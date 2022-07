Rapport sur la taille, l’analyse et les prévisions du marché mondial des centrales et équipements nucléaires 2022-2030

Scénario de marché

Le marché mondial des centrales et équipements nucléaires était évalué à XX milliards de dollars américains et devrait atteindre XX milliards de dollars américains d’ici 2030 à un TCAC de XX% au cours de la prévision.

Le marché mondial des centrales et équipements nucléaires est segmenté par réacteur, par équipement et par région. Basé sur le type de réacteur, le marché des centrales nucléaires et des équipements est segmenté en réacteur refroidi au gaz à haute température (HTGR), réacteur à eau sous pression (REP), réacteur à eau bouillante (BWR), réacteur à eau lourde sous pression (PHWR), réacteur surgénérateur rapide (FBR ), et d’autres. En termes d’équipements, le marché mondial des centrales et équipements nucléaires est divisé en équipements insulaires et équipements auxiliaires. Géographiquement, le marché des centrales et équipements nucléaires est divisé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique latine.

La demande croissante de centrales nucléaires dans les pays en développement et la nécessité croissante de produire de l’énergie verte ont stimulé la croissance du marché des centrales et équipements nucléaires. Alors que le coût initial élevé des équipements nucléaires et des alternatives limite la croissance du marché. Le risque d’accident de centrale nucléaire pouvant entraîner des dommages au cœur du combustible avec le potentiel de libérer de la contamination et de l’hydrogène (H2) constitue un défi pour le marché. La région du Moyen-Orient se concentre sur le développement de l’infrastructure de l’énergie nucléaire, qui devrait offrir des opportunités lucratives pour le marché prévu. La capacité de production d’électricité nucléaire au Moyen-Orient devrait passer de 3,6 GW à 13,9 GW d’ici 2030.

Marché mondial des centrales et équipements nucléaires

Le segment de type réacteur à eau sous pression détenait environ les deux tiers de la part de marché en 2022. Le segment des réacteurs à eau sous pression devrait croître le plus rapidement avec un TCAC de XX % au cours de la période de prévision. Le principal avantage du réacteur à eau sous pression est qu’il est facile à utiliser car moins d’énergie est produite à mesure que la chaleur augmente. De plus, le cœur du réacteur contient moins de matière fissile, ce qui diminue les risques d’événements de fission supplémentaires, ce qui rend le réacteur plus sûr et plus contrôlable. Enfin, l’élément le plus avantageux des REP est le cycle turbine.

Le segment des équipements auxiliaires est le principal contributeur en termes de revenus ainsi que le segment à la croissance la plus rapide sur le marché des centrales et équipements nucléaires. En 2022, le segment détenait plus des trois quarts des parts de marché et devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de XX % au cours de la période d’étude. Il joue un rôle central dans la sécurité des opérations et a un large éventail d’applications dans une centrale nucléaire.

EDF, Babcock and Wilcox Company, Dongfang Electric Corporation Ltd, Doosan, Hitachi-GE Nuclear energy Ltd, Korea Hydro and Nuclear Power Co. Ltd, Larsen & Toubro Ltd, Mitsubishi Heavy Industries Ltd S.Angai Electric, China General Nuclear Power Group, Exelon Generation Co. LLC, Toshiba Corporation, Westinghouse Electric Corporation, Shanghai Electric Group Co., Ltd., Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., Larsen & Toubro Limited, BWX Technologies, Inc., Dongfang Electric Corp. Ltd., ROSATOM, Toshiba , Doosan Corporation, Korea Electric Power Corporation et General Electric sont des acteurs clés du marché des centrales et équipements nucléaires.

Portée du marché mondial des centrales et équipements nucléaires

Marché mondial des centrales et équipements nucléaires par réacteur:

• Réacteur refroidi au gaz à haute température (HTGR)

• Réacteur à eau sous pression (PWR)

• Réacteur à eau bouillante (BWR)

• Réacteur à eau lourde sous pression (PHWR)

• Réacteur surgénérateur rapide (FBR)

• Autres

Marché mondial des centrales et équipements nucléaires par équipement:

• Équipement de l’îlot

• Équipement auxiliaire

Marché mondial des centrales et équipements nucléaires par région:

• Amérique du Nord

• Europe

• Asie-Pacifique

• Moyen-Orient et Afrique

• Amérique latine

Acteur clé analysé sur le marché mondial des centrales et équipements nucléaires :

