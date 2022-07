Rapport sur la taille, l’analyse et les prévisions du marché indien des services mobiles à valeur ajoutée 2022-2030

Aperçu:

Les acteurs des télécoms proposent des services à valeur ajoutée (SVA) avancés à leurs clients. La croissance significative de la base d’abonnés Internet et mobiles a conduit à la demande de SVA. De plus, la plupart des acteurs de l’industrie ont considéré que le mobile est le meilleur canal pour atteindre des milliards de clients afin de promouvoir leurs produits et d’offrir des services. Les acteurs de la chaîne de valeur MVAS, tels que les opérateurs de télécommunications, les fournisseurs de contenu et les fournisseurs de technologie, vont capter les revenus du marché MVAS. La demande croissante de divers services MVAS numériques dans les secteurs des consommateurs et des entreprises devrait soutenir la croissance du marché. En Inde, les acteurs des télécommunications et le gouvernement investissent dans l’amélioration de la connectivité des infrastructures dans les régions rurales pour offrir leurs services. Dans la région urbaine,

Analyse de marché:

Selon TMR, le marché indien des services mobiles à valeur ajoutée devrait croître à un TCAC de XX % au cours de la période de prévision 2022-2030. L’augmentation de la population active, les services de divertissement et l’augmentation des activités d’investissement ont entraîné la demande pour le marché MVAS. Le marché est analysé par régions, type de SVA, utilisateurs, acteurs, plateformes de livraison et secteurs verticaux.

Analyse de segmentation : Type de SVA et régions :

Le canal mobile est un moyen efficace et simple d’atteindre les clients pour offrir des services. Ainsi, le type SVA d’entreprise reçoit les investissements des PME et des grandes entreprises. Actuellement, la région urbaine est censée apporter la majeure partie des revenus du marché par rapport à la région rurale, mais en matière de consommation, la population rurale joue un rôle clé par rapport à la population urbaine en termes d’utilisation des SVA traditionnels que des SVA numérisés.

Analyse verticale :

Les industries du m-commerce et du m-divertissement devraient jouer un rôle de premier plan en termes de part de marché et de revenus du marché. La demande croissante de diverses méthodes bancaires, d’argent mobile et de portefeuilles mobiles stimule la croissance du m-commerce. La msanté, la mgouvernance et la magriculture constituent un marché attractif pour les principales parties prenantes. En outre, l’augmentation des services Internet, des services SMS avancés et de la demande de contenu haut de gamme de la part des consommateurs devrait stimuler la croissance du marché MVAS dans un avenir proche.

Principaux fournisseurs et analyse concurrentielle :

Certaines des entreprises couvertes par le rapport incluent IMI mobile, On Mobile Global Ltd, Spice Digital Limited, Mahindra Comviva, Airtel, Vodafone, Idea, Reliance Jio Infocomm Limited et d’autres. Il y a eu une augmentation du nombre de start-ups sur le marché indien des MVAS. Les petits acteurs se concentrent sur la création d’une application numérique attrayante sur le marché, alors que les géants du marché sont confrontés à une guerre des prix en raison de l’évolution du modèle commercial ou des services proposés au quotidien.

Avantages:

Le rapport fournit une analyse approfondie de la demande du marché et du taux d’adoption du MVAS. Le rapport vise à fournir aux principaux acteurs une opportunité de comprendre les dernières tendances, le scénario de marché actuel, les initiatives gouvernementales et les technologies liées au marché. En outre, il aide les capital-risqueurs à comprendre le profil des entreprises.

Aujourd’hui, les acteurs des télécoms travaillent à améliorer la qualité des services et à proposer de meilleures stratégies pour acquérir et fidéliser les clients. Ils sont venus avec de nouveaux services sur le marché en raison de l’augmentation du niveau de concurrence.