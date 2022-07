Rapport sur la taille, l’analyse et les prévisions du marché des flacons stériles 2022-2030

Le développement rapide de nouveaux produits biologiques et le nombre croissant de projets de recherche médicale et biotechnologique contribuent à stimuler la croissance du marché mondial des flacons stériles au cours de la période de prévision. De plus, la sensibilisation croissante à la santé et les dépenses de santé parmi la démographie devraient stimuler la croissance du marché mondial des flacons stériles au cours de la période de prévision.

La crise du COVID-19 a touché les fabricants impliqués dans diverses industries et a obstrué l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, des matières premières à la livraison du produit fini. De plus, le gouvernement et les décideurs politiques sont principalement engagés dans la gestion et le contrôle de la crise médicale afin de créer un environnement sain et sûr pour la population du pays. Le manque de compréhension pour gérer les risques économiques et le secteur des entreprises devrait mettre la croissance économique et industrielle vers la vulnérabilité. Bien que ce soit une opportunité pour les entreprises qui se concentrent fortement sur le développement de vaccins contre le COVID-19, elles envisagent également des alternatives d’emballage primaire pour remplir, stocker et fournir des milliards de doses de vaccins à travers le monde. Le rapport inclura en détail l’impact de COVID-19 sur le marché cible.

L’adoption de technologies de pointe dans les emballages pharmaceutiques, l’augmentation du nombre de laboratoires cliniques et l’expansion rapide du secteur pharmaceutique sont quelques-uns des principaux facteurs qui contribuent à stimuler la croissance du marché mondial des flacons stériles au cours de la période de prévision. Alors que l’augmentation des besoins en divers types de flacons stériles comprend des flacons remplis de solution saline stérile, des flacons vides stériles, des flacons remplis de milieu stérile et d’autres, les principaux acteurs du marché devraient découvrir de nouvelles opportunités dans un avenir proche. En outre, le soutien croissant des gouvernements au développement d’emballages innovants pour les produits pharmaceutiques devrait stimuler la croissance significative du marché mondial des flacons stériles au cours des prochaines années. La situation incertaine due au coronavirus pourrait affecter la tendance du marché mondial des flacons stériles dans les prochaines années. Le marché mondial des flacons stériles devrait se développer avec un taux de croissance considérable au cours de la période de prévision 2021-2031.

Segmentation du marché : marché mondial des flacons stériles

Le marché mondial des flacons stériles est segmenté en fonction du volume, du type de produit, des utilisateurs finaux du type de matériau et des régions.

Le marché mondial des flacons stériles est segmenté en fonction du type de matériau comme le plastique et le verre. Le segment du verre du type de matériau devrait croître avec un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision. Comme les flacons en verre ne réagissent pas avec les médicaments qui y sont stockés, ils sont également résistants à la poussière et faciles à nettoyer. De plus, les caractéristiques comprennent un stockage sans contamination et une durée de conservation plus longue augmentent la popularité des flacons en verre.

En fonction du type de produit, le marché ciblé est segmenté en flacons remplis de liquide stérile, flacons vides stériles et composants stérilisés individuels. Parmi tous les segments, les flacons vides stériles dominent le marché et devraient faire preuve d’hégémonie au cours de la période de prévision. Il existe plusieurs types de flacons stériles vides qui sont utilisés dans divers secteurs, tels que les flacons stériles remplis d’air, les flacons stériles sous vide et les flacons stériles remplis d’azote. En conséquence, la demande

Aperçu régional : marché mondial des flacons stériles

Dans la région, le marché mondial des flacons stériles est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique. Parmi tous les segments, l’Amérique du Nord possède un énorme marché de flacons stériles et devrait maintenir son avance au cours de la période de prévision. La présence d’un système d’installations médicales avancées et l’acceptation de nouvelles technologies dans cette région devraient faire croître le marché des flacons stériles dans cette région au cours de la période de prévision. La demande croissante des secteurs cliniques et biopharmaceutiques, dans la région Asie-Pacifique, stimule la croissance du marché dans cette région.

Paysage concurrentiel : marché mondial des flacons stériles

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des flacons stériles sont Adelphi Healthcare Packaging, APG Europe, Bormioli Pharma Spa, Corning Incorporated, Dalton Pharma Services, DWK Life Sciences GmbH, Gerresheimer AG, Nipro Corporation, O.Berk Company, Pacific Vial, Piramal Glass (Piramal Enterprises Ltd.), Schott AG, SDG Pharma, Shandong Pharmaceutical Glass Co. Ltd., SiO2 Materials Science, Stevanato Group, Thermo Fisher Scientific, Inc., West Pharmaceutical Services, Inc. et d’autres acteurs. Les acteurs du marché sur ce marché sont engagés dans les approbations réglementaires, lancent de nouveaux produits et collaborent avec d’autres sociétés. Les efforts importants des principaux acteurs devraient accélérer la croissance du marché mondial des flacons stériles au cours de la période de prévision 2022-2030.

Segmentation détaillée : marché mondial des flacons stériles

Attribut Détails L’année de base pour l’estimation 2021 Période de prévision 2022 – 2030 Représentation du marché Chiffre d’affaires en millions USD et CAGR de 2022 à 2030 Segmentation du marché Par volume – < 2 ml, 2 ml à 5 ​​ml, 5 ml à 10 ml, 10 ml à 20 ml, > 20 ml. Par type de produit – Flacons remplis de liquide stérile, flacons vides stériles et composants stérilisés individuels. Par type de matériau – plastique et verre. Par les utilisateurs finaux – Laboratoires de préparation, sociétés biopharmaceutiques, laboratoires cliniques et autres Portée régionale Amérique du Nord – États-Unis, Canada Europe – Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, France, Italie, Russie, Reste de l’Europe Asie-Pacifique – Japon, Inde, Chine, Corée du Sud, Australie, Reste de l’Asie-Pacifique Amérique latine – Brésil, Mexique, Argentine, reste de l’Amérique latine Moyen-Orient et Afrique – Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, reste du Moyen-Orient et Afrique Couverture du rapport Prévisions de revenus, part de l’entreprise, paysage concurrentiel, facteurs de croissance et tendances

Segments couverts dans le rapport :

Ce rapport prévoit la croissance des revenus aux niveaux mondial, régional et national et fournit une analyse des dernières tendances et opportunités du secteur dans chacun des sous-segments de 2021 à 2028. Aux fins de cette étude, l’analyste a segmenté les flacons stériles mondiaux rapport de marché basé sur le volume, le type de produit, le type de matériau, les utilisateurs finaux et la région.

Marché mondial des flacons stériles, par type de volume :

< 2 ml

2 ML À 5 ML

5 ML À 10 ML

10 ml à 20 ml

> 20 ml

Marché mondial des flacons stériles, par type de produit :

Flacons stériles remplis de liquide

Flacons vides stériles

Composants stérilisés individuels

Marché mondial des flacons stériles, par type de matériau :

Plastique

Verre

Marché mondial des flacons stériles, par type d’utilisateurs finaux :

Laboratoires de préparation

Sociétés biopharmaceutiques

Laboratoires cliniques

Les autres

Marché mondial des flacons stériles, par région :

Amérique du Nord

NOUS

Canada

L’Europe 

Allemagne

ROYAUME-UNI

France

Russie

Italie

Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Corée du Sud

Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique latine

Brésil

Mexique

Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

CCG

Israël

Afrique du Sud

Reste du Moyen-Orient et Afrique

Profil de la société:

Adelphi Healthcare Packaging*

Présentation de l’entreprise

Portefeuille de produits

Points saillants

Performance financière

Stratégies commerciales

