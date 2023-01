Rapport sur la taille, la part, la demande, la croissance future, les défis et les perspectives concurrentielles du marché des soins aux nourrissons néonatals (prématurés)

Ce rapport d’analyse de marché donne de meilleures informations sur les différents segments de marché dont les entreprises dépendent fortement pour prospérer sur le marché. Toutes les informations, statistiques et données incluses dans ce rapport ont été collectées à partir de sources véridiques telles que des sites Web, des journaux, des revues, des livres blancs, des fusions et des rapports annuels des entreprises. Un document commercial influent offre également des informations sur le marché de grande envergure pour explorer des stratégies de croissance pratiques et des recommandations. Ces informations sont à nouveau testées et vérifiées par les experts du marché avant de les fournir à l’utilisateur final.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des soins aux nourrissons néonatals (prématurés) était évalué à 2,74 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 4,68 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 6,90 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le marché Le rapport organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des soins aux nourrissons néonatals (prématurés) Koninklijke Philips NV (Pays-Bas), Siemens Healthcare GmbH (Allemagne), Medtronic (Irlande), Abbott (États-Unis), BD (États-Unis), General Electric (États-Unis), FUJIFILM Holdings Corporation (Japon), CooperSurgical, Inc. (États-Unis), Fisher & Paykel Healthcare Limited (Nouvelle-Zélande), Nonin (États-Unis), Getinge AB (Suède), Dragerwerk AG & Co. KGaA (Allemagne), Natus Medical Incorporated ( États-Unis), miracradle (Inde), Inspiration Healthcare Group plc (Royaume-Uni), Analogic Corporation (États-Unis), Atom Medical Corp. (Japon), Hamilton Medical (Suisse), Mead Johnson & Company, LLC (États-Unis), Medela AG (Suisse ), et NIHON KOHDEN COPORATION (Japon), entre autres.

On estime que le marché des soins aux nouveau-nés néonatals (prématurés) augmentera rapidement au cours de la période de prévision. L’hypothermie, une faible teneur en graisses et en glycogène et d’autres problèmes sont plus probables chez les bébés prématurés en raison de la perte de chaleur. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de 15 millions de bébés naissent prématurément chaque année, et environ 1 million d’entre eux meurent des suites de problèmes prématurés. L’une des responsabilités les plus difficiles est de garder un œil sur les nouveau-nés. L’introduction d’une technologie sophistiquée de soins aux nouveau-nés est restée essentielle dans la gestion des problèmes de santé néonatale. Soins aux nouveau- nés les équipements, notamment les appareils de thermorégulation, sont très demandés et les industriels investissent massivement pour y répondre. Le besoin de meilleurs soins néonatals s’est accru en raison des progrès et de la sensibilisation accrue aux problèmes de grossesse et à la santé maternelle et néonatale.

La naissance néonatale, également connue sous le nom de naissance prématurée, est une condition dans laquelle un bébé naît avant la 37e semaine de grossesse . Les soins néonataux sont les soins supplémentaires prodigués à un bébé né prématurément pendant les quatre premières semaines suivant la naissance. Les bébés nés prématurément sont plus susceptibles d’avoir des problèmes de santé, tels que des difficultés à prendre du poids, des difficultés respiratoires et la nécessité de soins médicaux approfondis. En conséquence, ils sont généralement gardés dans une unité de soins intensifs pour nouveau-nés (USIN).

Portée du marché mondial des soins aux nourrissons néonatals (prématurés)

Le marché des soins aux nourrissons néonatals (prématurés) est segmenté en fonction de l’équipement prénatal et fœtal, du produit, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Équipement prénatal et fœtal

Appareils d’échographie et d’échographie

Doppler fœtal

Imagerie par résonance magnétique fœtale (IRM)

Moniteurs fœtaux

Sur la base de l’équipement prénatal et fœtal, le marché des soins aux nourrissons néonatals (prématurés) est segmenté en appareils d’échographie et d’échographie, équipement néonatal, doppler fœtal, imagerie par résonance magnétique fœtale (IRM) et moniteurs fœtaux.

Équipement néonatal

Réchauffeurs et incubateurs pour nourrissons

Équipement de photothérapie

Appareils de surveillance néonatale et assistance respiratoire

Dispositifs de surveillance

Dynamique du marché des soins aux nourrissons néonatals (prématurés)

Conducteurs

Augmentation du nombre de naissances prématurées

L’augmentation du nombre de naissances prématurées dans le monde sera un élément majeur qui fera avancer le marché des soins aux nourrissons néonatals (prématurés). Les problèmes liés à la prématurité sont la principale cause de décès chez les enfants de moins de cinq ans. Chaque année, des millions de personnes meurent des suites de problèmes de naissance prématurée qui pourraient être évités grâce à des thérapies de soins néonatals technologiquement sophistiquées et rentables.

Adoption croissante des dispositifs de thermorégulation

L’adoption croissante des dispositifs de thermorégulation stimule le marché mondial des soins aux nourrissons néonatals (prématurés). Lorsqu’il s’agit de nouveau-nés et de nourrissons malades, la thermorégulation est une fonction clé qui doit être exécutée. L’hypothermie néonatale augmente la probabilité et le danger de morbidité et de mortalité. Un métabolisme élevé, une peau poreuse, une température intra-utérine, un contrôle vasomoteur immature, l’hypothalamus et le système nerveux central, entre autres variables, rendent les nouveau-nés et les enfants plus sensibles à une mauvaise thermorégulation.

En outre, le nombre croissant d’installations pour les unités NICU agira comme un facteur majeur influençant la croissance du marché des soins aux nourrissons néonatals (prématurés). Parallèlement à cela, l’augmentation du nombre de gouvernements pour sensibiliser et le développement croissant des cliniques pédiatriques sont les facteurs moteurs qui accélèrent la croissance du marché des soins aux nourrissons néonatals (prématurés). En outre, l’augmentation de la prévalence de la jaunisse néonatale et l’augmentation des dépenses en infrastructures de santé sont les principaux moteurs du marché qui accéléreront encore la croissance du marché des soins aux nourrissons néonatals (prématurés).

Développement récent

En mai 2020, Drägerwerk AG & Co. KGaA avait lancé les ventilateurs Babylog VN600 et VN800 conçus pour les bébés prématurés. Avec l’augmentation de la gamme de produits de l’entreprise, ce lancement de produit aidera l’entreprise à accroître sa clientèle.

Analyse régionale / aperçu du marché des soins aux nourrissons néonatals (prématurés)

Le marché des soins aux nourrissons néonatals (prématurés) est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, équipement prénatal et fœtal, produit, application et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des soins aux nourrissons néonatals (prématurés) sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine. , Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des soins aux nourrissons néonatals (prématurés) en raison de la présence d’acteurs clés majeurs dans cette région. De plus, l’augmentation du niveau des dépenses pour les infrastructures de santé stimulera le taux de croissance du marché dans cette région.

L’Asie-Pacifique devrait croître au cours de la période de prévision en raison des pays très appropriés en matière de soins de santé infantiles dans cette région. Parallèlement à cela, l’adoption croissante des soins de santé avancés et l’augmentation des dépenses de santé stimuleront le taux de croissance du marché dans cette région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des soins aux nourrissons néonatals (prématurés) vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des soins aux nourrissons néonatals (prétermes), l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et changements dans les scénarios de réglementation des soins de santé et leur impact sur le marché des soins aux nourrissons néonatals (prématurés). Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des soins néonatals (prématurés) pour nourrissons

Le paysage concurrentiel du marché Soins néonatals (prématurés) pour nourrissons fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des soins aux nourrissons néonatals (prématurés).

