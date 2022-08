Rapport sur la taille du marché des soins aux personnes âgées en Europe 2022-2029: aperçu, partage, analyse, perspectives et rapport de recherche

Le rapport d’étude de marché sur les soins aux personnes âgées en Europe fournit des informations clés sur l’industrie européenne des soins aux personnes âgées, y compris des faits et des chiffres très importants, des avis d’experts et les derniers développements à travers le monde. Il décrit également tous les développements récents, les lancements de produits, les coentreprises, les fusions et acquisitions par les différents acteurs et marques clés qui animent le marché avec les profils d’entreprises systémiques. Le rapport sur le marché européen des soins aux personnes âgées offre également un aperçu détaillé des spécifications du produit, de la technologie, du type de produit et de l’analyse de la production en tenant compte de facteurs majeurs tels que les revenus, les coûts et la marge brute. Les marchés aux niveaux local, régional et mondial sont examinés dans le rapport Europe Elderly Care.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des soins aux personnes âgées, qui s’élevait à 832,8 milliards USD en 2021, atteindrait 1268,43 milliards USD d’ici 2029 et devrait subir un TCAC de 5,40 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse experte approfondie, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Segmentation clé :

Par type de produit (produits pharmaceutiques, logement et appareils fonctionnels)

Par service (soins institutionnels, soins à domicile, soins de jour pour adultes)

Par application (maladies cardiaques, cancer, maladies rénales, diabète, arthrite, ostéoporose, maladies neurologiques, respiratoires, autres)

La liste des principales entreprises présentées sur le marché européen des soins aux personnes âgées est:

Koninklijke Philips NV (Pays-Bas), Amedisys (États-Unis), ECON Healthcare Group (Singapour), Encompass Health Corporation (États-Unis), EXTENDICARE (Canada), LHC Group, Inc. (États-Unis), Medtronic (Irlande), ORPEA GROUPE (France) , Prolifico (États-Unis), ElderCareCanada (Canada), Exceptional Living Centres (États-Unis), Right at Home, LLC (États-Unis), BAYADA Home Health Care (États-Unis), United Medicare Pte Ltd ( Singapour ), Trinity Health (États-Unis), Rosewood Care Group (États-Unis), ST LUKE’S ELDERCARE LTD (Singapour)

Les auteurs du rapport ont fourni les détails nécessaires sur les dernières tendances du marché européen des soins aux personnes âgées et les paramètres cruciaux ayant une incidence sur la croissance du marché à court et à long terme. Sa vue panoramique de l’industrie européenne des soins aux personnes âgées comprend des informations utiles sur la taille estimée du marché européen des soins aux personnes âgées, la part des revenus et les réseaux de vente et de distribution. Le rapport offre des informations pertinentes sur la dynamique du marché du marché européen des soins aux personnes âgées. Il propose une analyse SWOT, une analyse PESTEL et une analyse des cinq forces de Porter pour présenter une meilleure compréhension du marché européen des soins aux personnes âgées, du paysage concurrentiel, des facteurs qui l’affectent et pour prédire la croissance de l’industrie. Il offre également l’impact de divers facteurs de marché ainsi que les effets du cadre réglementaire sur la croissance du marché européen des soins aux personnes âgées.

Faits saillants du rapport sur le marché européen des soins aux personnes âgées:

Aperçu complet du marché européen des soins aux personnes âgées ainsi qu’une analyse de l’évolution de la dynamique du marché Évaluation de la croissance de divers segments de marché tout au long de la période de prévision Régional et analyse des acteurs du marché, y compris leur part de marché et leur position Stratégies de croissance adoptées par les principaux acteurs du marché pour lutter contre l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché Impact des développements technologiques et des avancées en R&D sur le marché européen des soins aux personnes âgées Informations sur les stratégies lucratives et les stratégies de développement des grandes entreprises et des fabricants Des informations pertinentes pour les nouveaux entrants désireux d’entrer sur le marché Détails et informations sur les stratégies d’expansion commerciale, les lancements de produits et d’autres collaborations Le rapport intègre des outils analytiques avancés tels que l’analyse SWOT, l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement.

Parcourez les informations sur le marché, les tableaux et les chiffres dans la profondeur de la table des matières, le dernier document de recherche indépendant sur diverses activités de développement de marché et stratégies commerciales telles que le développement de nouveaux produits / services, les coentreprises, les partenariats, les fusions et acquisitions, etc. Afin de fournir un vue plus éclairée, les profils d’une entreprise du marché incluent un aperçu de l’activité, des offres de produits / services, une analyse SWOT, un segment et des revenus totaux, une marge brute et un pourcentage de part de marché. Ce rapport explore les définitions du marché, la vue d’ensemble, la classification, la segmentation, y compris le type de marché et les applications suivies des spécifications des produits, des initiatives de fabrication, des structures de prix, de l’approvisionnement en matières premières et de l’analyse de la chaîne d’approvisionnement.

