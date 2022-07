Rapport sur la taille, l’analyse et les prévisions du marché du système de récupération de chaleur résiduelle 2022-2030

Scénario de marché

Le marché mondial des systèmes de récupération de chaleur résiduelle devrait atteindre XX milliards de dollars américains d’ici 2030 à un TCAC d’environ XX % au cours d’une période de prévision.

Le rapport segmente le marché des systèmes de récupération de chaleur résiduelle en fonction de l’application, de l’industrie de l’utilisateur final et de la région. Sur la base de l’application, le marché des systèmes de récupération de chaleur résiduelle est classé en préchauffage et production de vapeur et d’électricité. En termes d’industrie des utilisateurs finaux, le marché des systèmes de récupération de chaleur résiduelle peut être divisé en raffinage du pétrole, production de métaux, ciment, produits chimiques, papier et pâte à papier et textile. Par région, le marché des systèmes de récupération de chaleur est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

L’augmentation de la population, une manifestation de réglementations strictes en matière d’émissions d’énergie et la mécanisation rapide sont les principaux moteurs de croissance du marché des systèmes de récupération de chaleur résiduelle. L’augmentation des besoins en énergie et en électricité à des prix raisonnables est le facteur clé pour stimuler le marché des systèmes de récupération de chaleur résiduelle. Le coût en capital élevé de l’unité du système de récupération de la chaleur résiduelle limite la croissance du marché de la récupération de la chaleur résiduelle.

Sur la base de l’application, le marché des systèmes de récupération de chaleur résiduelle est classé en préchauffage et production de vapeur et d’électricité. Le segment de la production de vapeur et d’électricité devrait connaître une forte croissance sur le marché des systèmes de récupération de chaleur résiduelle en raison de la demande croissante de production de vapeur et d’électricité par les économies développées et en développement. La croissance des coûts de l’électricité et de l’énergie stimule le marché des systèmes de récupération de chaleur résiduelle.

Marché mondial des systèmes de récupération de chaleur résiduelle

À la fin, le marché des systèmes de récupération de chaleur résiduelle de l’industrie utilisatrice est divisé en raffinage du pétrole, production de métaux, ciment, produits chimiques, papier et pâte à papier et textile. L’industrie du ciment devrait dominer le marché des systèmes de récupération de chaleur résiduelle au cours de l’année de prévision en raison de la croissance rapide du secteur de la construction. Les investissements croissants des économies en développement et la croissance économique rapide dans le secteur de la construction, comme la construction résidentielle, stimulent la croissance du marché des systèmes de récupération de chaleur résiduelle.

En termes de région, le marché des systèmes de récupération de chaleur résiduelle est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine. L’Europe détient la plus grande part de marché sur le marché des systèmes de récupération de chaleur résiduelle, suivie de l’Asie-Pacifique. La sensibilisation croissante aux préoccupations des systèmes de récupération de chaleur perdue par l’Union européenne est le moteur du marché des systèmes de récupération de chaleur perdue dans la région Europe. L’Asie-Pacifique devrait dominer le marché des systèmes de récupération de chaleur résiduelle au cours de l’année de prévision en raison de l’industrialisation rapide et de l’importance croissante de l’énergie supportable par les économies en développement telles que la Chine et l’Inde.

Acteurs clés présentés et analysés dans le rapport

Siemens AG, General Electric Company, Harbin Electric International Company Ltd., Dongfang Electric Corporation, Mitsubishi Hitachi Power Systems, China Energy Recovery, Ormat Technologies. ABB Ltd., Amec Foster Wheeler, General Electric Co., Mitsubishi Heavy Industries Ltd., Echogen Power Systems Inc., Endotherm Ltd., Thermax Limited, Siemens AG et Cool Energy Inc.

Portée du rapport pour le marché mondial Système de récupération de chaleur résiduelle :

Marché mondial des systèmes de récupération de chaleur résiduelle, par application

• Préchauffage

• Production de vapeur et d’électricité

Marché mondial des systèmes de récupération de chaleur résiduelle, par industrie de l’utilisateur final

• Raffinage du pétrole

• Production de métaux

• Ciment

• Produits chimiques

• Papier et pâte à papier

• Textile

Marché mondial des systèmes de récupération de chaleur résiduelle, par région

• Amérique du Nord

• Europe

• Asie-Pacifique

• Amérique latine

• Moyen-Orient Afrique

Acteurs clés Marché mondial des systèmes de récupération de chaleur résiduelle

• Siemens AG

• General Electric Company

• Harbin Electric International Company Ltd

• Dongfang Electric Corporation

• Mitsubishi Hitachi Power Systems

• China Energy Recovery

• Ormat Technologies

• ABB Ltd.

• Amec Foster Wheeler

• General Electric Co.

• Mitsubishi Heavy Industries Ltd.

• Echogen Power Systems Inc.

• Endotherm Ltd.

• Thermax Limited

• Cool Energy Inc.