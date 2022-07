Rapport sur la taille, l’analyse et les prévisions du marché de la technologie 5G 2022-2030

La 5G est la technologie cellulaire de nouvelle génération qui offre une connectivité haut débit avec une latence plus faible. Les technologies telles que la robotique, les véhicules autonomes et les villes intelligentes offrent des opportunités lucratives pour le marché de la technologie 5G. Divers opérateurs de télécommunications, en collaboration avec des fabricants d’équipements, mènent des essais à travers le monde. Par exemple, Deutsche Telekom AG a conclu un accord avec SK Telecom pour accélérer le déploiement des réseaux mobiles de nouvelle génération.

Cet accord devrait permettre de développer des technologies de base 5G telles que le transport multimédia MPEG (MMT) à latence ultra-faible 5G, les répéteurs 5G et les solutions intégrées et le protocole de datagramme utilisateur multivoie (UDP) en juin 2019. De plus, en mai 2019, Ericsson a conclu un partenariat avec SoftBank, pour déployer un réseau 5G multibande au Japon. Dans le cadre de ce partenariat, Ericsson fournira à SoftBank un équipement de réseau d’accès radio, qui permettra à SoftBank de lancer des services 5G sur leurs bandes 3,9-4,0 GHz et 29,1-29,5 GHz nouvellement accordées pour 5G New Radio (NR).

On estime que l’Asie-Pacifique est la plus grande région du marché de la technologie 5G en réponse aux grandes initiatives des gouvernements des économies clés vers le déploiement du spectre 5G. Par exemple, le gouvernement central chinois s’associe au positionnement du réseau 5G en Chine pour augmenter les revenus du marché intérieur et développer des systèmes industriels. En outre, le gouvernement sud-coréen soutient également les fournisseurs de télécommunications dans le développement de la 5G. En outre, la forte présence d’une population plus jeune en Asie-Pacifique augmente la demande d’applications numériques, notamment les jeux sociaux, les médias et la consommation de vidéos en ligne.

Dans de telles applications, le réseau 5G devrait fournir un débit de données élevé et ainsi répondre aux attentes des consommateurs. De plus, l’Asie-Pacifique compte de nombreux nouveaux entrants sur plusieurs marchés, ce qui devrait également alimenter la demande de technologie 5G dans la région.

La croissance du marché est complétée par l’augmentation du nombre d’appareils IoT et l’adoption de l’informatique de pointe, l’augmentation de la demande de services de streaming de contenu et l’augmentation de la demande de connectivité à faible latence dans l’automatisation industrielle. Cependant, les défis liés aux déploiements de petites cellules et à la mise en œuvre de la liaison fibre optique entravent la croissance du marché. À l’inverse, le marché devrait connaître un développement important dans un avenir proche, en raison des opportunités dans les véhicules autonomes et de l’augmentation des investissements dans les villes intelligentes.

Le marché des infrastructures 5G est segmenté en fonction de l’offre, de la connectivité, de l’application, de l’utilisateur final et de la région. Basé sur l’offre, il est divisé en matériel, logiciel et services. Sur la base de la connectivité, il est classé en haut débit mobile amélioré (eMBB), communication ultra-fiable à faible latence (URLLC) et communication massive de type machine (mMTC). Par application, le marché est classé en véhicules connectés, surveillance et suivi, automatisation, surveillance intelligente, VR et AR, services vidéo améliorés, etc. Basé sur l’utilisateur final, il est séparé en fabrication, automobile, énergie et services publics, transport et logistique, soins de santé, gouvernement, médias et divertissement, et autres. Basé sur la région, il est analysé à travers l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et la LAMEA.

Les principaux acteurs présentés dans ce rapport sont Deutsche Telekom AG, Ericsson, Huawei Technology, Nokia, Orange SA, Qualcomm Inc., Telecom Italia, Telstra, T-Mobile et Intel Corporation.

Ces acteurs clés ont adopté des stratégies telles que l’expansion du portefeuille de produits, les fusions et acquisitions, les accords, l’expansion géographique et les collaborations pour améliorer leur pénétration du marché.

PRINCIPAUX AVANTAGES POUR LES PARTIES PRENANTES

• Cette étude comprend la description analytique du marché mondial de la technologie 5G ainsi que les tendances actuelles et les estimations futures pour déterminer les poches d’investissement imminentes.

• Le rapport présente des informations concernant les principaux moteurs, contraintes et opportunités.

• Le marché actuel est analysé quantitativement de 2020 à 2030 pour mettre en évidence la compétence financière de l’industrie.

• L’analyse des cinq forces de Porter illustre la puissance des acheteurs et des fournisseurs dans l’industrie.

SEGMENTATION DU MARCHÉ MONDIAL DE LA TECHNOLOGIE 5G

PAR OFFRE

• Matériel

• Logiciels

• Services

PAR CONNECTIVITÉ

• Haut débit mobile amélioré (eMBB)

• Communication ultra-fiable à faible latence (URLLC)

• Communication massive de type machine (mMTC)

PAR APPLICATION

• Véhicules connectés

• Surveillance et suivi

• Automatisation

• Surveillance intelligente

• VR & AR

• Services vidéo améliorés

• Autres

PAR UTILISATEUR FINAL

• Fabrication

• Automobile

• Énergie et services publics

• Transport et logistique

• Santé

• Gouvernement

• Médias et divertissement

• Autres

PAR RÉGION

• Amérique du Nord États-

Unis

Canada

Mexique

Europe

Allemagne

France Royaume-

Uni

Italie

Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Australie

Inde

Corée du Sud

Reste de l’Asie-Pacifique

LAMEA

Amérique

latine Moyen-Orient

Afrique