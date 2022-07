Rapport sur la taille, l’analyse et les prévisions du marché des piles à combustible fixes 2022-2030

Selon MRH, le marché mondial des piles à combustible stationnaires devrait croître à un TCAC de XX % au cours de la période de prévision. Certains des facteurs clés qui stimulent le marché sont l’adoption de la production d’énergie distribuée, diverses initiatives et des politiques favorables des gouvernements soutenant l’utilisation de l’énergie durable. Cependant, un combustible conventionnel tel que le pétrole ou le gaz entrave la croissance du marché des piles à combustible stationnaires.

Une cellule électrochimique qui produit de l’électricité par réaction électrochimique de l’hydrogène avec l’oxygène est appelée pile à combustible. Les piles à combustible fixes sont des piles à combustible qui sont reliées à un réseau électrique pour fournir une alimentation de secours et d’appoint ou configurées comme générateur de réseau indépendant pour une utilisation quotidienne. Les piles à combustible nécessitent une source constante d’oxygène (air) et de carburant pour soutenir la réaction chimique.

Accédez à un exemple de rapport PDF @ https://www.marketreporthub.com/sample.php?id=00575

Sur la base de l’application, la croissance du segment de la production combinée de chaleur et d’électricité (CHP) s’améliore constamment car la production combinée de chaleur et d’électricité (CHP) consiste à utiliser un moteur thermique ou une centrale électrique pour générer de l’électricité et de la chaleur utile en même temps. La trigénération ou production combinée de froid, de chaleur et d’électricité (CCHP) fait référence à la production simultanée d’électricité et de chauffage et de refroidissement utiles à partir de la combustion d’un combustible ou d’un capteur de chaleur solaire.

Par géographie, l’Amérique du Nord devrait afficher la croissance considérable de la construction et de l’installation de piles à combustible par les entreprises ainsi que la baisse du coût des technologies nouvelles/existantes, entraînant une augmentation des taux d’installation dans cette région.

Certains des principaux acteurs du marché mondial des piles à combustible fixes sont Altergy, Ballard Power, Bloom Energy, Doosan PureCell America, FuelCell Energy, Fuji Electric, JX Nippon, Panasonic, Plug Power, POSCO ENERGY, Siemens, SOLID power et Toshiba.

Types couverts :

• 0-1 KW

• 1-4 KW

• > 4 KW

Technologies couvertes :

• Piles à combustible à carbonate fondu (MCFC)

• Piles à combustible à acide phosphorique (PAFC)

• Pile à combustible à membrane électrolyte polymère (PEMFC)

• Pile à combustible à oxyde solide (SOFC)

• Autres technologies

Applications couvertes :

• Production combinée de chaleur et d’électricité (CHP)

• Portable

• Alimentation principale

• Résidentiel

• Communications sécurisées

• Stationnaire

• Réseau de télécommunications

• Transport

• Autres applications

Vérifiez la remise instantanée @ https://www.marketreporthub.com/discount.php?id=00575

Utilisateurs finaux couverts :

• Applications domestiques

• Industries

• Production d’énergie

Régions couvertes :

• Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

• Europe

o Allemagne

o Royaume-Uni

o Italie

o France

o Espagne

o Reste de l’Europe

• Asie-Pacifique

o Japon

o Chine

o Inde

o Australie

o Nouvelle-Zélande

o Corée du Sud

o Reste de l’Asie-Pacifique

• Amérique du Sud

o Argentine

o Brésil

o Chili

o Reste de l’Amérique du Sud

• Moyen-Orient et Afrique

o Arabie saoudite

o Émirats arabes unis

o Qatar

o Afrique du Sud

o Reste du Moyen-Orient et Afrique

• Ce que propose notre rapport :

o – Évaluations des parts de marché pour les segments régionaux et nationaux

o – Recommandations stratégiques pour les nouveaux entrants

o – Prévisions de marché pour un minimum de 9 ans de tous les segments, sous-segments et marchés régionaux mentionnés

o – Tendances du marché (moteurs, contraintes, opportunités, menaces, défis, opportunités d’investissement et recommandations)

o – Analyse stratégique : moteurs et contraintes, analyse produit / technologie, analyse des cinq forces de Porter, analyse SWOT, etc.

o – Recommandations stratégiques dans les segments d’activité clés sur la base des estimations du marché

o – Aménagement paysager concurrentiel cartographiant les principales tendances communes

o – Profil de l’entreprise avec des stratégies détaillées, des données financières et des développements récents

o – Tendances de la chaîne d’approvisionnement cartographiant les dernières avancées technologiques

• Offres de personnalisation gratuites :

o Tous les clients de ce rapport auront le droit de recevoir l’une des options de personnalisation gratuites suivantes :

o Profilage de l’entreprise

o Profilage complet des acteurs du marché supplémentaires (jusqu’à 3)

o Analyse SWOT des acteurs clés (jusqu’à 3 )

o Segmentation régionale

o Estimations du marché, prévisions et TCAC de tout pays de premier plan selon l’intérêt des clients (Remarque : cela dépend de la vérification de faisabilité)

o Analyse comparative concurrentielle

o Analyse comparative des principaux acteurs en fonction du portefeuille de produits, de la présence géographique et des alliances stratégiques.