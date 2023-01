Rapport sur la taille, la part, la demande, la croissance future, les défis et les perspectives concurrentielles du marché des tumeurs solides

Ce rapport d’analyse de marché donne de meilleures informations sur les différents segments de marché dont les entreprises dépendent fortement pour prospérer sur le marché. Toutes les informations, statistiques et données incluses dans ce rapport ont été collectées à partir de sources véridiques telles que des sites Web, des journaux, des revues, des livres blancs, des fusions et des rapports annuels des entreprises. Un document commercial influent offre également des informations sur le marché de grande envergure pour explorer des stratégies de croissance pratiques et des recommandations. Ces informations sont à nouveau testées et vérifiées par les experts du marché avant de les fournir à l’utilisateur final.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des tumeurs solides était évalué à 209,61 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 901,27 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 20,0 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En plus des informations sur le marché tels que la valeur de marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et cadre réglementaire.

Développement récent

En mai 2021, Amgen a annoncé l’approbation de LUMAKRAS (sotorasib) par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour le traitement des patients adultes atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) localement avancé ou métastatique muté par KRAS G12C, tel que déterminé par un FDA- test approuvé, qui ont reçu au moins un traitement systémique antérieur. LUMAKRAS a reçu une approbation prioritaire en raison de son taux de réponse global élevé (ORR) et de son temps de réponse court. L’approbation continue pour cette indication pourrait être conditionnelle à un essai de confirmation démontrant et documentant les essais cliniques.

Analyse et taille du marché des tumeurs solides

Les tumeurs solides sont créées par l’accumulation de tissus aberrants qui ne contiennent aucun liquide ou kyste dans le cas d’un cancer. Il existe deux types de tumeurs solides : bénignes et malignes. Le traitement des tumeurs solides est difficile et nécessite des actions coordonnées de la part de divers professionnels de la santé, notamment des chirurgiens, des radiologues, des radiologues, des oncologues et autres. Par conséquent, la chimiothérapie , la radiothérapie et/ou la chirurgie sont utilisées pour traiter la majorité des tumeurs solides.

Les tumeurs solides sont des collections hétérotypiques d’une variété de types de cellules, y compris les cellules cancéreuses, les cellules souches cancéreuses, les cellules du tissu conjonctif et les cellules immunitaires. Pour les tumeurs solides malignes, la chirurgie est actuellement le choix thérapeutique le plus approprié. La chimiothérapie est généralement utilisée avec d’autres traitements contre les tumeurs solides tels que la chirurgie et la radiothérapie. Les thérapies contre les tumeurs solides sont des produits pharmaceutiques utilisés pour traiter les tumeurs, notamment le cancer du poumon, le cancer du sein, le cancer de la prostate, le cancer colorectal, le cancer du col de l’utérus et autres. Les thérapeutiques des tumeurs solides continuent de montrer la voie dans les traitements oncologiques en tant que thérapie anticancéreuse efficace sur le marché mondial des thérapeutiques oncologiques.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des tumeurs solides sont :

F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)

Mylan NV (États-Unis)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Irlande)

Sanofi (France)

Pfizer Inc. (États-Unis)

GlaxoSmithKline plc (Royaume-Uni)

Novartis SA (Suisse)

Merck & Co., Inc. (États-Unis)

Allergan (Irlande)

AstraZeneca (Royaume-Uni)

Johnson & Johnson Private Limited (États-Unis)

Hikma Pharmaceuticals PLC (Royaume-Uni)

Société Bristol-Myers Squibb (États-Unis)

Bayer SA (Allemagne)

Boehringer Ingelheim International GmbH. (Allemagne)

Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. (Inde)

Gilead Sciences, Inc. (États-Unis)

Amgen Inc. (États-Unis)

Eli Lilly and Company (États-Unis)

AbbVie Inc. (États-Unis)

Lupin (Inde)

Portée du marché mondial des tumeurs solides

Le marché des tumeurs solides est segmenté en fonction du site d’origine, du type de traitement, de la voie d’administration, des utilisateurs finaux et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Site d’origine

Cancer de la prostate

Cancer des ovaires

Cancer de la vessie

Cancer du pancréas

Autres

Type de thérapie

Chimiothérapie

Immunothérapie

Thérapie ciblée

Inhibiteurs de la tyrosine kinase

Inhibiteur du protéasome

Inhibiteur de la voie Hedgehog

Autres

Voie d’administration

Oral

Parentéral

Autres

Les utilisateurs finaux

Hôpitaux

Cliniques spécialisées

Soins à domicile

Autres

Canal de distribution

Pharmacie hospitalière

Pharmacie de détail

Pharmacie en ligne

Autres

Analyse/aperçus régionaux du marché des tumeurs solides

Le marché des tumeurs solides est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, site d’origine, type de traitement, voie d’administration, utilisateurs finaux et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des tumeurs solides sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud

