Rapport sur la segmentation, l’application, la consommation et les revenus du marché de l’énergie solaire concentrée 2022-2030

Report Ocean a publié le dernier rapport de recherche sur le marché Énergie solaire concentrée . Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’ étude de marché sur l’énergie solaire concentrée présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

La taille du marché mondial de l’énergie solaire concentrée était de 4,9 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial de l’énergie solaire concentrée devrait atteindre 13,6 milliards de dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,7% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Facteurs influençant le marché

L’augmentation des émissions de carbone et les préoccupations qui y sont liées stimuleront principalement la croissance du marché de l’énergie solaire concentrée. Les principales raisons de la pollution croissante par le carbone sont la combustion ou la décomposition de combustibles fossiles tels que le pétrole, le charbon et le gaz. Ainsi, l’énergie solaire apparaîtra comme l’alternative appropriée pour répondre aux besoins énergétiques de la population. En conséquence, il alimentera la croissance du marché mondial de l’énergie solaire concentrée au cours de la période d’étude.

Le coût réduit de l’énergie solaire concentrée accélérera la croissance du marché de l’énergie solaire concentrée. En dehors de cela, l’énergie solaire concentrée trouve de nombreuses applications dans le secteur résidentiel. En conséquence, il contribuera à la croissance du marché de l’énergie solaire concentrée au cours de la période d’étude.

D’autres avantages de l’énergie solaire concentrée, tels que le zéro émission, accéléreront la croissance du marché de l’énergie solaire concentrée. En dehors de cela, la population mondiale croissante et les attentes élevées en matière d’électricité et de gaz naturel stimuleront la demande d’énergie solaire concentrée au cours de la période d’étude. Au contraire, le coût initial élevé associé à l’énergie solaire concentrée peut limiter la croissance du marché de l’énergie solaire concentrée au cours de la période de prévision.

Analyse d’impact COVID-19

En raison de la pandémie de COVID-19, la demande d’énergie solaire concentrée a considérablement diminué. Les projets liés à l’énergie solaire à concentration ont été suspendus. De plus, les acteurs de l’industrie ont également connu une forte baisse en raison d’une pénurie de main-d’œuvre et d’investissements réduits dans le secteur. Par conséquent, cela a entravé la croissance du marché de l’énergie solaire concentrée.

Analyse régionale

Le marché de l’énergie solaire à concentration en Asie-Pacifique devrait détenir la part de marché la plus élevée, en raison du nombre croissant de projets visant l’installation de centrales solaires à concentration. La Chine devrait détenir la part de marché la plus élevée sur le marché de l’énergie solaire concentrée en Asie-Pacifique en raison de l’augmentation des financements gouvernementaux pour l’énergie solaire concentrée pour alléger les emplacements du réseau. Pour la même raison, l’Europe devrait détenir une part considérable. De plus, les gouvernements de la région déploient des efforts pour contrôler les émissions de carbone, ce qui stimulera la croissance de ce marché.

L’Amérique du Nord devrait détenir la deuxième plus grande part du marché de l’énergie solaire concentrée en raison du changement d’orientation des investisseurs vers les alternatives d’énergie verte.

Concurrents sur le marché

• Abengoa

• BrightSource Energy, Inc.

• Siemens Energy

• Acciona

• Aalborg CSP

• TSK Fl

• ACWA POWER

• INITEC Energía

• Torresol Energy

• Enel Spa

• Trivelli Energia srl

​​• Grün leben GmbH

• Autres acteurs importants

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial de l’énergie solaire concentrée se concentre sur l’application, la technologie et la région.

Perspectives d’application

• Utilité

• EOR

• Dessalement

• Autres

Perspectives technologiques

• Creux parabolique

• Fresnel linéaire

• Parabole

• Tour électrique

Par région

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

