des dispositifs de fermeture vasculaire, par produit :

• Approximateurs passifs

• Approximateurs actifs

Marché mondial des dispositifs de fermeture vasculaire, par utilisateur final :

• Cardiologie Interventionnelle

• Radiologie Interventionnelle & Chirurgie Vasculaire

Marché mondial des dispositifs de fermeture vasculaire, par accès :

• Fémoral

• Radial

Marché mondial des dispositifs de fermeture vasculaire, par taille de trou :

• Grand trou

• Petit trou

Marché mondial des dispositifs de fermeture vasculaire, par région :

• Amérique du Nord

• Europe

• Moyen-Orient et Afrique

• Asie-Pacifique

• Amérique latine

Acteur clé opérant sur le marché mondial des dispositifs de fermeture vasculaire :

• Medtronic

• WL Gore

• Cook Medical

• Boston Scientific

• CR Bard

• Terumo

• Abbott Vascular

• BTG

• Cardinal Health

• Philips

• Cardiovascular Systems Inc.

• Sirtex

• Maquet

• Endologix

• Teleflex