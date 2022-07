Rapport sur la taille, l’analyse et les prévisions du marché de la réfrigération commerciale 2022-2030

Les équipements de réfrigération commerciaux sont utilisés pour conserver les aliments tels que les légumes, les fruits, la viande et d’autres produits similaires, en maintenant une température de 30 ° C à -40 ° C et en augmentant la durée de conservation du produit. Une part relativement plus importante du marché des réfrigérateurs devrait être prise en compte dans un proche avenir en raison du remplacement des équipements existants par des équipements technologiques éconergétiques et durables.

De plus, certains équipements de réfrigération sont spécialement conçus pour réduire rapidement la température des aliments chauds d’environ 90 °C à 30 °C en peu de temps afin d’éliminer la menace de prolifération bactérienne.

L’augmentation de la demande de réfrigération commerciale peut être attribuée à l’augmentation de la demande de produits surgelés et réfrigérés parmi les consommateurs en raison du changement de mode de vie et de l’urbanisation rapide. En outre, la croissance rapide du secteur de la vente au détail organisée, telle que l’augmentation du nombre d’hypermarchés et de supermarchés, stimule davantage les ventes globales de réfrigérateurs commerciaux ; conduisant ainsi à la croissance du marché.

Cependant, la nécessité d’un entretien fréquent et les problèmes techniques potentiels résultant d’un manque d’entretien adéquat constituent des contraintes majeures pour le marché de la réfrigération commerciale. À l’inverse, les progrès technologiques et l’augmentation du nombre de restaurants à service rapide, en particulier dans les économies émergentes, devraient offrir de nombreuses opportunités de croissance du marché.

Le rapport segmente le marché de la réfrigération commerciale en fonction du type de produit, de l’utilisateur final et de la région. En fonction du type de produit, le marché est divisé en congélateurs, refroidisseurs de bouteilles, refroidisseurs d’eau de stockage, réfrigération de cuisine commerciale, réfrigération médicale, réfrigération coffre et autres. Les autres sous-segments comprennent les glaçons, les distributeurs d’eau en bouteille, les refroidisseurs visi, les vitrines réfrigérées et les distributeurs de bière.

Sur la base de l’utilisateur final, il est classé dans les restaurants et hôtels à service complet, l’industrie agroalimentaire, les hôpitaux, les pharmacies de détail, les supermarchés/hypermarchés, les dépanneurs, les restaurants à service rapide et autres. Le sous-segment autres comprend les services de restauration, la restauration collective, les services événementiels, la boulangerie, les bars et les pubs. Basé sur la région, il est analysé à travers l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et la LAMEA. L’Asie-Pacifique devrait dominer le marché mondial de la réfrigération commerciale au cours de la période de prévision.

Les principaux acteurs du marché mondial de la réfrigération commerciale se sont stratégiquement concentrés sur les acquisitions comme stratégie clé pour gagner une part importante du marché. Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial de la réfrigération commerciale sont United Technologies Corporation, Daikin Industries Ltd., Illinois Tool Works Inc. (ITW), Johnson Controls International Plc, Dover Corporation, AB Electrolux, Panasonic Corporation, Ali Group Srl, Frigoglass SAIC, et Haier Electronics Group Co., Ltd.

PRINCIPAUX AVANTAGES POUR LES PARTIES PRENANTES

• Le rapport fournit une analyse quantitative des tendances actuelles du marché, des estimations et de la dynamique de la taille du marché de 2021 à 2030 pour identifier les opportunités actuelles du marché de la réfrigération commerciale.

• Les pays clés dans toutes les grandes régions sont cartographiés en fonction de leur part de marché.

• L’analyse des cinq forces de Porter met en évidence la capacité des acheteurs et des fournisseurs à permettre aux parties prenantes de prendre des décisions commerciales axées sur le profit et de renforcer leur réseau fournisseur-acheteur.

• Une analyse approfondie de la taille et de la segmentation aide à déterminer les opportunités de marché existantes.

• Les principaux pays de chaque région sont cartographiés en fonction de leur contribution aux revenus de l’industrie mondiale.

• Le segment de positionnement des acteurs du marché facilite l’analyse comparative et fournit une compréhension claire de la position actuelle des acteurs du marché dans l’industrie de la réfrigération commerciale.

SEGMENTS CLÉS DU MARCHÉ

• Par type de produit

o Congélateurs

o Refroidisseurs de bouteilles

o Refroidisseurs d’eau de stockage

o Réfrigération de cuisine commerciale

o Réfrigération médicale

o Réfrigération coffre

o Autres

• Par l’utilisateur final

o Restaurants et hôtels à service complet

o Industrie agroalimentaire

o Hôpitaux

o Pharmacies de détail

o Supermarché/hypermarché

o Dépanneurs

o Restaurants à service rapide

o Autres

• Par géographie

o Amérique du Nord

§ États-Unis

§ Canada

§ Mexique

o Europe

§ Allemagne

§ France

§ Royaume-Uni

§ Italie

§ Espagne

§ Reste de l’Europe

o Asie-Pacifique

§ Chine

§ Inde

§ Japon

§ Australie

§ Reste de l’Asie-Pacifique

de LAMEA

§ Brésil

§ EAU

§ Arabie Saoudite

§ Reste de LAMEA