Rapport sur la taille, l’analyse et les prévisions du marché des services de lancement spatial 2022-2030

Le marché mondial des services de lancement spatial était évalué à XX milliards de dollars en 2022 et devrait atteindre XX milliards de dollars d’ici 2030, avec une croissance à un TCAC de XX % de 2022 à 2030.

Le marché des services de lancement spatial est associé aux activités menées par fournisseurs de services de lancement spatial. Il consiste en une série d’événements tels que la commande, la conversion, la construction, l’empilement et l’assemblage, l’intégration de la charge utile et le lancement. L’entrée de fournisseurs de services de lancement privés a entraîné la diminution du coût de lancement et de nouvelles technologies marquant une nouvelle phase sur le marché.

L’augmentation du nombre de lancements de satellites et de sondes de test est un moteur de la croissance du marché. En outre, l’augmentation des investissements gouvernementaux et des fonds privés a également un impact significatif sur la croissance du marché des services de lancement spatial. Cependant, les coûts initiaux élevés associés aux services de lancement agissent comme un frein au marché. De plus, les problèmes d’interopérabilité auxquels sont confrontées les entreprises découragent la croissance du marché des services de lancement spatial. Le manque de main-d’œuvre qualifiée et la résistance à l’adaptabilité aux nouvelles technologies sont un autre facteur qui entrave la croissance du marché des services de lancement spatial. Pendant ce temps, les efforts visant à réduire le coût des services de lancement offrent une opportunité lucrative aux acteurs du marché.

Le marché est segmenté en fonction de la charge utile, de la plate-forme de lancement, du type de service, du lanceur, de l’utilisateur final et de la région. Par charge utile, il est divisé en satellite [(segmenté en petit (moins de 1 000 kg) et grand satellite (au-dessus de 1 000 kg)], vaisseau spatial humain, cargaison, sondes de test et stratollite. Par plate-forme de lancement, il est classé en terre , aérien et maritime. Par type de service, il est divisé en services de pré-lancement et de post-lancement.

Sur la base du lanceur, il est classé en petit (moins de 300 tonnes) et lourd (plus de 300 tonnes). Le segment des utilisateurs finaux est divisé en secteurs gouvernementaux, militaires et commerciaux. Par région, l’analyse du marché des services de lancement spatial est effectuée aux États-Unis, en Russie, dans d’autres pays européens, en Chine, en Inde, au Japon, en Nouvelle-Zélande et dans le reste du monde.

PRINCIPAUX AVANTAGES POUR LES PARTIES PRENANTES

ü Le rapport fournit une analyse qualitative et quantitative approfondie des tendances actuelles et des prévisions du marché des services de lancement spatial de 2022 à 2030 pour déterminer les opportunités existantes

ü Une analyse complète des facteurs qui stimulent et limitent la croissance du marché des services de lancement spatial est fourni dans l’étude.

ü La taille du marché des services de lancement spatial est fournie en termes de revenus des services de lancement. Le rapport propose également une analyse de la part de marché des services de lancement spatial.

ü L’analyse des cinq forces de Porter aide à analyser le potentiel des acheteurs et des fournisseurs et le scénario concurrentiel de l’industrie pour les stratégies de construction.

ü Les profils des principaux acteurs opérant sur le marché sont fournis pour comprendre le scénario concurrentiel.

ü Le rapport fournit des informations qualitatives approfondies sur les segments et régions importants présentant une croissance favorable de l’industrie des services de lancement spatial et des tendances du marché des services de lancement spatial.

SEGMENTS CLÉS DU MARCHÉ

• Par charge utile

o Satellite

o Vaisseau spatial habité

o Cargaison

o Sondes de test

o Stratollite

• Par plate-forme de lancement

o Terre

o Air

o Mer

• Par type de service

o Pré-lancement

o Post-lancement

• Par

lanceur o Petit (moins de

300 tonnes) o Lourd (plus de 300 tonnes)

• Par l’utilisateur final

o Gouvernement et militaire

o Commercial